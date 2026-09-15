Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260915/tashkent-turizm-yil-ochilish-60451760.html
БМТ Туризм билан битим: Тошкентда 2027 йил — Барқарор туризм халқаро йили расман очилади
БМТ Туризм билан битим: Тошкентда 2027 йил — Барқарор туризм халқаро йили расман очилади
Sputnik Ўзбекистон
Маросим 2026 йил ноябрда Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилади. Томонлар бу бўйича битим имзолади. 15.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-15T11:31+0500
2026-09-15T11:34+0500
туризм
сайёҳлар
туризм қўмитаси
бмт
ўзбекистон
туризм
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60450868_0:142:1211:823_1920x0_80_0_0_cf63bdcfceb795e3c27b74d7200985ef.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тошкент 2027 йил — Барқарор ва яшовчан туризм халқаро йилининг расмий халқаро очилиш тадбирларидан бирига мезбонлик қилади. Тегишли битим Ўзбекистон ва БМТ Туризм ўртасида имзоланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маросим 2026 йил ноябрь ойида "Ипак йўлида туризм" Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилиши режалаштирилган.Тегишли битим Бирлашган Араб Амирликларида Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов ва БМТ Туризм бош котиби Шайха Носир Ал Новайс ўртасидаги учрашув якунлари бўйича имзоланди.Музокараларда туризмни барқарор ривожлантириш, туристик йўналишлар рақобатбардошлигини ошириш, кадрлар тайёрлаш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.БМТ Туризм бош котиби Ўзбекистон президенти ташаббуси билан ишлаб чиқилаётган Хавфсиз туризм кодекси тайёргарлиги унинг шахсий назоратида эканини ва бу борада давлатлар ҳамда халқаро экспертлар билан ишлар жадаллаштирилганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260825/tibbiyot-turizm-forum-59955387.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60450868_64:65:1188:908_1920x0_80_0_0_6fd79e81b7c0c795530b0594963ef39d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, сайёҳлар, туризм қўмитаси, бмт, ўзбекистон, туризм, тошкент
туризм, сайёҳлар, туризм қўмитаси, бмт, ўзбекистон, туризм, тошкент

БМТ Туризм билан битим: Тошкентда 2027 йил — Барқарор туризм халқаро йили расман очилади

11:31 15.09.2026 (янгиланди: 11:34 15.09.2026)
© Комитет по туризмуВ Ташкенте пройдёт церемония открытия Международного года устойчивого и жизнестойкого туризма — 2027
В Ташкенте пройдёт церемония открытия Международного года устойчивого и жизнестойкого туризма — 2027 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2026
© Комитет по туризму
Oбуна бўлиш
Маросим 2026 йил ноябрда Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилади. Томонлар бу бўйича битим имзолади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тошкент 2027 йил — Барқарор ва яшовчан туризм халқаро йилининг расмий халқаро очилиш тадбирларидан бирига мезбонлик қилади. Тегишли битим Ўзбекистон ва БМТ Туризм ўртасида имзоланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Маросим 2026 йил ноябрь ойида "Ипак йўлида туризм" Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилиши режалаштирилган.
Тегишли битим Бирлашган Араб Амирликларида Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов ва БМТ Туризм бош котиби Шайха Носир Ал Новайс ўртасидаги учрашув якунлари бўйича имзоланди.
Ҳужжат тадбирга амалий тайёргарлик кўриш ва Ўзбекистон ҳамда БМТ Туризм томонидан амалга ошириладиган чора-тадбирларни мувофиқлаштириш учун ҳуқуқий ва ташкилий асос яратади.
Музокараларда туризмни барқарор ривожлантириш, туристик йўналишлар рақобатбардошлигини ошириш, кадрлар тайёрлаш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
БМТ Туризм бош котиби Ўзбекистон президенти ташаббуси билан ишлаб чиқилаётган Хавфсиз туризм кодекси тайёргарлиги унинг шахсий назоратида эканини ва бу борада давлатлар ҳамда халқаро экспертлар билан ишлар жадаллаштирилганини маълум қилди.
В Ташкенте стартовал первый международный форум медицинского туризма - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2026
Тошкентда тиббий туризмни ривожлантиришга қаратилган халқаро форум бошланди
25 Август, 14:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0