https://sputniknews.uz/20260915/tashkent-turizm-yil-ochilish-60451760.html
БМТ Туризм билан битим: Тошкентда 2027 йил — Барқарор туризм халқаро йили расман очилади
БМТ Туризм билан битим: Тошкентда 2027 йил — Барқарор туризм халқаро йили расман очилади
Sputnik Ўзбекистон
Маросим 2026 йил ноябрда Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилади. Томонлар бу бўйича битим имзолади. 15.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-15T11:31+0500
2026-09-15T11:31+0500
2026-09-15T11:34+0500
туризм
сайёҳлар
туризм қўмитаси
бмт
ўзбекистон
туризм
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60450868_0:142:1211:823_1920x0_80_0_0_cf63bdcfceb795e3c27b74d7200985ef.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тошкент 2027 йил — Барқарор ва яшовчан туризм халқаро йилининг расмий халқаро очилиш тадбирларидан бирига мезбонлик қилади. Тегишли битим Ўзбекистон ва БМТ Туризм ўртасида имзоланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маросим 2026 йил ноябрь ойида "Ипак йўлида туризм" Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилиши режалаштирилган.Тегишли битим Бирлашган Араб Амирликларида Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов ва БМТ Туризм бош котиби Шайха Носир Ал Новайс ўртасидаги учрашув якунлари бўйича имзоланди.Музокараларда туризмни барқарор ривожлантириш, туристик йўналишлар рақобатбардошлигини ошириш, кадрлар тайёрлаш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.БМТ Туризм бош котиби Ўзбекистон президенти ташаббуси билан ишлаб чиқилаётган Хавфсиз туризм кодекси тайёргарлиги унинг шахсий назоратида эканини ва бу борада давлатлар ҳамда халқаро экспертлар билан ишлар жадаллаштирилганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260825/tibbiyot-turizm-forum-59955387.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60450868_64:65:1188:908_1920x0_80_0_0_6fd79e81b7c0c795530b0594963ef39d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, сайёҳлар, туризм қўмитаси, бмт, ўзбекистон, туризм, тошкент
туризм, сайёҳлар, туризм қўмитаси, бмт, ўзбекистон, туризм, тошкент
БМТ Туризм билан битим: Тошкентда 2027 йил — Барқарор туризм халқаро йили расман очилади
11:31 15.09.2026 (янгиланди: 11:34 15.09.2026)
Маросим 2026 йил ноябрда Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилади. Томонлар бу бўйича битим имзолади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Тошкент 2027 йил — Барқарор ва яшовчан туризм халқаро йилининг расмий халқаро очилиш тадбирларидан бирига мезбонлик қилади. Тегишли битим Ўзбекистон ва БМТ Туризм ўртасида имзоланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маросим 2026 йил ноябрь ойида "Ипак йўлида туризм" Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида ўтказилиши режалаштирилган.
Тегишли битим Бирлашган Араб Амирликларида Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов ва БМТ Туризм бош котиби Шайха Носир Ал Новайс ўртасидаги учрашув якунлари бўйича имзоланди.
Ҳужжат тадбирга амалий тайёргарлик кўриш ва Ўзбекистон ҳамда БМТ Туризм томонидан амалга ошириладиган чора-тадбирларни мувофиқлаштириш учун ҳуқуқий ва ташкилий асос яратади.
Музокараларда туризмни барқарор ривожлантириш, туристик йўналишлар рақобатбардошлигини ошириш, кадрлар тайёрлаш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
БМТ Туризм бош котиби Ўзбекистон президенти ташаббуси билан ишлаб чиқилаётган Хавфсиз туризм кодекси тайёргарлиги унинг шахсий назоратида эканини ва бу борада давлатлар ҳамда халқаро экспертлар билан ишлар жадаллаштирилганини маълум қилди.