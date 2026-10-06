New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади — Трамп
16:44 06.10.2026 (янгиланди: 17:10 06.10.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Oбуна бўлиш
Майамидаги Тrump National Doral курорт мажмуасида 14-15 декабрь кунлари G20 саммити бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. The New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади ва бу Америка учун ажойиб кун бўлади, деди АҚШ президенти Доналд Трамп TruthSocial ижтимоий платформасида.
"Яқин келажакда бир кун келиб The New York Times ўзининг ифлос эшикларини ёпишга мажбур бўлади — ва бу Америка учун ажойиб кун бўлади!", - деб ёзган у.
Бундай кескин сўзларга газетада Майамидаги Trump National Doral гольф курорт мажмуаси ҳақидаги мақола ва фотосурат сабаб бўлган.
NYT газетаси Trump National Doral ҳақида мақола ёзар экан, унинг фасадини қорайтириб ва сифатсиз, кир ҳамда шунчаки ёмон кўрсатувчи суратни чоп этди. Улар жаҳон етакчиларининг буни кўришини исташади. Аслида бино фасади қуйидаги кўринишга эга, деб ёзган Трамп ва иккита сурат жойлаштирган.
© Соц.Сети
The New York Times сурати (2023 йил, октябрь)
1/2
© Соц.Сети
The New York Times сурати (2023 йил, октябрь)
© Соц.Сети
Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати)
2/2
© Соц.Сети
Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати)
1/2
© Соц.Сети
The New York Times сурати (2023 йил, октябрь)
2/2
© Соц.Сети
Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати)
Трамп, шунингдек, газетани доимо "сохта янгиликлар" тарқатишда айблади ва ишончсизлик туфайли унинг мижозлари камайиб бораётганини айтди.
Аввалроқ АҚШ президенти Politico, CNN ва MS NOWни (илгари — MSNBC) сохта янгиликлар деб атаган ва уларнинг вакилларини унинг маъмуриятига киришига тўсқинлик қилган эди. Кейинчалик суд тақиқни бекор қилиш тўғрисида қарор чиқарди ва Оқ уй уларнинг киришини тиклади.
27 Сентябр, 15:31