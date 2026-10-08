Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261008/mdh-va-shht-razvedka-idoralari-birgalikda-aksilterror-mashgulot-otkazdi-61044194.html
МДҲ ва ШҲТ разведка идоралари биргаликда аксилтеррор машғулот ўтказди
МДҲ ва ШҲТ разведка идоралари биргаликда аксилтеррор машғулот ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Минскда бўлиб ўтган қўшма машқларда Россия, Беларусь, Эрон, Қозоғистон, Хитой ва Ўзбекистон разведка идоралари иштирк этди. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T15:18+0500
2026-10-08T15:29+0500
мдҳ
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
террорчилар
беларусь
минск
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/08/61044617_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0664cf8cd633fd46b7288cfdea774396.jpg
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. МДҲ ва ШҲТ разведка идоралари террористик ҳужумларни қайтариш бўйича биргаликда машқ қилди.Машқлар якунида иштирокчилар қурол-яроғ ва махсус техника кўргазмасидаги экспонатларни томоша қилишди.Махсус кучларнинг ҳаракатлари Минскда бўлиб ўтаётган МДҲ-ШҲТ аксилтеррор форуми давомида Беларусь ДҲҚ томонидан МДҲ аъзо давлатларининг аксилтеррор маркази (АТМ) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) Ижроия қўмитаси кўмагида ташкил этилган "Евроосиё-Аксилтеррор - 2026" машқларининг якуний босқичи доирасида амалга оширилди.Бу йилги машқларда жами 10 та давлатдан ваколатли органлар иштирок этди: Россия, Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон ва Ўзбекистон.Бу МДҲ-ШҲТ қўшма форматида ўтказилган терроризмга қарши машқларнинг иккинчиси бўлди. Биринчиси 2023 йилда Қирғизистонда бўлиб ўтган эди. "Евроосиё-Антитеррор - 2026" машқларининг ўзига хос хусусияти олтита мамлакатдан махсус кучлар бўлинмаларининг битта давлат ҳудудидаги ўқув машғулотларида иштирок этиши бўлди.
https://sputniknews.uz/20260609/mdh-58229036.html
беларусь
минск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/08/61044617_148:0:1048:675_1920x0_80_0_0_2a7f42e38e29ad586770588bc55bf718.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мдҳ, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), террорчилар, беларусь, минск, жамият
мдҳ, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), террорчилар, беларусь, минск, жамият

МДҲ ва ШҲТ разведка идоралари биргаликда аксилтеррор машғулот ўтказди

15:18 08.10.2026 (янгиланди: 15:29 08.10.2026)
© Интернет портал СНГ В Минске прошли совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС
В Минске прошли совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2026
© Интернет портал СНГ
Oбуна бўлиш
Минскда бўлиб ўтган қўшма машқларда Россия, Беларусь, Эрон, Қозоғистон, Хитой ва Ўзбекистон разведка идоралари иштирк этди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. МДҲ ва ШҲТ разведка идоралари террористик ҳужумларни қайтариш бўйича биргаликда машқ қилди.

"Евроосиё-Антитеррор 2026" машқларининг якуний босқичи доирасида Беларусь, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Россия ва Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари гавжум объектга ва учувчисиз аппаратлардан фойдаланган ҳолда муҳим объектга террористик ҳужумларнинг олдини олиш бўйича ҳаракатларни, шунингдек, аҳоли пунктларида ноқонуний қуролли гуруҳларни йўқ қилиш бўйича аксилтеррор операциясини намойиш этди.

Машқлар якунида иштирокчилар қурол-яроғ ва махсус техника кўргазмасидаги экспонатларни томоша қилишди.

Махсус кучларнинг ҳаракатлари Минскда бўлиб ўтаётган МДҲ-ШҲТ аксилтеррор форуми давомида Беларусь ДҲҚ томонидан МДҲ аъзо давлатларининг аксилтеррор маркази (АТМ) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) Ижроия қўмитаси кўмагида ташкил этилган "Евроосиё-Аксилтеррор - 2026" машқларининг якуний босқичи доирасида амалга оширилди.
Бу йилги машқларда жами 10 та давлатдан ваколатли органлар иштирок этди: Россия, Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон ва Ўзбекистон.
Бу МДҲ-ШҲТ қўшма форматида ўтказилган терроризмга қарши машқларнинг иккинчиси бўлди. Биринчиси 2023 йилда Қирғизистонда бўлиб ўтган эди.

"Евроосиё-Антитеррор - 2026" машқларининг ўзига хос хусусияти олтита мамлакатдан махсус кучлар бўлинмаларининг битта давлат ҳудудидаги ўқув машғулотларида иштирок этиши бўлди.
Закованный преступник в наручники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
МДҲда 2025 йилда нечта террорчилик ва экстремистик жиноятларнинг олди олингани айтилди
9 Июн, 18:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0