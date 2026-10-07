https://sputniknews.uz/20261007/omon-evroosiyo-taraqqiyot-banki-61017434.html
Ўмон Евроосиё тараққиёт банкининг саккизинчи акциядорига айланади
Ўмон Евроосиё тараққиёт банкининг саккизинчи акциядорига айланади
Sputnik Ўзбекистон
EОТБ ва Ўмон ўртасида келишув имзоланди 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T13:04+0500
2026-10-07T13:04+0500
2026-10-07T13:04+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
ўмон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61017526_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_54f05fd7c433cfecc0424da07f32d296.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўмон ва Евроосиё тараққиёт банки (EОТБ) араб мамлакатининг ташкилотга аъзо бўлиш жараёни доирасида келишув имзолади – Ўмон банкнинг саккизинчи акциядори бўлади, деб хабар қилди EОТБ матбуот хизмати.EОТБ бошқаруви раиси Николай Подгузовнинг сўзларига кўра, келишув Марказий Осиё ва Форс кўрфази минтақасини яқинлаштиради. Унинг таъкидлашича, бундай ҳамкорлик катта салоҳиятга эга ва банк уни, жумладан, янги стратегия доирасида ривожлантиради.Маълумот учун, Евроосиё тараққиёт банки 2006 йилда ташкил этилган халқаро молия ташкилотидир. Банкнинг устав капитали 7 миллиард долларни ташкил этади. Унда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон иштирок этмоқда. Энг йирик акциядорлар – Россия ва Қозоғистон.
https://sputniknews.uz/20260923/eabr-uzbekistan-sanoat-tahlil-60680960.html
ўмон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61017526_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_48fbec0f4885ff821477e50751be1fc2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, евроосиё тараққиёт банки (еотб), ўмон
иқтисод, евроосиё тараққиёт банки (еотб), ўмон
Ўмон Евроосиё тараққиёт банкининг саккизинчи акциядорига айланади
EОТБ ва Ўмон ўртасида келишув имзоланди
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Ўмон ва Евроосиё тараққиёт банки (EОТБ) араб мамлакатининг ташкилотга аъзо бўлиш жараёни доирасида келишув имзолади – Ўмон банкнинг саккизинчи акциядори бўлади, деб хабар қилди
EОТБ матбуот хизмати.
“EОТБ ва Ўмон ўртасида келишув имзоланди. Бу Ўмоннинг банкка қўшилиш жараёнидаги муҳим қадамдир - мамлакат EОТБнинг саккизинчи акциядори ва Форс кўрфази минтақасидан биринчи иштирокчи давлатга айланади”, - дейилади хабарда.
EОТБ бошқаруви раиси Николай Подгузовнинг сўзларига кўра, келишув Марказий Осиё ва Форс кўрфази минтақасини яқинлаштиради. Унинг таъкидлашича, бундай ҳамкорлик катта салоҳиятга эга ва банк уни, жумладан, янги стратегия доирасида ривожлантиради.
Маълумот учун, Евроосиё тараққиёт банки 2006 йилда ташкил этилган халқаро молия ташкилотидир. Банкнинг устав капитали 7 миллиард долларни ташкил этади. Унда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон иштирок этмоқда. Энг йирик акциядорлар – Россия ва Қозоғистон.