https://sputniknews.uz/20261006/fargona-motamsaro-ona-60989782.html
Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Sputnik Ўзбекистон
Маросим Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T10:54+0500
2026-10-06T10:54+0500
2026-10-06T10:54+0500
видео
фарғона вилояти
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60988965_0:353:2730:1889_1920x0_80_0_0_c9458d335e18903db9a184dfbc297ef4.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди.Sputnik мухбири хабарига кўра, тадбирда Россия ҳудудлари раҳбарлари, Ўзбекистон вилоятлари ҳокимлари ва икки давлат ҳудудлари вакиллари иштирок этди.Тантанали маросим Фарғонада ўтказилаётган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтмоқда.
https://sputniknews.uz/20261005/fargona-ozbekiston-rossiya-60974918.html
фарғона вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/06/60988965_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_37cbb656dc94cc1ef39d828992c0504c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, фарғона вилояти, россия, ўзбекистон
видео, фарғона вилояти, россия, ўзбекистон
Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Маросим Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Фарғонада “Мотамсаро она” ҳайкали пойига гуллар қўйилди.
Sputnik мухбири хабарига кўра, тадбирда Россия ҳудудлари раҳбарлари, Ўзбекистон вилоятлари ҳокимлари ва икки давлат ҳудудлари вакиллари иштирок этди.
Тантанали маросим Фарғонада ўтказилаётган Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтмоқда.