https://sputniknews.uz/20261008/janubiy-koreya-ukrainadagi-elchisini-chaqirib-oldi-61045033.html
Жанубий Корея Украинадаги элчисини чақириб олди
Жанубий Корея Украинадаги элчисини чақириб олди
Sputnik Ўзбекистон
Жанубий Корея ҳарбий асирлар ҳақидаги махфий маълумотларнинг ошкор этилиши билан боғлиқ жанжал туфайли Украинадаги элчисини чақириб олди. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T16:31+0500
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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Жанубий Корея ҳарбий асирлар ҳақидаги махфий маълумотларнинг ошкор этилиши билан боғлиқ жанжал туфайли Украинадаги элчисини чақириб олди.Владимир Зеленский БМТ Бош Ассамблеясида нутқ сўзлаб, Шимолий Кореядан икки ҳарбий асир Сеулга топширилганини эълон қилди. Шундан сўнг Жанубий Корея президенти Ли Чже Мён Киевни келишувларни бузишда ва махфий маълумотларни ошкор қилишда айблади. Агар Украина узр сўрамаса, у қўшимча чоралар кўришга ваъда берди.Сешанба куни Жанубий Корея ташқи ишлар вазири Чо Те Ёл Киев расмийларидан тегишли ҳисоботларни олганини, аммо улар "Сеул кутган даражага етмаганини" айтди.Украина Ташқи ишлар вазирлиги вакили Георгий Тихийнинг таъкидлашича, мамлакатлар ўртасидаги тушунмовчилик "махфийлик режимини талқин қилишдаги келишмовчиликлар" туфайли юзага келган.
https://sputniknews.uz/20260928/zelenskyy-south-korea-ayblov-60787745.html
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жанубий корея, украина, сеул, киев, элчи, ҳарбий, дунёда, дунё янгиликлари
жанубий корея, украина, сеул, киев, элчи, ҳарбий, дунёда, дунё янгиликлари
Жанубий Корея Украинадаги элчисини чақириб олди
Жанубий Корея ҳарбий асирлар ҳақидаги махфий маълумотларнинг ошкор этилиши билан боғлиқ жанжал туфайли Украинадаги элчисини чақириб олди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Жанубий Корея ҳарбий асирлар ҳақидаги махфий маълумотларнинг ошкор этилиши билан боғлиқ жанжал туфайли Украинадаги элчисини чақириб олди.
"Ҳукумат Украинадаги элчини чақириб олишга қарор қилди", - дейилади Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида.
Владимир Зеленский БМТ Бош Ассамблеясида нутқ сўзлаб, Шимолий Кореядан икки ҳарбий асир Сеулга топширилганини эълон қилди. Шундан сўнг Жанубий Корея президенти Ли Чже Мён Киевни келишувларни бузишда ва махфий маълумотларни ошкор қилишда айблади. Агар Украина узр сўрамаса, у қўшимча чоралар кўришга ваъда берди.
Сешанба куни Жанубий Корея ташқи ишлар вазири Чо Те Ёл Киев расмийларидан тегишли ҳисоботларни олганини, аммо улар "Сеул кутган даражага етмаганини" айтди.
Украина Ташқи ишлар вазирлиги вакили Георгий Тихийнинг таъкидлашича, мамлакатлар ўртасидаги тушунмовчилик "махфийлик режимини талқин қилишдаги келишмовчиликлар" туфайли юзага келган.