Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261006/pardaev-rossiya-ozbekiston-60993658.html
Пардаев: Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири
Пардаев: Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T13:18+0500
2026-10-06T13:18+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60993765_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a5540c60b58f06d89ea14f54f095d469.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан биридир. Бу ҳақда Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари Илҳомжон Пардаев маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik мухбири.Унинг таъкидлашича, 2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди. Инвестициявий ҳамкорлик ҳам фаол ривожланмоқда.Шунингдек, у бугунги кунда Ўзбекистонда саноат кооперациясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётганини қўшимча қилди.“Бизнинг асосий вазифамиз янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, миллий етказиб берувчиларни ривожлантириш, ишлаб чиқариш алоқаларини кенгайтириш ва барқарор саноат занжирларини, шу жумладан хорижий ҳамкорлар билан яратишдир," - дея қўшимча қилди Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари.
https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-savdo-hamkor-davlatlar-60944912.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60993765_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_27ad9ad603adcbaec8c159d1b1ad317a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
иқтисод, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик

Пардаев: Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири

13:18 06.10.2026
© SputnikЗамдиректора Агентства по промышленной кооперации и государственным закупкам РУз Илхомжон Пардаев.
Замдиректора Агентства по промышленной кооперации и государственным закупкам РУз Илхомжон Пардаев. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан биридир. Бу ҳақда Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари Илҳомжон Пардаев маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik мухбири.
Унинг таъкидлашича, 2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди. Инвестициявий ҳамкорлик ҳам фаол ривожланмоқда.
“Бугунги кунда Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги 3400 тадан ортиқ корхона фаолият юритмоқда. Бу мамлакатларимиз ўртасидаги ишлаб чиқариш алоқаларини янада кенгайтириш учун мустаҳкам замин яратади”, - деди Пардаев.
Шунингдек, у бугунги кунда Ўзбекистонда саноат кооперациясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётганини қўшимча қилди.
“Бизнинг асосий вазифамиз янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, миллий етказиб берувчиларни ривожлантириш, ишлаб чиқариш алоқаларини кенгайтириш ва барқарор саноат занжирларини, шу жумладан хорижий ҳамкорлар билан яратишдир," - дея қўшимча қилди Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари.
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2026
Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика
4 Октябр, 19:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0