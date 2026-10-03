https://sputniknews.uz/20261003/kievda-vaziyat-juda-dramatik-klichko-60930332.html
Киевда вазият жуда драматик — Кличко
Киевда вазият жуда драматик — Кличко
Sputnik Ўзбекистон
Россия зарбасидан сўнг Киевдаги 4та автомобиль ва темир йўл кўприкларида ҳаракат чекланган эди. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T11:49+0500
2026-10-03T11:49+0500
2026-10-03T12:04+0500
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ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Киев мери Виталий Кличко Украина пойтахтидаги вазиятни "жуда драматик" деб таърифлади.Россия Қуролли кучлари 3 октябрь куни Киевдаги Украина Қуролли кучлари учун юкларни етказиб беришда фойдаланилган "Шимолий кўприк"ни шикастланганини маълум қилди. Шунингдек Киев вилоятида "Гостомель" логистика марказига ҳам зарба берилган. Бир кун олдин Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги Днепр дарёси устидаги Украина Қуролли Кучлари учун қўшинлар ва юкларни ташиш учун ишлатиладиган автомобиль ва темир йўл кўпригини шикастлангани (Жанубий кўприк) ҳақида хабар берган эди.Ўша куни кечқурун Киев мери Жанубий кўприк, Патон кўприги ва Днепр орқали ўтадиган метро кўпригида транспорт ҳаракати чекланишини эълон қилди. Кейинчалик шаҳар ҳокимияти ҳаво ҳужуми ҳақида огоҳлантириш пайтида Украина пойтахтидаги тўртта кўприкда транспорт ҳаракати чекланишини аниқлади.ОАВ хабар беришича, кўприкнинг ёпилиши Киевда транспорт ҳаракатини тўхтатиб қўйган ва аҳолини пиёда ўтишга мажбур қилган. Шунингдек, Киевда ижарага бериладиган квартиралар таклифлари сони тез суръатлар билан ўсиб бораётгани сабабли, аҳолининг шаҳарни оммавий равишда тарк этаётгани ҳам маълум бўлди.
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россия, украина, киев, россия мудофаа вазирлиги, виталий кличко
россия, украина, киев, россия мудофаа вазирлиги, виталий кличко
Киевда вазият жуда драматик — Кличко
11:49 03.10.2026 (янгиланди: 12:04 03.10.2026)
Россия зарбасидан сўнг Киевдаги 4та автомобиль ва темир йўл кўприкларида ҳаракат чекланган эди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Киев мери Виталий Кличко Украина пойтахтидаги вазиятни "жуда драматик" деб таърифлади.
"Пойтахтда вазият жуда драматик... Энди тинчлик давридагидек яшаш мумкин эмас", - деб Кличконинг сўзларини келтирди Страна.ua нашри.
Россия Қуролли кучлари 3 октябрь куни Киевдаги Украина Қуролли кучлари учун юкларни етказиб беришда фойдаланилган "Шимолий кўприк"ни шикастланганини маълум қилди. Шунингдек Киев вилоятида "Гостомель" логистика марказига ҳам зарба берилган.
Бир кун олдин Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги Днепр дарёси устидаги Украина Қуролли Кучлари учун қўшинлар ва юкларни ташиш учун ишлатиладиган автомобиль ва темир йўл кўпригини шикастлангани (Жанубий кўприк) ҳақида хабар берган эди.
Ўша куни кечқурун Киев мери Жанубий кўприк, Патон кўприги ва Днепр орқали ўтадиган метро кўпригида транспорт ҳаракати чекланишини эълон қилди. Кейинчалик шаҳар ҳокимияти ҳаво ҳужуми ҳақида огоҳлантириш пайтида Украина пойтахтидаги тўртта кўприкда транспорт ҳаракати чекланишини аниқлади.
ОАВ хабар беришича, кўприкнинг ёпилиши Киевда транспорт ҳаракатини тўхтатиб қўйган ва аҳолини пиёда ўтишга мажбур қилган. Шунингдек, Киевда ижарага бериладиган квартиралар таклифлари сони тез суръатлар билан ўсиб бораётгани сабабли, аҳолининг шаҳарни оммавий равишда тарк этаётгани ҳам маълум бўлди.