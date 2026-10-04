https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-savdo-hamkor-davlatlar-60944912.html
Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика
Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси январь–августда 57,4 млрд долларга етди. Экспорт 3,4 фоизга камайди, импорт 16,3 фоизга ўсди. Манфий сальдо 11,7 млрд долларни ташкил қилди.
2026-10-04T19:32+0500
2026-10-04T19:32+0500
2026-10-04T19:32+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
савдо
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/04/60944258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a196d23ac9ede558627c52765f6c24a9.png
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси саккиз ойда 57,4 млрд долларга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 млрд доллар ёки 7,6 фоизга кўп. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Январь–август ойларида экспорт 22,9 млрд долларни ташкил этиб, 3,4 фоизга камайди. Импорт эса 16,3 фоизга ўсиб, 34,5 млрд долларга етди.Натижада ташқи савдо балансида 11,7 млрд доллар миқдорида манфий сальдо қайд этилди. Ўзбекистон мазкур даврда жаҳоннинг 200 дан ортиқ мамлакати билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.Энг йирик ўнта савдо ҳамкори қаторига, шунингдек, Корея Республикаси, Франция, БАА, Гонконг ва Қирғиз Республикаси кирди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/04/60944258_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2b40cb03f55bff0c1d5c4a49a564ac2b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, савдо, экспорт, импорт, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, савдо, экспорт, импорт, инфографика
Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика
Хитой ва Россия 2026 йилнинг саккиз ойида Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари бўлди.
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси саккиз ойда 57,4 млрд долларга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 млрд доллар ёки 7,6 фоизга кўп. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Январь–август ойларида экспорт 22,9 млрд долларни ташкил этиб, 3,4 фоизга камайди. Импорт эса 16,3 фоизга ўсиб, 34,5 млрд долларга етди.
Натижада ташқи савдо балансида 11,7 млрд доллар миқдорида манфий сальдо қайд этилди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти 28,7 фоизга ўсиб, 11,5 млрд долларни ташкил қилди.
Ўзбекистон мазкур даврда жаҳоннинг 200 дан ортиқ мамлакати билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.
Энг йирик ўнта савдо ҳамкори қаторига, шунингдек, Корея Республикаси, Франция, БАА, Гонконг ва Қирғиз Республикаси кирди.