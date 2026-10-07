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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261007/rossiya-armiya-taktika-61018430.html
“Ғалабанинг янги режаси”: АҚШ нашри Россия армияси тактикаси ўзгарганини қайд этди
“Ғалабанинг янги режаси”: АҚШ нашри Россия армияси тактикаси ўзгарганини қайд этди
Sputnik Ўзбекистон
Мақолада таъкидланишича, Россия ўзининг ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда, 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T14:05+0500
2026-10-07T14:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Украинадаги можаро Россия армиясининг зарбалари туфайли янги босқичга кирмоқда, дея ёзади Американинг “Foreign Policy” журнали.Нашр муаллифининг фикрича, Россия ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда.Таъкидланишича, бу душман иқтисодиётини бўғиш, таъминотни узиш ва логистика йўналишларини кесиб ташлашга уринишдир.Бундан ташқари, нашр шарҳловчисининг сўзларига кўра, Россия томони ҳавода устунликка эга, чунки “Patriot” ҳаво мудофаа тизимларига тутиб олувчи ракеталар етишмаслиги туфайли Украина баллистик ракеталар олдида деярли ҳимоясиз қолган.
https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-harbiylari-kiev-va-odessadagi-nishonlarga-zarba-berdi-60994839.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина

“Ғалабанинг янги режаси”: АҚШ нашри Россия армияси тактикаси ўзгарганини қайд этди

14:05 07.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета БПЛА "Молния-ПВО" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Молния-ПВО в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Мақолада таъкидланишича, Россия ўзининг ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда,
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Украинадаги можаро Россия армиясининг зарбалари туфайли янги босқичга кирмоқда, дея ёзади Американинг “Foreign Policy” журнали.
Нашр муаллифининг фикрича, Россия ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда.

“Кремль ракета ва учувчисиз учиш аппаратлари ҳужумлари сонини кўпайтириш ва мақсадлар рўйхатини мунтазам равишда кенгайтириш орқали янги ғалаба режасини амалга ошираётганга ўхшайди”, - дейилади мақолада.

Таъкидланишича, бу душман иқтисодиётини бўғиш, таъминотни узиш ва логистика йўналишларини кесиб ташлашга уринишдир.
Бундан ташқари, нашр шарҳловчисининг сўзларига кўра, Россия томони ҳавода устунликка эга, чунки “Patriot” ҳаво мудофаа тизимларига тутиб олувчи ракеталар етишмаслиги туфайли Украина баллистик ракеталар олдида деярли ҳимоясиз қолган.
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
Кеча, 13:55
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