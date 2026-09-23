https://sputniknews.uz/20260923/eabr-uzbekistan-sanoat-tahlil-60680960.html
ЕОТБ Ўзбекистон саноатининг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилди
ЕОТБ Ўзбекистон саноатининг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОТБ Ўзбекистон саноатининг кучли ва заиф томонларини баҳолади. Мамлакатда қайта ишлаш саноати улуши 20,2 фоизга етган, аммо мураккаб маҳсулотлар экспорти бўйича ўсиш учун катта имконият мавжуд.
2026-09-23T15:51+0500
2026-09-23T15:51+0500
2026-09-23T15:51+0500
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33648993_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_ca848e1a6fc45425cb70560b858ec4c8.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ўзбекистон саноати сўнгги йилларда жадал ривожланмоқда, аммо юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича ҳали катта ўсиш имкониятига эга. Бу Евроосиё тараққиёт банкининг (ЕОТБ) "Ривожланаётган иқтисодиётлар саноат трансформацияси архитектураси" тадқиқотида қайд этилган.Ўзбекистоннинг кучли томонларидан бири — қайта ишлаш саноатининг иқтисодиётдаги юқори улуши. 2024 йилда у ЯИМнинг 20,2 фоизига етиб, тарихий максимумни қайд этди.Бироқ ЕОТБ заиф нуқталарни ҳам кўрсатди. Ўзбекистон UNIDO саноат рақобатбардошлиги индексида 83-ўринда. Ўрта ва юқори қайта ишлаш даражасидаги маҳсулотлар экспорти аҳоли жон бошига ҳисоблаганда Россия, Беларусь ва Қозоғистон кўрсаткичларидан сезиларли даражада паст.Таҳлилчилар Ўзбекистон ва Қозоғистонни йирик ресурс базаси ва ўсиб бораётган ички талабга эга иқтисодиётлар қаторига киритган. Қозоғистонда минерал-хомашё ва нефть-газ базаси устун бўлса, Ўзбекистоннинг имкониятлари аграр сектор, тўқимачилик, ички бозор ва меҳнат ресурсларининг уйғунлиги билан ажралиб туради.ЕОТБ Ўзбекистон учун 22 та саноат йўналишини баҳолаб, олтита асосий устувор тармоқни ажратди. Булар — кимё ва полимерлар, саноат машинасозлиги, озиқ-овқат саноати ва чуқур агроқайта ишлаш, транспорт компонентлари, аграр ва ирригация техникаси, шунингдек, ўғитлар ва агрокимё. Юқори баҳоланган йўналишлар қаторига электротехника, фармацевтика, юқори қайта ишланган металлургия ва энергетика ускуналари ҳам кирди.Тадқиқотга кўра, кейинги босқичга ўтиш учун фақат янги заводлар қуриш етарли эмас.Жаҳон банки даромадлар таснифига кўра, Ўзбекистон Қирғизистон ва Тожикистон билан бирга даромади ўртачадан паст мамлакатлар гуруҳига киради. Арманистон, Беларусь ва Қозоғистон даромади ўртачадан юқори, Россия эса юқори даромадли мамлакатлар қаторида. ЕОТБ саноатни ривожлантиришни юқори даромадли мамлакатлар гуруҳига ўтишнинг асосий механизмларидан бири деб ҳисоблайди.
https://sputniknews.uz/20260315/edb-monitoring-china-markaz-56296770.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33648993_122:0:1159:778_1920x0_80_0_0_b6b278d538c18cde5b657c3cdfa73146.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евроосиё тараққиёт банки (еотб), иқтисод, ўзбекистон
евроосиё тараққиёт банки (еотб), иқтисод, ўзбекистон
ЕОТБ Ўзбекистон саноатининг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилди
Ўзбекистонда қайта ишлаш саноатининг ЯИМдаги улуши тарихий максимум — 20,2 фоизга етди. Бироқ юқори қайта ишланган маҳсулотлар экспорти ҳали Россия, Беларусь ва Қозоғистондан анча паст.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Ўзбекистон саноати сўнгги йилларда жадал ривожланмоқда, аммо юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича ҳали катта ўсиш имкониятига эга. Бу Евроосиё тараққиёт банкининг (ЕОТБ) "Ривожланаётган иқтисодиётлар саноат трансформацияси архитектураси" тадқиқотида қайд этилган
.
Ўзбекистоннинг кучли томонларидан бири — қайта ишлаш саноатининг иқтисодиётдаги юқори улуши. 2024 йилда у ЯИМнинг 20,2 фоизига етиб, тарихий максимумни қайд этди.
Мамлакат катта ички бозор, аграр база, тўқимачилик анъаналари, ўсиб бораётган саноат бандлиги, шунингдек, газ, олтин, мис, уран ва бошқа ресурсларга эга.
Бироқ ЕОТБ заиф нуқталарни ҳам кўрсатди. Ўзбекистон UNIDO саноат рақобатбардошлиги индексида 83-ўринда. Ўрта ва юқори қайта ишлаш даражасидаги маҳсулотлар экспорти аҳоли жон бошига ҳисоблаганда Россия, Беларусь ва Қозоғистон кўрсаткичларидан сезиларли даражада паст.
Таҳлилчилар Ўзбекистон ва Қозоғистонни йирик ресурс базаси ва ўсиб бораётган ички талабга эга иқтисодиётлар қаторига киритган. Қозоғистонда минерал-хомашё ва нефть-газ базаси устун бўлса, Ўзбекистоннинг имкониятлари аграр сектор, тўқимачилик, ички бозор ва меҳнат ресурсларининг уйғунлиги билан ажралиб туради.
ЕОТБ Ўзбекистон учун 22 та саноат йўналишини баҳолаб, олтита асосий устувор тармоқни ажратди. Булар — кимё ва полимерлар, саноат машинасозлиги, озиқ-овқат саноати ва чуқур агроқайта ишлаш, транспорт компонентлари, аграр ва ирригация техникаси, шунингдек, ўғитлар ва агрокимё.
Юқори баҳоланган йўналишлар қаторига электротехника, фармацевтика, юқори қайта ишланган металлургия ва энергетика ускуналари ҳам кирди.
Тадқиқотга кўра, кейинги босқичга ўтиш учун фақат янги заводлар қуриш етарли эмас.
Мамлакат маҳаллий етказиб берувчиларни ривожлантириши, муҳандислик компетенцияларини ошириши, стандартлар ва технологик базани мустаҳкамлаши ҳамда хорижий технологияларни маҳаллий билим ва инновацияларга айлантириши зарур.
Жаҳон банки даромадлар таснифига кўра, Ўзбекистон Қирғизистон ва Тожикистон билан бирга даромади ўртачадан паст мамлакатлар гуруҳига киради.
Арманистон, Беларусь ва Қозоғистон даромади ўртачадан юқори, Россия эса юқори даромадли мамлакатлар қаторида. ЕОТБ саноатни ривожлантиришни юқори даромадли мамлакатлар гуруҳига ўтишнинг асосий механизмларидан бири деб ҳисоблайди.