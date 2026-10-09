https://sputniknews.uz/20261009/kiev-bugun-hayot-mamot-masalasiga-duch-kelmoqda-61061228.html
Киев бугун ҳаёт-мамот масаласига дуч келмоқда — Виталий Кличко
Киев бугун ҳаёт-мамот масаласига дуч келмоқда — Виталий Кличко
Sputnik Ўзбекистон
Шаҳарда сув таъминоти ва электрда узилишлар кузатилмоқда, метро ва ер усти электр транспорти тўхтаб қолмоқда. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T11:36+0500
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ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Киев бугун ҳаёт-мамот масаласига дуч келмоқда, деди Украина пойтахти мери Виталий Кличко AFP ахборот агентлигига.Унинг сўзларига кўра, сув таъминоти инфратузилмасидаги узилишлар "жуда кенг кўламли" инқирозга олиб келиши мумкин, деб хабар беради AFP.Бироз олдин Кличко Киевдаги вазиятни "жуда драматик" деб таърифлаган эди ва келаётган қишда киевликларни имкон қадар шаҳарни тарк этишга чақирган эди. Шу билан бирга, Украина оммавий ахборот воситаларига кўра, Россия зарбаларидан сўнг Киевда оммавий электр узилишлари кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида жамоат транспорти коллапсига олиб келмоқда. Шаҳарда метро ва ер усти электр транспорти хизматлари тўхтаб қолмоқда. Автомобиллар ва автобуслар оқимининг кўпайиши жиддий тирбандликларга олиб келмоқда. Такси нархлари кескин ошди.Россия қуролли кучлари мунтазам равишда душман инфратузилмасига зарба беради. Мудофаа вазирлиги бу душманнинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини пасайтириш учун қилинаётганини бир неча бор таъкидлаган. Шу билан бирга, Россия Қуролли кучлари узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида бутун Украина ҳудудида фақат ҳарбий саноат, УҚК логистикаси ва таъминоти объектларини нишонга олмоқда.
https://sputniknews.uz/20261003/kievda-vaziyat-juda-dramatik-klichko-60930332.html
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россия, украина, киев, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, киев, россия мудофаа вазирлиги
Киев бугун ҳаёт-мамот масаласига дуч келмоқда — Виталий Кличко
11:36 09.10.2026 (янгиланди: 11:38 09.10.2026)
Шаҳарда сув таъминоти ва электрда узилишлар кузатилмоқда, метро ва ер усти электр транспорти тўхтаб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Киев бугун ҳаёт-мамот масаласига дуч келмоқда, деди Украина пойтахти мери Виталий Кличко AFP ахборот агентлигига.
"Бугун ягона масала — омон қолиш", деди у шаҳардаги вазиятни шарҳлаб. Шунингдек у шаҳар ташқарисида қариндошлари ёки дўстлари бўлган Киев аҳолисини шаҳарни тарк этишга чақирди.
Унинг сўзларига кўра, сув таъминоти инфратузилмасидаги узилишлар "жуда кенг кўламли" инқирозга олиб келиши мумкин, деб хабар беради AFP.
Бироз олдин Кличко Киевдаги вазиятни "жуда драматик" деб таърифлаган эди ва келаётган қишда киевликларни имкон қадар шаҳарни тарк этишга чақирган эди.
Шу билан бирга, Украина оммавий ахборот воситаларига кўра, Россия зарбаларидан сўнг Киевда оммавий электр узилишлари кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида жамоат транспорти коллапсига олиб келмоқда.
Шаҳарда метро ва ер усти электр транспорти хизматлари тўхтаб қолмоқда. Автомобиллар ва автобуслар оқимининг кўпайиши жиддий тирбандликларга олиб келмоқда. Такси нархлари кескин ошди.
Россия қуролли кучлари мунтазам равишда душман инфратузилмасига зарба беради. Мудофаа вазирлиги бу душманнинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини пасайтириш учун қилинаётганини бир неча бор таъкидлаган.
Шу билан бирга, Россия Қуролли кучлари узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида бутун Украина ҳудудида фақат ҳарбий саноат, УҚК логистикаси ва таъминоти объектларини нишонга олмоқда.