https://sputniknews.uz/20260924/cis-turizm-raislik-uzbekistan-60715808.html
МДҲ Туризм кенгашига раислик қилиш Ўзбекистонга ўтди
МДҲ Туризм кенгашига раислик қилиш Ўзбекистонга ўтди
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ Туризм кенгашига раислик Ўзбекистонга ўтди. Томонлар 2027–2028 йилларга мўлжалланган режа, туристик оқимларни ягона ҳисобга олиш тизими ва Travel Hub "Ҳамдўстлик" лойиҳасини муҳокама қилди.
2026-09-24T18:46+0500
2026-09-24T18:46+0500
2026-09-24T18:46+0500
туризм
мдҳ
лойиҳа
ўзбекистон
ҳамкорлик
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60709640_19:155:1260:853_1920x0_80_0_0_8661361169ff884012f72a84dfa93bbf.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. МДҲга аъзо давлатлар Туризм кенгашига раислик қилиш Ўзбекистонга ўтди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Қарор Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Кенгаш йиғилишида қабул қилинди. Йиғилишда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон вакиллари иштирок этди.Шунингдек, МДҲ доирасида туристик оқимларни статистик ҳисобга олиш ва прогнозлашнинг ягона тизимини яратиш ҳамда 2026–2027 йилларда Travel Hub "Ҳамдўстлик" халқаро туристик лойиҳасини амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.Йиғилишда МДҲнинг туризм соҳасидаги таянч ташкилоти — "Ипак йўли" туризм ва маданий мерос халқаро университети фаолияти ҳам муҳокама қилинди.Кенгашнинг 2027 йилга мўлжалланган иш режаси ҳам тасдиқланди.
https://sputniknews.uz/20260915/tashkent-turizm-yil-ochilish-60451760.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60709640_164:88:1185:853_1920x0_80_0_0_266d2a48bcd410819df154c663a0c717.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, мдҳ, лойиҳа, ўзбекистон, ҳамкорлик, туризм
туризм, мдҳ, лойиҳа, ўзбекистон, ҳамкорлик, туризм
МДҲ Туризм кенгашига раислик қилиш Ўзбекистонга ўтди
Душанбеда МДҲ Туризм кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
МДҲга аъзо давлатлар Туризм кенгашига раислик қилиш Ўзбекистонга ўтди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Қарор Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Кенгаш йиғилишида қабул қилинди. Йиғилишда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон вакиллари иштирок этди.
Томонлар МДҲ давлатларининг 2021–2030 йилларга мўлжалланган туризм соҳасидаги ҳамкорлик стратегиясини амалга ошириш бўйича 2027–2028 йиллар чора-тадбирлар режаси лойиҳасини келишиб олди. Ҳужжатни МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши кўриб чиқиши режалаштирилган.
Шунингдек, МДҲ доирасида туристик оқимларни статистик ҳисобга олиш ва прогнозлашнинг ягона тизимини яратиш ҳамда 2026–2027 йилларда Travel Hub "Ҳамдўстлик" халқаро туристик лойиҳасини амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Йиғилишда МДҲнинг туризм соҳасидаги таянч ташкилоти — "Ипак йўли" туризм ва маданий мерос халқаро университети фаолияти ҳам муҳокама қилинди.
Кенгашнинг 2027 йилга мўлжалланган иш режаси ҳам тасдиқланди.