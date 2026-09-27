https://sputniknews.uz/20260927/trump-iran-taklif-rad-60775436.html
Трамп Эроннинг урушни тўхтатиш ва Ҳўрмузни очиш таклифини рад этди
Трамп Эроннинг урушни тўхтатиш ва Ҳўрмузни очиш таклифини рад этди
Sputnik Ўзбекистон
Эрон АҚШга Ҳўрмуз бўғозини етти кун ичида очиш ва минтақадаги жангларни тўхтатиш режасини таклиф қилди. Дональд Трамп уни рад этди, Теҳрон эса дипломатик ечимга чақирмоқда.
2026-09-27T15:31+0500
2026-09-27T15:31+0500
2026-09-27T15:31+0500
ҳўрмуз бўғози
ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари
дональд трамп
нефть
иқтисод
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60775273_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8dcb6dcf83fab930e31b2cf64f145162.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эроннинг Ҳурмуз бўғозини қайта очиш ва минтақадаги жангларни тўхтатиш бўйича таклифини рад этганини билдирди, деб хабар бермоқда Reuters.Эрон ташаббусни Нью-Йоркдаги БМТ Бош Ассамблеяси доирасида илгари сурган ва уни Қатар воситачилигида АҚШ томонига етказган.Шу вақт ичида Ҳўрмуз бўғозини очиш ва минтақадаги жангларни тўхтатиш режалаштирилган. Кейин томонлар ўзаро келишилган бошқа масалалар бўйича кенгроқ музокараларга ўтиши мумкин.Теҳрон аввалроқ бўғозни қайта очишни АҚШнинг Эронга нисбатан ҳарбий босимини камайтириши ва Эрон портларига қўйилган блокадани бекор қилиши билан боғлаган эди.Трамп эса Эрон таклифини қабул қилмаганини айтиб, Теҳрон Ҳўрмузни иқтисодий қийинчиликлар сабаб тезроқ очишга ҳаракат қилаётганини билдирди.Шунга қарамай, 27 сентябрь куни Эрон музокаралардан воз кечмаганини маълум қилди. Ароқчининг айтишича, Теҳронга АҚШнинг таклифни рад этгани ҳақида воситачилар орқали ҳали расмий жавоб келмаган.Эрон ТИВ раҳбари муаммодан чиқишнинг ягона йўли музокара қилинган келишув эканини таъкидлади.Ҳўрмуз бўғозидаги вазият жаҳон иқтисодиёти учун ҳам муҳим. Етти ойдан бери давом этаётган можаро ушбу муҳим денгиз йўли орқали нефть ташиш ҳажмини кескин камайтирди ва глобал савдога таъсир кўрсатди.Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ҳам Теҳрон ядро дастури ва бошқа масалалар бўйича музокараларга тайёрлигини, бироқ босим ва мажбурлашни қабул қилмаслигини билдирган. Эрон расмийлари уранни бойитиш ҳуқуқидан воз кечмаслигини ҳам таъкидламоқда.
https://sputniknews.uz/20260926/tramp-eronga-qarshi-yangi-zarbalar-berishni-korib-chiqmoqda-60753876.html
ҳўрмуз бўғози
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60775273_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_e15a9fb5dfe86ccbc1978d52ff2cbee7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳўрмуз бўғози, ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, дональд трамп, нефть, иқтисод, сиёсат
ҳўрмуз бўғози, ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, дональд трамп, нефть, иқтисод, сиёсат
Трамп Эроннинг урушни тўхтатиш ва Ҳўрмузни очиш таклифини рад этди
Эрон Ҳўрмуз бўғозини етти кун ичида қайта очиш ва минтақадаги жангларни тўхтатиш бўйича АҚШга таклиф берди. Дональд Трамп режани рад этганини билдирди
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Эроннинг Ҳурмуз бўғозини қайта очиш ва минтақадаги жангларни тўхтатиш бўйича таклифини рад этганини билдирди, деб хабар бермоқда
Reuters.
Эрон ташаббусни Нью-Йоркдаги БМТ Бош Ассамблеяси доирасида илгари сурган ва уни Қатар воситачилигида АҚШ томонига етказган.
Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчининг сўзларига кўра, АҚШ таклифга рози бўлса, етти кунлик муддат бошланади.
Шу вақт ичида Ҳўрмуз бўғозини очиш ва минтақадаги жангларни тўхтатиш режалаштирилган. Кейин томонлар ўзаро келишилган бошқа масалалар бўйича кенгроқ музокараларга ўтиши мумкин.
Теҳрон аввалроқ бўғозни қайта очишни АҚШнинг Эронга нисбатан ҳарбий босимини камайтириши ва Эрон портларига қўйилган блокадани бекор қилиши билан боғлаган эди.
Трамп эса Эрон таклифини қабул қилмаганини айтиб, Теҳрон Ҳўрмузни иқтисодий қийинчиликлар сабаб тезроқ очишга ҳаракат қилаётганини билдирди.
Шунга қарамай, 27 сентябрь куни Эрон музокаралардан воз кечмаганини маълум қилди. Ароқчининг айтишича, Теҳронга АҚШнинг таклифни рад этгани ҳақида воситачилар орқали ҳали расмий жавоб келмаган.
"Бизнинг шартларимиз аниқ. Ҳўрмуз бўғозини қайта очиш бўйича ҳар қандай қадам ушбу шартларнинг бажарилишига боғлиқ", — деди у.
Эрон ТИВ раҳбари муаммодан чиқишнинг ягона йўли музокара қилинган келишув эканини таъкидлади.
Ҳўрмуз бўғозидаги вазият жаҳон иқтисодиёти учун ҳам муҳим. Етти ойдан бери давом этаётган можаро ушбу муҳим денгиз йўли орқали нефть ташиш ҳажмини кескин камайтирди ва глобал савдога таъсир кўрсатди.
Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ҳам Теҳрон ядро дастури ва бошқа масалалар бўйича музокараларга тайёрлигини, бироқ босим ва мажбурлашни қабул қилмаслигини билдирган. Эрон расмийлари уранни бойитиш ҳуқуқидан воз кечмаслигини ҳам таъкидламоқда.