https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-tashrif-turkmaniston-61017016.html
Мирзиёев 7-9 октябрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади
Мирзиёев 7-9 октябрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон раҳбари Марказий Осиё ва Озарбайжон етакчиларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда МДҲ саммитида иштирок этади. 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T12:01+0500
2026-10-07T12:01+0500
2026-10-07T12:01+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
туркманистон
мдҳ
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60096745_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_1a318825efaad595ed2b8c5228aaf487.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 7-9 октябрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Президент “Аваза” миллий сайёҳлик зонасида Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг (МДҲ) навбатдаги саммитида иштирок этади.Қайд этилишича, Маслаҳат учрашуви кун тартибидан сиёсий-дипломатик ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни чуқурлаштириш, энергетика соҳасидаги шерикликни кенгайтириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича қўшма чора-тадбирларни амалга ошириш, маданият, таълим ва илм-фан соҳаларидаги ҳамда ёшлар ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш масалалари ўрин олган.Минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик долзарб масалалар ҳамда тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашга оид устувор вазифалар юзасидан фикр алмашиш кўзда тутилган.МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик якунлари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллигини нишонлашга алоҳида эътибор қаратилади.Тадбирлар якунида қўшма ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш кўзда тутилган. Ташриф дастурига мувофиқ, қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиш ҳам режалаштирилган.2026 йилда Туркманистон МДҲ органларида раислик қилмоқда. 2027 йил 1 январдан раислик қилиш Ўзбекистонга ўтади.
https://sputniknews.uz/20260924/cis-turizm-raislik-uzbekistan-60715808.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1f/60096745_102:0:1790:1266_1920x0_80_0_0_7d09d0abd820500e30c326cd3c3ae7c7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, туркманистон, мдҳ, марказий осиё
сиёсат, шавкат мирзиёев, туркманистон, мдҳ, марказий осиё
Мирзиёев 7-9 октябрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади
Ўзбекистон раҳбари Марказий Осиё ва Озарбайжон етакчиларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда МДҲ саммитида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 7-9 октябрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Президент “Аваза” миллий сайёҳлик зонасида Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг (МДҲ) навбатдаги саммитида иштирок этади.
Қайд этилишича, Маслаҳат учрашуви кун тартибидан сиёсий-дипломатик ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни чуқурлаштириш, энергетика соҳасидаги шерикликни кенгайтириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича қўшма чора-тадбирларни амалга ошириш, маданият, таълим ва илм-фан соҳаларидаги ҳамда ёшлар ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш масалалари ўрин олган.
Минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик долзарб масалалар ҳамда тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашга оид устувор вазифалар юзасидан фикр алмашиш кўзда тутилган.
МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик якунлари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллигини нишонлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Тадбирлар якунида қўшма ҳужжатлар тўпламини қабул қилиш кўзда тутилган. Ташриф дастурига мувофиқ, қатор икки томонлама учрашувлар ўтказиш ҳам режалаштирилган.
2026 йилда Туркманистон МДҲ органларида раислик қилмоқда. 2027 йил 1 январдан раислик қилиш Ўзбекистонга ўтади.