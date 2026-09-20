https://sputniknews.uz/20260920/europe-ukraine-tinchlik-intilmayotganlik-tanqid-60595776.html
Чехия бош вазири Европани Украинада тинчликка интилмаётганликда танқид қилди
Чехия бош вазири Европани Украинада тинчликка интилмаётганликда танқид қилди
Sputnik Ўзбекистон
Чехия бош вазири Андрей Бабиш Европа Украинадаги можарони тугатиш учун тинчлик музокараларига етарлича ҳаракат қилмаётганини айтди. 20.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-20T18:35+0500
2026-09-20T18:35+0500
2026-09-20T18:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
европа иттифоқи
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Чехия бош вазири Андрей Бабиш Европа сиёсатчиларини Украинадаги можарони тўхтатиш учун етарлича ҳаракат қилмаётганликда танқид қилди. У бу ҳақда ижтимоий тармоқларда эълон қилинган ҳафталик видеомурожаатида гапирди.Унинг сўзларига кўра, Европада Украина атрофидаги вазият муҳокама қилинганда асосан уруш ҳақида гапирилмоқда, аммо можарони тинч йўл билан тугатишга қаратилган музокараларга етарлича эътибор берилмаяпти.Бабиш АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан мулоқот олиб бораётганини эслатиб, Европа ҳам можарони тугатиш учун барча имкониятларни ишга солиши кераклигини билдирди.Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Европа давлатларини Украина бўйича дипломатик келишувга тўсқинлик қилишга уринишда айблаган эди. Унинг фикрича, Европа Киевни можарони давом эттиришга ундамоқда.Шу билан бирга, Европа Иттифоқи Украинага 2026–2027 йилларда 90 млрд евро миқдорида кредит ажратиш механизмини тасдиқлаган. Унинг 60 млрд евроси мудофаа салоҳияти ва мудофаа саноатини қўллаб-қувватлашга, 30 млрд евроси эса макроиқтисодий ва бюджет эҳтиёжларига мўлжалланган.
https://sputniknews.uz/20260511/europe-ukraine-mojaro-yakun-xavotir-57489314.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
европа иттифоқи, дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, дональд трамп
европа иттифоқи, дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, дональд трамп
Чехия бош вазири Европани Украинада тинчликка интилмаётганликда танқид қилди
Чехия бош вазири Андрей Бабиш Европа Украинадаги можарони тугатиш учун тинчлик музокараларига етарлича ҳаракат қилмаётганини айтди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Чехия бош вазири Андрей Бабиш Европа сиёсатчиларини Украинадаги можарони тўхтатиш учун етарлича ҳаракат қилмаётганликда танқид қилди. У бу ҳақда ижтимоий тармоқларда эълон қилинган ҳафталик видеомурожаатида гапирди
.
"Мен бу жирканч уруш тугаши учун курашаман. Бу ақлга сиғмайди. Европанинг импотенцияси даҳшатли", — деди Бабиш.
Унинг сўзларига кўра, Европада Украина атрофидаги вазият муҳокама қилинганда асосан уруш ҳақида гапирилмоқда, аммо можарони тинч йўл билан тугатишга қаратилган музокараларга етарлича эътибор берилмаяпти.
Бабиш АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан мулоқот олиб бораётганини эслатиб, Европа ҳам можарони тугатиш учун барча имкониятларни ишга солиши кераклигини билдирди.
Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Европа давлатларини Украина бўйича дипломатик келишувга тўсқинлик қилишга уринишда айблаган эди. Унинг фикрича, Европа Киевни можарони давом эттиришга ундамоқда.
Шу билан бирга, Европа Иттифоқи Украинага 2026–2027 йилларда 90 млрд евро миқдорида кредит ажратиш механизмини тасдиқлаган. Унинг 60 млрд евроси мудофаа салоҳияти ва мудофаа саноатини қўллаб-қувватлашга, 30 млрд евроси эса макроиқтисодий ва бюджет эҳтиёжларига мўлжалланган.