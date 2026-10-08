Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261008/slepnyov-eoii-61113033.html
Слепнёв: ЕОИИ доирасидаги савдо сиёсати бизнес учун тўсиқсиз муҳит яратишга қаратилган
Слепнёв: ЕОИИ доирасидаги савдо сиёсати бизнес учун тўсиқсиз муҳит яратишга қаратилган
Sputnik Ўзбекистон
Қайд этилишича, ЕОИИнинг халқаро иқтисодий ҳамкорлигини илгари суриш яқин йилларда эксперт таҳлили ва амалий таклифлар учун талаб қилинадиган мавзулардан бири... 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T17:39+0500
2026-10-12T09:43+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
еик
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61101182_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_940917320ebab12c7837dae5e295d831.jpg
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасидаги савдо сиёсати бизнес учун тўсиқсиз муҳит яратишга қаратилган. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.У Москвада бўлиб ўтган “Россия ва янги кўп қутблилик: ғоядан воқеликка” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуманда нутқ сўзлади.Тадбир давомида жаҳон иқтисодиёти ва халқаро савдонинг трансформацияси, иқтисодий ўсишнинг янги марказларини шакллантириш, шунингдек, ишлаб чиқариш занжирларини қайта қуриш ва минтақавий иқтисодий бирлашмаларнинг истиқболлари билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20261006/eoii-baa-61002158.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61101182_170:0:1382:909_1920x0_80_0_0_a86817cc0b001015bf7b371f783b4c53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, еик, савдо
иқтисод, еоии, еик, савдо

Слепнёв: ЕОИИ доирасидаги савдо сиёсати бизнес учун тўсиқсиз муҳит яратишга қаратилган

17:39 08.10.2026 (янгиланди: 09:43 12.10.2026)
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев принял участие в состоявшейся в Москве международной научно-практической конференции "Россия и новая многополярность: от идеи к реальности"
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев принял участие в состоявшейся в Москве международной научно-практической конференции Россия и новая многополярность: от идеи к реальности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
Қайд этилишича, ЕОИИнинг халқаро иқтисодий ҳамкорлигини илгари суриш яқин йилларда эксперт таҳлили ва амалий таклифлар учун талаб қилинадиган мавзулардан бири бўлади
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасидаги савдо сиёсати бизнес учун тўсиқсиз муҳит яратишга қаратилган. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв маълум қилди.
У Москвада бўлиб ўтган “Россия ва янги кўп қутблилик: ғоядан воқеликка” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуманда нутқ сўзлади.
“Трансмиллий транспорт-логистика йўналишларини ривожлантириш, савдо сиёсати воситалари орқали савдо ва инвестициялар учун тўсиқсиз муҳитни шакллантириш, миллий тартибга солиш тартиб-таомилларини яқинлаштириш ва соддалаштириш каби масалаларни интеграция қилиш муҳим бўлган Евроосиё иқтисодий иттифоқининг халқаро иқтисодий ҳамкорлигини илгари суриш яқин йилларда эксперт таҳлили ва амалий таклифлар учун талаб қилинадиган мавзулардан бири бўлади”, - ЕИК вазири.
Тадбир давомида жаҳон иқтисодиёти ва халқаро савдонинг трансформацияси, иқтисодий ўсишнинг янги марказларини шакллантириш, шунингдек, ишлаб чиқариш занжирларини қайта қуриш ва минтақавий иқтисодий бирлашмаларнинг истиқболлари билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим кучга кирди
6 Октябр, 18:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0