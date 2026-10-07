https://sputniknews.uz/20261007/rossiya-armiya-taktika-61018430.html
“Ғалабанинг янги режаси”: АҚШ нашри Россия армияси тактикаси ўзгарганини қайд этди
“Ғалабанинг янги режаси”: АҚШ нашри Россия армияси тактикаси ўзгарганини қайд этди
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Мақолада таъкидланишича, Россия ўзининг ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда, 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T14:05+0500
2026-10-07T14:05+0500
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ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Украинадаги можаро Россия армиясининг зарбалари туфайли янги босқичга кирмоқда, дея ёзади Американинг “Foreign Policy” журнали.Нашр муаллифининг фикрича, Россия ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда.Таъкидланишича, бу душман иқтисодиётини бўғиш, таъминотни узиш ва логистика йўналишларини кесиб ташлашга уринишдир.Бундан ташқари, нашр шарҳловчисининг сўзларига кўра, Россия томони ҳавода устунликка эга, чунки “Patriot” ҳаво мудофаа тизимларига тутиб олувчи ракеталар етишмаслиги туфайли Украина баллистик ракеталар олдида деярли ҳимоясиз қолган.
https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-harbiylari-kiev-va-odessadagi-nishonlarga-zarba-berdi-60994839.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
“Ғалабанинг янги режаси”: АҚШ нашри Россия армияси тактикаси ўзгарганини қайд этди
Мақолада таъкидланишича, Россия ўзининг ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда,
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Украинадаги можаро Россия армиясининг зарбалари туфайли янги босқичга кирмоқда, дея ёзади
Американинг “Foreign Policy” журнали.
Нашр муаллифининг фикрича, Россия ҳаво ҳужумларини кенгайтирмоқда ва кучайтирмоқда.
“Кремль ракета ва учувчисиз учиш аппаратлари ҳужумлари сонини кўпайтириш ва мақсадлар рўйхатини мунтазам равишда кенгайтириш орқали янги ғалаба режасини амалга ошираётганга ўхшайди”, - дейилади мақолада.
Таъкидланишича, бу душман иқтисодиётини бўғиш, таъминотни узиш ва логистика йўналишларини кесиб ташлашга уринишдир.
Бундан ташқари, нашр шарҳловчисининг сўзларига кўра, Россия томони ҳавода устунликка эга, чунки “Patriot” ҳаво мудофаа тизимларига тутиб олувчи ракеталар етишмаслиги туфайли Украина баллистик ракеталар олдида деярли ҳимоясиз қолган.