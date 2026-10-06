https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-ozbekiston-hamkorligi-60991573.html
Ўзаро савдо ўсди, саноат инфратузилмаси яратилмоқда: Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги ҳақида
Ўзаро савдо ўсди, саноат инфратузилмаси яратилмоқда: Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Россия иштирокидаги 3000 тадан ортиқ корхона бор ва фаолият юритмоқда. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T12:27+0500
2026-10-06T12:27+0500
2026-10-06T12:27+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60990397_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_77c5c7ffa7d9ca0c337d5431ead49c08.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. 2026 йилнинг 7 ойи давомида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми қарийб 20 фоизга ошди. Бу ҳақда Фарғонада бўлиб ўтаётган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасидаги "Саноат кооперацияси ва инвестиция лойиҳалари: иқтисодий ўсишнинг янги нуқталари" панель сессиясида Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Алексей Груздев маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik мухбири.Груздевнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги саноат кооперацияси мутлақо янги аҳамият касб этмоқда.Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда Россия иштирокидаги 3000 тадан ортиқ корхона бор ва фаолият юритмоқда, саноат инфратузилмаси яратилмоқда.Чирчиқ шаҳрида Татаристон Республикаси, Химград мутахассислари иштирокида старт берилди. Модель ишлаб чиқилди, кейин у Жиззахга кенгайтирилди. Яқинда Навоийда қўшма саноат зонаси ишга туширилди.“Биз Тошкент вилоятида ҳам янги ривожланишни кутмоқдамиз, бу Бекобод саноат парки. Бу нафақат кооперацияни мустаҳкамлаш, балки барча зарур саноат инфратузилмасини яратиш нияти ҳақида гапираётганимизда янги ёндашувдир”, - дея қўшимча қилди у.Груздевнинг фикрига кўра, бу мамлакатлар ўртасидаги алоҳида муносабатларга урғу беради.Вазир ўринбосари Россия ва Ўзбекистон хавф-хатар ва таҳдидларга ҳақиқатан ҳам очиқ қараши керак деб ҳисоблайди.Учинчи томонга қарамай, хотиржам ишлаш, ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва технологик кооперация занжирларини ривожлантириш имконини берувчи воситалар ва механизмларни биргаликда ишлаб чиқиш зарур.Унинг қўшимча қилишича, Россияда технологик етакчилик бўйича бир қатор миллий лойиҳалар амалга оширилмоқда ва мамлакат учун технологик суверенитетга эришиш муқаррар устуворликка айланмоқда.“Биз, албатта, ўз ишланмаларимизни яқин дўстларимиз ва ҳамкорларимиз билан баҳам кўришга тайёрмиз”, - деди Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари.
https://sputniknews.uz/20261005/fargona-ozbekiston-rossiya-60974918.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60990397_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f301339028f5d60ddca8e736bf062ca8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
иқтисод, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
Ўзаро савдо ўсди, саноат инфратузилмаси яратилмоқда: Россия-Ўзбекистон ҳамкорлиги ҳақида
Ўзбекистонда Россия иштирокидаги 3000 тадан ортиқ корхона бор ва фаолият юритмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
2026 йилнинг 7 ойи давомида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми қарийб 20 фоизга ошди. Бу ҳақда Фарғонада бўлиб ўтаётган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасидаги "Саноат кооперацияси ва инвестиция лойиҳалари: иқтисодий ўсишнинг янги нуқталари" панель сессиясида Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Алексей Груздев маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik
мухбири.
Груздевнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги саноат кооперацияси мутлақо янги аҳамият касб этмоқда.
“Асосийси, ўзаро ҳамкорлигимиз сифати ва у ҳақиқатан ҳам ўз қиёфасини бутунлай ўзгартирмоқда. Биз анъанавий савдо операцияларидан, экспорт-импортдан тўлақонли кооперацияга ўтмоқдамиз”, - деди Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда Россия иштирокидаги 3000 тадан ортиқ корхона бор ва фаолият юритмоқда, саноат инфратузилмаси яратилмоқда.
Чирчиқ шаҳрида Татаристон Республикаси, Химград мутахассислари иштирокида старт берилди. Модель ишлаб чиқилди, кейин у Жиззахга кенгайтирилди. Яқинда Навоийда қўшма саноат зонаси ишга туширилди.
“Биз Тошкент вилоятида ҳам янги ривожланишни кутмоқдамиз, бу Бекобод саноат парки. Бу нафақат кооперацияни мустаҳкамлаш, балки барча зарур саноат инфратузилмасини яратиш нияти ҳақида гапираётганимизда янги ёндашувдир”, - дея қўшимча қилди у.
Груздевнинг фикрига кўра, бу мамлакатлар ўртасидаги алоҳида муносабатларга урғу беради.
Вазир ўринбосари Россия ва Ўзбекистон хавф-хатар ва таҳдидларга ҳақиқатан ҳам очиқ қараши керак деб ҳисоблайди.
Учинчи томонга қарамай, хотиржам ишлаш, ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва технологик кооперация занжирларини ривожлантириш имконини берувчи воситалар ва механизмларни биргаликда ишлаб чиқиш зарур.
“Бугун Ўзбекистон жадал ривожланаётган иқтисодиёт бўлиб, инвестицияларни жалб қилиш учун шароит яратмоқда. Биз Россияни Ўзбекистоннинг асосий технологик ҳамкори сифатида кўришни жуда хоҳлаймиз. Бунинг учун бизда барча асослар бор”, - деди Груздев.
Унинг қўшимча қилишича, Россияда технологик етакчилик бўйича бир қатор миллий лойиҳалар амалга оширилмоқда ва мамлакат учун технологик суверенитетга эришиш муқаррар устуворликка айланмоқда.
“Биз, албатта, ўз ишланмаларимизни яқин дўстларимиз ва ҳамкорларимиз билан баҳам кўришга тайёрмиз”, - деди Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари.