https://sputniknews.uz/20260514/kosmos-uzbekistan-rejalar-57561139.html
Космик конгресс, биринчи фазогир ва иқтисодий самара: “Ўзбеккосмос” режалари очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2028 йилда Халқаро астронавтика конгрессига мезбонлик қилади. Тадбирга дунёнинг турли давлатларидан 10 мингдан ортиқ киши, жумладан NASA, Европа космик агентлиги ва JAXA вакиллари келиши кутилмоқда.
2026-05-14T14:01+0500
космос
ўзбеккосмос
матбуот-анжуман
nasa (ақш аэронавтика ва космикни ўрганиш миллий идораси)
жамият
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. 2028 йилда республика Халқаро астронавтика конгрессига (IAC) мезбонлик қилади. Унга дунёнинг турли бурчакларидан 10 мингдан ортиқ киши ташриф буюриши кутилмоқда. Тадбирда NASA, Европа космик агентлиги, JAXA ва бошқа ташкилотлар иштирок этади.Sputnik Ўзбекистон мухбирининг хабар беришича, “Ўзбеккосмос” агентлиги республиканинг мазкур соҳадаги яқин келажакдаги режаларига бағишланган матбуот анжумани ўтказди.Тадбирнинг асосий мавзулари миллий парвозга тайёргарлик кўриш, ердаги муаммоларни ҳал этиш учун космик мониторингдан фойдаланиш ва Самарқандда йирик тармоқ форумини ўтказишдан иборат бўлди.2028 йилда Ўзбекистон Халқаро астронавтика конгрессига (IAC) мезбонлик қилади. Бу шунчаки анжуман эмас, балки Тошкент ўтказиш ҳуқуқи учун Ҳиндистон ва Хитой каби давлатлар билан курашган нуфузли тадбирдир. “Ўзбеккосмос” агентлиги директори ўринбосари Муҳиддин Иброҳимов бу қадамнинг муҳимлигини алоҳида таъкидлади.Кўпчиликни биринчи ўзбек фазогирини космосга юборишга тайёргарлик тафсилотлари қизиқтирди. Муҳиддин Иброҳимовнинг сўзларига кўра, парвоз 2028 йилнинг октябрь ойигача амалга оширилиши лозим.Иброҳимов сўзларига кўра, гап 10–14 кунлик қисқа муддатли миссия ҳақида кетмоқда. Ҳозирда ҳукумат бир вақтнинг ўзида бир нечта томон – АҚШ, Россия ва Хитой билан музокаралар олиб бормоқда. Номзод саломатлиги, ёши ва руҳий барқарорлиги бўйича қатъий сараловдан, сўнгра тўққиз ойгача давом этадиган тайёргарликдан ўтиши керак бўлади.Дастлабки маълумотларга кўра, бўлажак космонавт 27 ёшдан 40 ёшгача, бўйи 190 сантиметрдан баланд бўлмаган ва вазни 90 килограммгача бўлиши лозим.Ўзбекистон учун космос – бу аввало иқтисодий воситадир. Спикерлар аниқ рақамларни келтиришди: сунъий йўлдош мониторинги туфайли далаларда сомон ёқиш ҳолатлари 94 фоизга камайган. Шунингдек, космик технологиялар қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланишни назорат қилишга ҳамда ноқонуний қурилишларни пойдевор босқичидаёқ аниқлашга ёрдам беради, бу эса бюджет маблағларини сезиларли даражада тежаш имконини беради.Матбуот анжуманига NASA астронавти, космосга уч марта учган ва тўққиз марта очиқ космосга чиққан Эндрю Жей Фьюстел ҳам ташриф буюрди.Учрашув сўнгида Эндрю Жей Фьюстел шахсий кузатуви билан ўртоқлашди: ХКСда ўтказган 197 кун давомида вақт секинлашгани сабабли у 6 миллисекундга ёшарган — умрини юлдузларга бағишлашга қарор қилганлар учун ёқимли бир бонус.
Ўзбек фазогирининг парвози 2028 йилнинг октябрь ойигача амалга оширилиши лозим.
