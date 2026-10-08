https://sputniknews.uz/20261008/xarkov-viloyatida-kolumbiyalik-yollanma-askarlar-yoq-qilindi-61032416.html
Харьков вилоятида колумбиялик ёлланма аскарлар йўқ қилинди
Харьков вилоятида колумбиялик ёлланма аскарлар йўқ қилинди
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Улар дастлаб Киевда жойлаштирилган, аммо кейинчалик Харьков вилоятига юборилган. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T09:45+0500
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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилояти Дергачи аҳоли пунктида колумбиялик ёлланма аскарларнинг йирик вақтинчалик жойлаштириш пунктини йўқ қилди. Бу ҳақида РИА Новостига Россия хавфсизлик идоралари маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украинада Колумбия, Буюк Британия, Грузия, Польша ва бошқа мамлакатлардан келган ёлланма аскарлар йўқ қилинганини бир неча бор таъкидлаган. Вазирлик Киев режими улардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётганини таъкидлади.Пул эвазига жанг қилиш учун келганлар кўплаб интервьюларда Украина қўмондонлиги ўз ҳаракатларини ёмон мувофиқлаштираётганини ва жанглардан омон қолиш имкониятлари жуда камлигини тан олишди, чунки можаронинг шиддатлилиги Афғонистон ва Яқин Шарқдаги таниш вазиятлар билан таққослаб бўлмайди.
https://sputniknews.uz/20260919/ukraina-xarkov-viloyatiga-yollanma-askarlarni-yubordi-60561377.html
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россия, украина, колумбия, ёлланма, россия мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари
россия, украина, колумбия, ёлланма, россия мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари
Харьков вилоятида колумбиялик ёлланма аскарлар йўқ қилинди
09:45 08.10.2026 (янгиланди: 10:29 08.10.2026)
Улар дастлаб Киевда жойлаштирилган, аммо кейинчалик Харьков вилоятига юборилган.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Россия ҳарбийлари Харьков вилояти Дергачи аҳоли пунктида колумбиялик ёлланма аскарларнинг йирик вақтинчалик жойлаштириш пунктини йўқ қилди. Бу ҳақида РИА Новостига Россия хавфсизлик идоралари маълум қилди.
"Дергачида илгари Киевдан кўчирилган Украина Миллий гвардиясининг 23-алоҳида ҳужум полкидан колумбиялик ёлланма аскарларнинг катта гуруҳи йўқ қилинди", - деди агентлик манбаси.
Россия Мудофаа вазирлиги Украинада Колумбия, Буюк Британия, Грузия, Польша ва бошқа мамлакатлардан келган ёлланма аскарлар йўқ қилинганини бир неча бор таъкидлаган. Вазирлик Киев режими улардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётганини таъкидлади.
Пул эвазига жанг қилиш учун келганлар кўплаб интервьюларда Украина қўмондонлиги ўз ҳаракатларини ёмон мувофиқлаштираётганини ва жанглардан омон қолиш имкониятлари жуда камлигини тан олишди, чунки можаронинг шиддатлилиги Афғонистон ва Яқин Шарқдаги таниш вазиятлар билан таққослаб бўлмайди.