https://sputniknews.uz/20260805/samarkand-suniy-yoldosh-orbita-59494675.html
Тарихий кун: "Samarkand-2028" сунъий йўлдоши орбитага чиқарилди
Тарихий кун: "Samarkand-2028" сунъий йўлдоши орбитага чиқарилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Хитой ҳамкорлигидаги "Samarkand-2028" гиперспектрал сунъий йўлдоши орбитага чиқарилди. Унда "Ўзбеккосмос" яратган сунъий интеллект модули маълумотларни космосда қайта ишлаб, таҳлилни тезлаштиради.
2026-08-05T09:25+0500
2026-08-05T09:25+0500
2026-08-05T09:29+0500
коинот
спутник
космос
ўзбеккосмос
сунъий интеллект
илм-фан
хитой
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59495019_0:68:1080:676_1920x0_80_0_0_b4a1784549661a8d025a92c74192a9c7.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой ҳамкорлигидаги "Samarkand-2028" сунъий йўлдоши муваффақиятли орбитага чиқарилди. Бу ҳақда Рақамли технологиялар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди."Samarkand-2028" Ўзбекистоннинг "Ўзбеккосмос" агентлиги ва Хитойнинг STAR.VISION компанияси ўртасидаги ҳамкорлик натижасидир. Лойиҳа мамлакатнинг космик технологиялар соҳасидаги муҳандислик салоҳиятини ошириш ва Ўзбекистон—Хитой илмий-технологик алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган.Бу узатиладиган маълумотлар ҳажмини қисқартириш, зарур ахборотни тезроқ олиш ва кейинги таҳлиллар самарадорлигини ошириш имконини беради. Йўлдош Ер юзасини 20 дан ортиқ спектрал диапазонда кузатиб, оддий суратларда кўринмайдиган ўзгаришларни ҳам аниқлаши мумкин.Олинган маълумотлар қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳолатини баҳолаш, сув ва табиий ресурсларни бошқариш, экологик вазиятни кузатиш, фавқулодда ҳолатларни эрта аниқлаш, ерлардан фойдаланиш ҳамда шаҳарсозлик соҳаларида қўлланилади.Сунъий йўлдошга "Samarkand-2028" номи берилиши ҳам рамзий аҳамиятга эга. У 2025 йилда Сиднейда ўтказилган Халқаро астронавтика конгрессида 2028 йилги конгрессни Самарқанд шаҳрида ўтказиш тўғрисида қабул қилинган қарорга ишора қилади.Лойиҳа миллий мутахассисларни космик муҳандислик, сунъий интеллект ва сунъий йўлдош маълумотларини қайта ишлаш йўналишларида тайёрлаш учун ҳам технологик майдон вазифасини бажаради.
https://sputniknews.uz/20260514/kosmos-uzbekistan-rejalar-57561139.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59495019_45:0:1036:743_1920x0_80_0_0_bd67de4496ebf502e56c1138a1301472.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
коинот, спутник, космос, ўзбеккосмос, сунъий интеллект, илм-фан, хитой, самарқанд
коинот, спутник, космос, ўзбеккосмос, сунъий интеллект, илм-фан, хитой, самарқанд
Тарихий кун: "Samarkand-2028" сунъий йўлдоши орбитага чиқарилди
09:25 05.08.2026 (янгиланди: 09:29 05.08.2026)
"Samarkand-2028" қишлоқ хўжалиги, экология, сув ресурслари ва фавқулодда вазиятларни мониторинг қилиш учун хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Ўзбекистон ва Хитой ҳамкорлигидаги "Samarkand-2028" сунъий йўлдоши муваффақиятли орбитага чиқарилди. Бу ҳақда Рақамли технологиялар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Samarkand-2028" Ўзбекистоннинг "Ўзбеккосмос" агентлиги ва Хитойнинг STAR.VISION компанияси ўртасидаги ҳамкорлик натижасидир. Лойиҳа мамлакатнинг космик технологиялар соҳасидаги муҳандислик салоҳиятини ошириш ва Ўзбекистон—Хитой илмий-технологик алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган.
Сунъий йўлдошнинг асосий хусусиятларидан бири — "Ўзбеккосмос" мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган махсус сунъий интеллект модулидир. У гиперспектрал маълумотларни Ерга юборишдан олдин бевосита орбитада қайта ишлайди.
Бу узатиладиган маълумотлар ҳажмини қисқартириш, зарур ахборотни тезроқ олиш ва кейинги таҳлиллар самарадорлигини ошириш имконини беради. Йўлдош Ер юзасини 20 дан ортиқ спектрал диапазонда кузатиб, оддий суратларда кўринмайдиган ўзгаришларни ҳам аниқлаши мумкин.
Олинган маълумотлар қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳолатини баҳолаш, сув ва табиий ресурсларни бошқариш, экологик вазиятни кузатиш, фавқулодда ҳолатларни эрта аниқлаш, ерлардан фойдаланиш ҳамда шаҳарсозлик соҳаларида қўлланилади.
Сунъий йўлдошга "Samarkand-2028" номи берилиши ҳам рамзий аҳамиятга эга. У 2025 йилда Сиднейда ўтказилган Халқаро астронавтика конгрессида 2028 йилги конгрессни Самарқанд шаҳрида ўтказиш тўғрисида қабул қилинган қарорга ишора қилади.
Лойиҳа миллий мутахассисларни космик муҳандислик, сунъий интеллект ва сунъий йўлдош маълумотларини қайта ишлаш йўналишларида тайёрлаш учун ҳам технологик майдон вазифасини бажаради.