https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-harbiylari-kiev-va-odessadagi-nishonlarga-zarba-berdi-60994839.html
Россия ҳарбийлари Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
Россия ҳарбийлари Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия зарбаларидан сўнг Киевда транспорт инқирози содир бўлди, аҳоли шаҳарни тарк эта бошлади. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T13:55+0500
2026-10-06T13:55+0500
2026-10-06T13:55+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
киев
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ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Киев Россия ҳарбийлари ўтган тунда Украина Мудофаа вазирлиги томонидан фойдаланилган транспорт ва логистика инфратузилмасига зарба берди. Шунингдек, ўтган оқшом Россия Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари Россия вилоятлари, Қрим ярим ороли ва Азов денгизи ҳудудида 868та дронни йўқ қилган. Россия зарбаларидан сўнг Киевда транспорт инқирози содир бўлди. Бу ҳақида маҳаллий ОАВлар хабар бермоқда. Шаҳар бўйлаб катта тирбандликлар мавжуд, энг катта тирбандлик Метро кўприги, Жанубий кўприк ва Патон кўпригида кузатилмоқда. Метро линияларидан бирида техник носозликлар туфайли баъзи поездлар тўхтатилган. Рада депутати Анна Скороход айтишига кўра, кўплаб аҳоли Киевни тарк этганин ва Украина ғарбида уй-жой нархлари икки баравар кўтарилган. Депутат айтишига кўра "Ужгород ва Львов ўзини Монако деб ҳис қилмоқда".
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россия, украина, киев
Россия ҳарбийлари Киев ва Одессадаги нишонларга зарба берди
Россия зарбаларидан сўнг Киевда транспорт инқирози содир бўлди, аҳоли шаҳарни тарк эта бошлади.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Киев Россия ҳарбийлари ўтган тунда Украина Мудофаа вазирлиги томонидан фойдаланилган транспорт ва логистика инфратузилмасига зарба берди.
Киевда "Омега Телеком" компаниясининг маълумотлар марказига;
Одесса вилояти Ильичевкадаги ракета ва артиллерия қуроллари омбори;
Черноморск портида Украина Қуролли Кучлари учун икки мақсадли юкларни етказиб бераётган қуруқ юк кемасига;
Измаил портида ҳарбий юкларни тушириш ва сақлаш учун ишлатиладиган инфратузилма иншоотларига.
Шунингдек, ўтган оқшом Россия Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари Россия вилоятлари, Қрим ярим ороли ва Азов денгизи ҳудудида 868та дронни йўқ қилган.
Россия зарбаларидан сўнг Киевда транспорт инқирози содир бўлди. Бу ҳақида маҳаллий ОАВлар хабар бермоқда.
Шаҳар бўйлаб катта тирбандликлар мавжуд, энг катта тирбандлик Метро кўприги, Жанубий кўприк ва Патон кўпригида кузатилмоқда. Метро линияларидан бирида техник носозликлар туфайли баъзи поездлар тўхтатилган.
Рада депутати Анна Скороход айтишига кўра, кўплаб аҳоли Киевни тарк этганин ва Украина ғарбида уй-жой нархлари икки баравар кўтарилган. Депутат айтишига кўра "Ужгород ва Львов ўзини Монако деб ҳис қилмоқда".