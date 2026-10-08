https://sputniknews.uz/20261008/yaman-husiylari-riyoz-aeroportiga-raketa-hujumi-uyushtirdi-61035421.html
Яман ҳусийлари Ар-Риёд аэропортига ракета ҳужуми уюштирди
Яман ҳусийлари Ар-Риёд аэропортига ракета ҳужуми уюштирди
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Чоршанба куни Истанбулдан Ар-Риёдга учган парвозлар ярим йўлдан ўз аэропортига қайтди. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Яманнинг "Ансар Аллоҳ" ҳаракати (ҳусийлар) Ар-Риёд аэропортига баллистик ракета билан ҳужум қилди. Бу ҳақда "Reuters" хабар бермоқда. Подшоҳликнинг Фуқаролик авиацияси бош бошқармаси аввалроқ хабар берганидек, Саудия Арабистонининг Абҳа ва Ар-Риёд шаҳарларидаги аэропортларга икки кун давомида Яман томонидан уюштирилган ҳужумларда уч киши ҳалок бўлди ва 36 киши жароҳат олган.Чоршанба 7 октябрь куни кечқурун Истанбулдан Ар-Риёдга учган "Turkish Airlines" ва "AJet" компаниялари самолётлари 35 дақиқадан сўнг ўзларининг жўнаш аэропортларига қайтди, деб хабар берди Истанбул аэропорти.Июль ойининг ўрталарида, тўрт йиллик сукунатдан сўнг, "Ансар Аллоҳ" ҳаракати ва Саудия Арабистони томонидан қўллаб-қувватланадиган ҳукумат армияси орасида жанглар қайта бошланди. Бу вақт ичида ҳусийлар Қизил денгизнинг бутун ғарбий қирғоғини ва Боб ал-Мандаб бўғози яқинидаги шаҳарларни эгаллаб олишди.Душанба куни Яманнинг халқаро миқёсда тан олинган ҳукумати Санани ҳусийлардан озод қилиш операцияси бошланганини эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20260912/xutiylar-qizil-dengizdagi-bob-al-mandeb-bogozini-nazorat-ostiga-oldi-60395453.html
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яман, саудия арабистони, дунёда, дунё янгиликлари, ҳусийлар
яман, саудия арабистони, дунёда, дунё янгиликлари, ҳусийлар
Яман ҳусийлари Ар-Риёд аэропортига ракета ҳужуми уюштирди
10:44 08.10.2026 (янгиланди: 11:27 08.10.2026)
Чоршанба куни Истанбулдан Ар-Риёдга учган парвозлар ярим йўлдан ўз аэропортига қайтди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Яманнинг "Ансар Аллоҳ" ҳаракати (ҳусийлар) Ар-Риёд аэропортига баллистик ракета билан ҳужум қилди. Бу ҳақда "Reuters" хабар бермоқда.
"Яман ҳусийлари Ар-Риёддаги подшоҳ Холид халқаро аэропортига баллистик ракета билан ҳужум қилганликларини даъво қилишди", - дейилади баёнотда.
Подшоҳликнинг Фуқаролик авиацияси бош бошқармаси аввалроқ хабар берганидек, Саудия Арабистонининг Абҳа ва Ар-Риёд шаҳарларидаги аэропортларга икки кун давомида Яман томонидан уюштирилган ҳужумларда уч киши ҳалок бўлди ва 36 киши жароҳат олган.
Чоршанба 7 октябрь куни кечқурун Истанбулдан Ар-Риёдга учган "Turkish Airlines" ва "AJet" компаниялари самолётлари 35 дақиқадан сўнг ўзларининг жўнаш аэропортларига қайтди, деб хабар берди Истанбул аэропорти.
Июль ойининг ўрталарида, тўрт йиллик сукунатдан сўнг, "Ансар Аллоҳ" ҳаракати ва Саудия Арабистони томонидан қўллаб-қувватланадиган ҳукумат армияси орасида жанглар қайта бошланди. Бу вақт ичида ҳусийлар Қизил денгизнинг бутун ғарбий қирғоғини ва Боб ал-Мандаб бўғози яқинидаги шаҳарларни эгаллаб олишди.
Душанба куни Яманнинг халқаро миқёсда тан олинган ҳукумати Санани ҳусийлардан озод қилиш операцияси бошланганини эълон қилди.