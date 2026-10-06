Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261006/fargona-motamsaro-ona-60989782.html
Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Sputnik Ўзбекистон
Маросим Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T10:54+0500
2026-10-06T10:54+0500
видео
фарғона вилояти
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60988965_0:353:2730:1889_1920x0_80_0_0_c9458d335e18903db9a184dfbc297ef4.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди.Sputnik мухбири хабарига кўра, тадбирда Россия ҳудудлари раҳбарлари, Ўзбекистон вилоятлари ҳокимлари ва икки давлат ҳудудлари вакиллари иштирок этди.Тантанали маросим Фарғонада ўтказилаётган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтмоқда.
https://sputniknews.uz/20261005/fargona-ozbekiston-rossiya-60974918.html
фарғона вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60988965_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_37cbb656dc94cc1ef39d828992c0504c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, фарғона вилояти, россия, ўзбекистон
видео, фарғона вилояти, россия, ўзбекистон

Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео

10:54 06.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Маросим Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди.

Sputnik мухбири хабарига кўра, тадбирда Россия ҳудудлари раҳбарлари, Ўзбекистон вилоятлари ҳокимлари ва икки давлат ҳудудлари вакиллари иштирок этди.

Тантанали маросим Фарғонада ўтказилаётган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтмоқда.
Фарғонада Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши бошланди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
Фарғонада Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши бошланди
Кеча, 15:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0