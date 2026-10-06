Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261006/new-york-times-yaqin-kelajakda-yopilishga-majbur-boladi-61000245.html
New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади — Трамп
New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади — Трамп
Sputnik Ўзбекистон
Майамидаги Тrump National Doral курорт мажмуасида 14-15 декабрь кунлари G20 саммити бўлиб ўтади. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T16:44+0500
2026-10-06T17:10+0500
ақш
дональд трамп
оав
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58383240_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_201b857c8a57c2b1f7880feeedfd1d9c.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. The New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади ва бу Америка учун ажойиб кун бўлади, деди АҚШ президенти Доналд Трамп TruthSocial ижтимоий платформасида. Бундай кескин сўзларга газетада Майамидаги Trump National Doral гольф курорт мажмуаси ҳақидаги мақола ва фотосурат сабаб бўлган. Трамп, шунингдек, газетани доимо "сохта янгиликлар" тарқатишда айблади ва ишончсизлик туфайли унинг мижозлари камайиб бораётганини айтди. Аввалроқ АҚШ президенти Politico, CNN ва MS NOWни (илгари — MSNBC) сохта янгиликлар деб атаган ва уларнинг вакилларини унинг маъмуриятига киришига тўсқинлик қилган эди. Кейинчалик суд тақиқни бекор қилиш тўғрисида қарор чиқарди ва Оқ уй уларнинг киришини тиклади.
https://sputniknews.uz/20260927/trump-iran-taklif-rad-60775436.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58383240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3363a40a80d3bb35989d4c3d9f8c5bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, дональд трамп, оав, дунёда, дунё янгиликлари
ақш, дональд трамп, оав, дунёда, дунё янгиликлари

New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади — Трамп

16:44 06.10.2026 (янгиланди: 17:10 06.10.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Oбуна бўлиш
Майамидаги Тrump National Doral курорт мажмуасида 14-15 декабрь кунлари G20 саммити бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. The New York Times яқин келажакда ёпилишга мажбур бўлади ва бу Америка учун ажойиб кун бўлади, деди АҚШ президенти Доналд Трамп TruthSocial ижтимоий платформасида.

"Яқин келажакда бир кун келиб The New York Times ўзининг ифлос эшикларини ёпишга мажбур бўлади — ва бу Америка учун ажойиб кун бўлади!", - деб ёзган у.

Бундай кескин сўзларга газетада Майамидаги Trump National Doral гольф курорт мажмуаси ҳақидаги мақола ва фотосурат сабаб бўлган.

NYT газетаси Trump National Doral ҳақида мақола ёзар экан, унинг фасадини қорайтириб ва ​​сифатсиз, кир ҳамда шунчаки ёмон кўрсатувчи суратни чоп этди. Улар жаҳон етакчиларининг буни кўришини исташади. Аслида бино фасади қуйидаги кўринишга эга, деб ёзган Трамп ва иккита сурат жойлаштирган.

© Соц.Сети

The New York Times сурати (2023 йил, октябрь)

The New York Times сурати (2023 йил, октябрь) - Sputnik Ўзбекистон
1/2
© Соц.Сети

The New York Times сурати (2023 йил, октябрь)

© Соц.Сети

Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати)

Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати) - Sputnik Ўзбекистон
2/2
© Соц.Сети

Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати)

1/2
© Соц.Сети

The New York Times сурати (2023 йил, октябрь)

2/2
© Соц.Сети

Трамп эълон қилган сурат (бугунги ҳолати)

Трамп, шунингдек, газетани доимо "сохта янгиликлар" тарқатишда айблади ва ишончсизлик туфайли унинг мижозлари камайиб бораётганини айтди.
Аввалроқ АҚШ президенти Politico, CNN ва MS NOWни (илгари — MSNBC) сохта янгиликлар деб атаган ва уларнинг вакилларини унинг маъмуриятига киришига тўсқинлик қилган эди. Кейинчалик суд тақиқни бекор қилиш тўғрисида қарор чиқарди ва Оқ уй уларнинг киришини тиклади.
Трамп отверг предложение Ирана открыть Ормузский пролив в течение недели - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2026
Трамп Эроннинг урушни тўхтатиш ва Ҳўрмузни очиш таклифини рад этди
27 Сентябр, 15:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0