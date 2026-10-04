Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-savdo-hamkor-davlatlar-60944912.html
Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика
Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси январь–августда 57,4 млрд долларга етди. Экспорт 3,4 фоизга камайди, импорт 16,3 фоизга ўсди. Манфий сальдо 11,7 млрд долларни ташкил қилди.
2026-10-04T19:32+0500
2026-10-04T19:32+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
савдо
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/04/60944258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a196d23ac9ede558627c52765f6c24a9.png
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси саккиз ойда 57,4 млрд долларга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 млрд доллар ёки 7,6 фоизга кўп. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Январь–август ойларида экспорт 22,9 млрд долларни ташкил этиб, 3,4 фоизга камайди. Импорт эса 16,3 фоизга ўсиб, 34,5 млрд долларга етди.Натижада ташқи савдо балансида 11,7 млрд доллар миқдорида манфий сальдо қайд этилди. Ўзбекистон мазкур даврда жаҳоннинг 200 дан ортиқ мамлакати билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.Энг йирик ўнта савдо ҳамкори қаторига, шунингдек, Корея Республикаси, Франция, БАА, Гонконг ва Қирғиз Республикаси кирди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/04/60944258_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2b40cb03f55bff0c1d5c4a49a564ac2b.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, савдо, экспорт, импорт, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, савдо, экспорт, импорт, инфографика

Ўзбекистоннинг энг йирик 5 та савдо ҳамкори қайси давлатлар - инфографика

19:32 04.10.2026
Oбуна бўлиш
Хитой ва Россия 2026 йилнинг саккиз ойида Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари бўлди.
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси саккиз ойда 57,4 млрд долларга етди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 млрд доллар ёки 7,6 фоизга кўп. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Январь–август ойларида экспорт 22,9 млрд долларни ташкил этиб, 3,4 фоизга камайди. Импорт эса 16,3 фоизга ўсиб, 34,5 млрд долларга етди.
Натижада ташқи савдо балансида 11,7 млрд доллар миқдорида манфий сальдо қайд этилди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти 28,7 фоизга ўсиб, 11,5 млрд долларни ташкил қилди.
Ўзбекистон мазкур даврда жаҳоннинг 200 дан ортиқ мамлакати билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.
Энг йирик ўнта савдо ҳамкори қаторига, шунингдек, Корея Республикаси, Франция, БАА, Гонконг ва Қирғиз Республикаси кирди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0