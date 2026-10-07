Ўзбекистон туркий давлатлар билан космик ҳамкорликни ривожлантиради
© Агентство Uzcosmos.Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере
© Агентство Uzcosmos.
Oбуна бўлиш
Маълум қилинишича, янги ҳужжат мамлакатлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик ва қўшма космик ташаббусларни кенгайтириш учун асос яратади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон, Озарбайжон, Қозоғистон ва Туркия “Туркий давлатлар ташкилоти доирасида ҳамкорлик салоҳиятини ривожлантириш бўйича космик саноат соҳасидаги дастлабки шартнома” имзолади. Бу ҳақда “Ўзбеккосмос” хабар берди.
© Агентство Uzcosmos.Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере
Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере
© Агентство Uzcosmos.
Ҳужжат Анталияда давом этаётган 77-Халқаро астронавтика конгресси доирасида имзоланди. Тадбирда “Ўзбеккосмос” директори Шуҳрат Қодиров иштирок этди.
Таъкидланишича, шартнома ТДТга аъзо давлатлар ўртасида космик технологиялар, сунъий йўлдошларни ишлаб чиқиш, илмий тадқиқотлар, саноат кооперацияси ва салоҳиятни ошириш йўналишларида институционал ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам бўлди.
Таъкидланишича, шартнома ТДТга аъзо давлатлар ўртасида космик технологиялар, сунъий йўлдошларни ишлаб чиқиш, илмий тадқиқотлар, саноат кооперацияси ва салоҳиятни ошириш йўналишларида институционал ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам бўлди.