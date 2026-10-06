https://sputniknews.uz/20261006/pardaev-rossiya-ozbekiston-60993658.html
Пардаев: Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири
Пардаев: Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T13:18+0500
2026-10-06T13:18+0500
2026-10-06T13:18+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60993765_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a5540c60b58f06d89ea14f54f095d469.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан биридир. Бу ҳақда Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари Илҳомжон Пардаев маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik мухбири.Унинг таъкидлашича, 2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди. Инвестициявий ҳамкорлик ҳам фаол ривожланмоқда.Шунингдек, у бугунги кунда Ўзбекистонда саноат кооперациясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётганини қўшимча қилди.“Бизнинг асосий вазифамиз янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, миллий етказиб берувчиларни ривожлантириш, ишлаб чиқариш алоқаларини кенгайтириш ва барқарор саноат занжирларини, шу жумладан хорижий ҳамкорлар билан яратишдир," - дея қўшимча қилди Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари.
https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-savdo-hamkor-davlatlar-60944912.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60993765_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_27ad9ad603adcbaec8c159d1b1ad317a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
иқтисод, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
Пардаев: Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири
2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкорларидан биридир. Бу ҳақда Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари Илҳомжон Пардаев маълум қилди, дея хабар бермоқда Sputnik
мухбири.
Унинг таъкидлашича, 2025 йил якунига кўра ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 миллиард долларни ташкил этди. Инвестициявий ҳамкорлик ҳам фаол ривожланмоқда.
“Бугунги кунда Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги 3400 тадан ортиқ корхона фаолият юритмоқда. Бу мамлакатларимиз ўртасидаги ишлаб чиқариш алоқаларини янада кенгайтириш учун мустаҳкам замин яратади”, - деди Пардаев.
Шунингдек, у бугунги кунда Ўзбекистонда саноат кооперациясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётганини қўшимча қилди.
“Бизнинг асосий вазифамиз янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, миллий етказиб берувчиларни ривожлантириш, ишлаб чиқариш алоқаларини кенгайтириш ва барқарор саноат занжирларини, шу жумладан хорижий ҳамкорлар билан яратишдир," - дея қўшимча қилди Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентлиги директори ўринбосари.