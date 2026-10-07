Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261007/italiya-ukraina-qurol-61020412.html
Аксарият италияликлар Украинага қурол етказиб беришга қарши чиқди
Аксарият италияликлар Украинага қурол етказиб беришга қарши чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳозир Расмий Рим Киевга ҳарбий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T17:11+0500
2026-10-07T17:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
италия
қурол-яроғ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37329068_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8e19bc5ad36a60eb1ce42096b5831cd2.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Италия фуқароларининг 61,1 фоизи Киевга қурол етказиб беришни давом эттиришга қарши чиқди. Бундай маълумотлар "Eumetra" томонидан сентябрь охирида ўтказилган жамоатчилик фикри сўрови натижаларидан маълум бўлди.Сўровда қатнашганларнинг 20,6 фоизи ҳарбий ёрдамни давом эттиришни қўллаб-қувватлади, яна 18,3 фоизи жавоб беришга қийналди. Сўровда Италиянинг 800 нафар вояга етган фуқаролари иштирок этди.Шу билан бирга, мухолифатдаги "Беш юлдуз ҳаракати" тарафдорлари орасида етказиб беришга қаршилар улуши 76,7 фоизга етади. Демократик партияда бу кўрсаткич ҳарбий ёрдам тарафдорларининг 41 фоизига нисбатан 47,2 фоизни ташкил этади.Расмий Рим Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда ва ҳаво мудофааси учун бутловчи қисмларни ўз ичига олган навбатдаги ёрдам пакетини тайёрламоқда. Ҳукмрон партиялардан бири "Лига" ҳарбий таъминотни тўхтатиш тарафдори.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260920/europe-ukraine-tinchlik-intilmayotganlik-tanqid-60595776.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37329068_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1c4c497ef4d39c90cd7e77bd6a4ef7bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, италия, қурол-яроғ
дунёда, дунё янгиликлари, украина, италия, қурол-яроғ

Аксарият италияликлар Украинага қурол етказиб беришга қарши чиқди

17:11 07.10.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом 155 мм в Харьковской области. Архивное фото
Украинский военный со снарядом 155 мм в Харьковской области. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Oбуна бўлиш
Ҳозир Расмий Рим Киевга ҳарбий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Италия фуқароларининг 61,1 фоизи Киевга қурол етказиб беришни давом эттиришга қарши чиқди. Бундай маълумотлар "Eumetra" томонидан сентябрь охирида ўтказилган жамоатчилик фикри сўрови натижаларидан маълум бўлди.
Сўровда қатнашганларнинг 20,6 фоизи ҳарбий ёрдамни давом эттиришни қўллаб-қувватлади, яна 18,3 фоизи жавоб беришга қийналди. Сўровда Италиянинг 800 нафар вояга етган фуқаролари иштирок этди.
Шу билан бирга, мухолифатдаги "Беш юлдуз ҳаракати" тарафдорлари орасида етказиб беришга қаршилар улуши 76,7 фоизга етади. Демократик партияда бу кўрсаткич ҳарбий ёрдам тарафдорларининг 41 фоизига нисбатан 47,2 фоизни ташкил этади.
Расмий Рим Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда ва ҳаво мудофааси учун бутловчи қисмларни ўз ичига олган навбатдаги ёрдам пакетини тайёрламоқда. Ҳукмрон партиялардан бири "Лига" ҳарбий таъминотни тўхтатиш тарафдори.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Чехия бош вазири Европани Украинада тинчликка интилмаётганликда танқид қилди
20 Сентябр, 18:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0