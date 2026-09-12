https://sputniknews.uz/20260912/xutiylar-qizil-dengizdagi-bob-al-mandeb-bogozini-nazorat-ostiga-oldi-60395453.html
Яманда хутийлар Боб ал-Мандеб бўғозини назорат остига олди
Яманда хутийлар Боб ал-Мандеб бўғозини назорат остига олди
Sputnik Ўзбекистон
Айни дамда бўғоз орқали кемалар ҳаракатига ҳеч қандай тўсиқ йўқ, деб тасдиқлади хутийлар расмийлари. 12.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-12T15:43+0500
2026-09-12T15:43+0500
2026-09-12T18:03+0500
яман
дунёда
нефть
форс кўрфази
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/12/48468625_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_7c03045e75561f71132be418d357f131.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Яманнинг шиа ҳарбий-сиёсий ҳаракати Ансар Аллоҳ (ҳутийлар) Боб ал-Мандеб бўғози яқинидаги барча шаҳарларни ва Қизил денгизнинг ғарбий қирғоғини назорат остига олди, деди Ансар Аллоҳ сиёсий бюроси аъзоси Хузам ал-Ассад РИА Новостига.11 сентябрь куни хутийлар яман жанубида Қизил денгиз қирғоғи яқинида жойлашган 5400 кв. Км. Майдонни эгаллаган 6та туманни эгаллаб олгани ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди."Ҳукумат қўшинлари чекингандан сўнг, хутийлар бўғознинг энг тор қисмида стратегик аҳамиятга эга бўлган Перим (Маюн) оролини эгаллаб олишди. Орол Дубаб туманида, шунингдек, оролга қараган Аз-Зафур пляжида жойлашган. Яман армияси оролнинг жанубий қисмига чекинди", деб қўшимча қилди ҳарбий манба РИА Новостига.У шунингдек, Ҳутий қайиқлари Қизил денгиздаги Катта Ҳаниш, Кичик Ҳаниш ва Жабал Зуқар оролларини ўз ичига олган Ҳаниш архипелагига қўшин туширганини айтди.Манбага кўра, оролда жанглар бўлмаган, узоқ давом этган радиомузокаралардан сўнг 260 нафар офицер ва аскардан ҳукумат гарнизони таслим бўлган ва қайиқларда Ҳодейда қирғоғига етказиб берилган.Бу ҳолат ҳусийлар Таиз вилоятининг ғарбий қисмидаги ал-Моха туманини ва Боб эл-Мандеб бўғозига қараган портни эгаллаб олганидан кейин ва Ҳодейда вилояти устидан назоратни мустаҳкамлаганидан кейин содир бўлган.Ҳутийлар июль ойининг ўрталарида Яман ва Саудия Арабистонида ҳукумат кучларига қарши ҳарбий операцияларни кучайтирдилар, бу тўрт йиллик танаффусдан сўнг, Саудия Арабистонининг Сано аэропортига Ҳути делегациясини олиб кетаётган Эрон самолёти қўнганидан кейин сод
форс кўрфази
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/12/48468625_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_4cdbf31a4eb3ac6f2f3a3ae4bd951cf7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
яман, дунёда, нефть, форс кўрфази
яман, дунёда, нефть, форс кўрфази
Яманда хутийлар Боб ал-Мандеб бўғозини назорат остига олди
15:43 12.09.2026 (янгиланди: 18:03 12.09.2026)
Айни дамда бўғоз орқали кемалар ҳаракатига ҳеч қандай тўсиқ йўқ, деб тасдиқлади хутийлар расмийлари.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Яманнинг шиа ҳарбий-сиёсий ҳаракати Ансар Аллоҳ (ҳутийлар) Боб ал-Мандеб бўғози яқинидаги барча шаҳарларни ва Қизил денгизнинг ғарбий қирғоғини назорат остига олди, деди Ансар Аллоҳ сиёсий бюроси аъзоси Хузам ал-Ассад РИА Новостига.
"Ҳа, Ансар Аллоҳ Баб ал-Мандеб бўғози яқинидаги бутун Яман қисмини ва ғарбий қирғоқдаги барча ҳудудларни назорат қилгани аниқ", деди ал-Ассад бўғоз атрофидаги ҳудудлардаги вазиятни тушунтириш сўровига жавобан.
11 сентябрь куни хутийлар яман жанубида Қизил денгиз қирғоғи яқинида жойлашган 5400 кв. Км. Майдонни эгаллаган 6та туманни эгаллаб олгани ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди.
"Ҳукумат қўшинлари чекингандан сўнг, хутийлар бўғознинг энг тор қисмида стратегик аҳамиятга эга бўлган Перим (Маюн) оролини эгаллаб олишди. Орол Дубаб туманида, шунингдек, оролга қараган Аз-Зафур пляжида жойлашган. Яман армияси оролнинг жанубий қисмига чекинди", деб қўшимча қилди ҳарбий манба РИА Новостига.
У шунингдек, Ҳутий қайиқлари Қизил денгиздаги Катта Ҳаниш, Кичик Ҳаниш ва Жабал Зуқар оролларини ўз ичига олган Ҳаниш архипелагига қўшин туширганини айтди.
Манбага кўра, оролда жанглар бўлмаган, узоқ давом этган радиомузокаралардан сўнг 260 нафар офицер ва аскардан ҳукумат гарнизони таслим бўлган ва қайиқларда Ҳодейда қирғоғига етказиб берилган.
Бу ҳолат ҳусийлар Таиз вилоятининг ғарбий қисмидаги ал-Моха туманини ва Боб эл-Мандеб бўғозига қараган портни эгаллаб олганидан кейин ва Ҳодейда вилояти устидан назоратни мустаҳкамлаганидан кейин содир бўлган.
Ҳутийлар июль ойининг ўрталарида Яман ва Саудия Арабистонида ҳукумат кучларига қарши ҳарбий операцияларни кучайтирдилар, бу тўрт йиллик танаффусдан сўнг, Саудия Арабистонининг Сано аэропортига Ҳути делегациясини олиб кетаётган Эрон самолёти қўнганидан кейин сод