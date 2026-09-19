https://sputniknews.uz/20260919/ukraina-xarkov-viloyatiga-yollanma-askarlarni-yubordi-60561377.html
Оғир йўқотишлар туфайли Украина Харков вилоятига ёлланма аскарларни юборди
Оғир йўқотишлар туфайли Украина Харков вилоятига ёлланма аскарларни юборди
Sputnik Ўзбекистон
Харков вилоятидаги қамални ёриб ўтиш учун УҚКнинг 127-бригадасини хорижий ёлланма аскарлар билан тўлдирди. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-19T11:45+0500
2026-09-19T11:45+0500
2026-09-19T12:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Украина армияси қўмондонлиги Харков вилоятидаги қамални ёриб ўтиш мақсадида УҚКнинг 127-бригадани хорижий ёлланма аскарлар билан тўлдирди, деб хабар қилди РИА Новости агентлигига Россия хавфсизлик идоралари. Мудофаа вазирлиги сентябрь ойи бошида эълон қилганидек, армия Харков вилоятининг шимолий қисмида, Резниково ва яна бир неча аҳоли пунктларини қуршовга олган эди. Вазирлик маълум қилишига кўра 7 сентябрь ҳолатига қамалда тахминан 1700 украиналик ҳарбий хизматчи бўлган. Владимир Путиннинг сўзларига кўра, қамал қилинган ҳудуд 460 квадрат километр майдонни эгаллайди ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олади. Унинг йўқ қилиниши Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан алоқа чизиғини камида 20 километр орқага суради.Шанба куни "Шимол" гуруҳи матбуот маркази раҳбари Василий Межевих таъкидлаганидек, ой бошидан бери қамалда 675 дан ортиқ душман аскари, 16 та зирҳли жанговар машина, 10 та автомобиль, 13 та АТВ ва 25 та ер усти робот тизимлари йўқ қилинган.
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россия, украина, ёлланма, армия, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, ёлланма, армия, россия мудофаа вазирлиги
Оғир йўқотишлар туфайли Украина Харков вилоятига ёлланма аскарларни юборди
11:45 19.09.2026 (янгиланди: 12:02 19.09.2026)
Харков вилоятидаги қамални ёриб ўтиш учун УҚКнинг 127-бригадасини хорижий ёлланма аскарлар билан тўлдирди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Украина армияси қўмондонлиги Харков вилоятидаги қамални ёриб ўтиш мақсадида УҚКнинг 127-бригадани хорижий ёлланма аскарлар билан тўлдирди, деб хабар қилди РИА Новости агентлигига Россия хавфсизлик идоралари.
Россиянинг "Шимол" қўшинлар гуруҳи Харков вилоятида қамал қилинган УҚК кучларни йўқ қилишда давом этмоқда. Украина ушбу ҳудудда жиддий йўқотишларга дуч келмоқда. Қамални ёриб ўтиш учун Украина Қуролли Кучлари қўмондонлиги 127-алоҳида моторли бригаданинг ҳужум гуруҳларини яқинда ёлланган ва Украинага келган хорижий ёлланмалар билан кучайтирди", деди агентлик манбаси.
Мудофаа вазирлиги сентябрь ойи бошида эълон қилганидек, армия Харков вилоятининг шимолий қисмида, Резниково ва яна бир неча аҳоли пунктларини қуршовга олган эди. Вазирлик маълум қилишига кўра 7 сентябрь ҳолатига қамалда тахминан 1700 украиналик ҳарбий хизматчи бўлган.
Владимир Путиннинг сўзларига кўра, қамал қилинган ҳудуд 460 квадрат километр майдонни эгаллайди ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олади. Унинг йўқ қилиниши Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан алоқа чизиғини камида 20 километр орқага суради.
Шанба куни "Шимол" гуруҳи матбуот маркази раҳбари Василий Межевих таъкидлаганидек, ой бошидан бери қамалда 675 дан ортиқ душман аскари, 16 та зирҳли жанговар машина, 10 та автомобиль, 13 та АТВ ва 25 та ер усти робот тизимлари йўқ қилинган.