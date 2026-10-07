Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261007/ozbekiston-61019358.html
Ўзбекистон туркий давлатлар билан космик ҳамкорликни ривожлантиради
Ўзбекистон туркий давлатлар билан космик ҳамкорликни ривожлантиради
Sputnik Ўзбекистон
Маълум қилинишича, янги ҳужжат мамлакатлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик ва қўшма космик ташаббусларни кенгайтириш учун асос яратади. 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T15:02+0500
2026-10-07T15:02+0500
жамият
ўзбеккосмос
туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61016089_0:55:2560:1495_1920x0_80_0_0_e5208fd5c17e1fe55beac258169ea275.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон, Озарбайжон, Қозоғистон ва Туркия “Туркий давлатлар ташкилоти доирасида ҳамкорлик салоҳиятини ривожлантириш бўйича космик саноат соҳасидаги дастлабки шартнома” имзолади. Бу ҳақда “Ўзбеккосмос” хабар берди.Ҳужжат Анталияда давом этаётган 77-Халқаро астронавтика конгресси доирасида имзоланди. Тадбирда “Ўзбеккосмос” директори Шуҳрат Қодиров иштирок этди.Таъкидланишича, шартнома ТДТга аъзо давлатлар ўртасида космик технологиялар, сунъий йўлдошларни ишлаб чиқиш, илмий тадқиқотлар, саноат кооперацияси ва салоҳиятни ошириш йўналишларида институционал ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам бўлди.
https://sputniknews.uz/20260805/samarkand-suniy-yoldosh-orbita-59494675.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61016089_248:0:2313:1549_1920x0_80_0_0_537b195cec11595e1405c7e11e964705.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбеккосмос, туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
жамият, ўзбеккосмос, туркий давлатлар ташкилоти (тдт)

Ўзбекистон туркий давлатлар билан космик ҳамкорликни ривожлантиради

15:02 07.10.2026
© Агентство Uzcosmos.Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере
Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
© Агентство Uzcosmos.
Oбуна бўлиш
Маълум қилинишича, янги ҳужжат мамлакатлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик ва қўшма космик ташаббусларни кенгайтириш учун асос яратади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон, Озарбайжон, Қозоғистон ва Туркия “Туркий давлатлар ташкилоти доирасида ҳамкорлик салоҳиятини ривожлантириш бўйича космик саноат соҳасидаги дастлабки шартнома” имзолади. Бу ҳақда “Ўзбеккосмос” хабар берди.
© Агентство Uzcosmos.Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере
Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
Тюркские государства подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической сфере
© Агентство Uzcosmos.
Ҳужжат Анталияда давом этаётган 77-Халқаро астронавтика конгресси доирасида имзоланди. Тадбирда “Ўзбеккосмос” директори Шуҳрат Қодиров иштирок этди.

Таъкидланишича, шартнома ТДТга аъзо давлатлар ўртасида космик технологиялар, сунъий йўлдошларни ишлаб чиқиш, илмий тадқиқотлар, саноат кооперацияси ва салоҳиятни ошириш йўналишларида институционал ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам бўлди.
Спутник Самарканд-2028 успешно выведен на орбиту - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2026
Тарихий кун: "Samarkand-2028" сунъий йўлдоши орбитага чиқарилди
5 Август, 09:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0