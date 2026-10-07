Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261007/omon-evroosiyo-taraqqiyot-banki-61017434.html
Ўмон Евроосиё тараққиёт банкининг саккизинчи акциядорига айланади
Ўмон Евроосиё тараққиёт банкининг саккизинчи акциядорига айланади
Sputnik Ўзбекистон
EОТБ ва Ўмон ўртасида келишув имзоланди 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T13:04+0500
2026-10-07T13:04+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
ўмон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61017526_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_54f05fd7c433cfecc0424da07f32d296.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўмон ва Евроосиё тараққиёт банки (EОТБ) араб мамлакатининг ташкилотга аъзо бўлиш жараёни доирасида келишув имзолади – Ўмон банкнинг саккизинчи акциядори бўлади, деб хабар қилди EОТБ матбуот хизмати.EОТБ бошқаруви раиси Николай Подгузовнинг сўзларига кўра, келишув Марказий Осиё ва Форс кўрфази минтақасини яқинлаштиради. Унинг таъкидлашича, бундай ҳамкорлик катта салоҳиятга эга ва банк уни, жумладан, янги стратегия доирасида ривожлантиради.Маълумот учун, Евроосиё тараққиёт банки 2006 йилда ташкил этилган халқаро молия ташкилотидир. Банкнинг устав капитали 7 миллиард долларни ташкил этади. Унда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон иштирок этмоқда. Энг йирик акциядорлар – Россия ва Қозоғистон.
https://sputniknews.uz/20260923/eabr-uzbekistan-sanoat-tahlil-60680960.html
ўмон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61017526_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_48fbec0f4885ff821477e50751be1fc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, евроосиё тараққиёт банки (еотб), ўмон
иқтисод, евроосиё тараққиёт банки (еотб), ўмон

Ўмон Евроосиё тараққиёт банкининг саккизинчи акциядорига айланади

13:04 07.10.2026
© Пресс-служба ЕАБР Оман и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение
Оман и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
© Пресс-служба ЕАБР
Oбуна бўлиш
EОТБ ва Ўмон ўртасида келишув имзоланди
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўмон ва Евроосиё тараққиёт банки (EОТБ) араб мамлакатининг ташкилотга аъзо бўлиш жараёни доирасида келишув имзолади – Ўмон банкнинг саккизинчи акциядори бўлади, деб хабар қилди EОТБ матбуот хизмати.

“EОТБ ва Ўмон ўртасида келишув имзоланди. Бу Ўмоннинг банкка қўшилиш жараёнидаги муҳим қадамдир - мамлакат EОТБнинг саккизинчи акциядори ва Форс кўрфази минтақасидан биринчи иштирокчи давлатга айланади”, - дейилади хабарда.

EОТБ бошқаруви раиси Николай Подгузовнинг сўзларига кўра, келишув Марказий Осиё ва Форс кўрфази минтақасини яқинлаштиради. Унинг таъкидлашича, бундай ҳамкорлик катта салоҳиятга эга ва банк уни, жумладан, янги стратегия доирасида ривожлантиради.
Маълумот учун, Евроосиё тараққиёт банки 2006 йилда ташкил этилган халқаро молия ташкилотидир. Банкнинг устав капитали 7 миллиард долларни ташкил этади. Унда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон иштирок этмоқда. Энг йирик акциядорлар – Россия ва Қозоғистон.
Цена на дизельное топливо снова снижена - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
ЕОТБ Ўзбекистон саноатининг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилди
23 Сентябр, 15:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0