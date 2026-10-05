https://sputniknews.uz/20261005/xorazm-xitoy-60977245.html
Хоразмда Хитой университети филиали ташкил этилади
Хоразмда Хитой университети филиали ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Президентнинг тегишли қарори қабул қилинди.Таълим жараёни 2026/2027 ўқув йилидан бошланади. Таълим ўзбек, хитой ёки инглиз тилларида олиб борилади. Ўқиш кундузги ва муқобил таълим шаклларида ташкил этилади. 2030/2031 ўқув йилига қадар ўқишга қабул қилинган талабалар ўқишнинг бутун даври давомида тўлиқ давлат гранти асосида ўқитилади.
2026-10-05T18:40+0500
2026-10-05T18:40+0500
2026-10-05T18:40+0500
жамият
хоразм
хитой
олий таълим муассасалари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51134329_0:15:739:431_1920x0_80_0_0_9c5d4b5743de2e29d35d81a88fc6508d.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Хоразм вилоятида Хитойнинг Ляонинг педагогика университети филиали ташкил этилади. Президентнинг тегишли қарори қабул қилинди.Таълим жараёни 2026/2027 ўқув йилидан бошланади. Таълим ўзбек, хитой ёки инглиз тилларида олиб борилади.Ўқиш кундузги ва муқобил таълим шаклларида ташкил этилади.2030/2031 ўқув йилига қадар ўқишга қабул қилинган талабалар ўқишнинг бутун даври давомида тўлиқ давлат гранти асосида ўқитилади.2030/2031 ўқув йилидан бошлаб қабул параметрларининг 30 фоизи давлат гранти асосида шакллантирилади.Филиал талабаларининг амалиётлари ўқув режаларига мувофиқ ҳудуддаги ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналарида, жумладан, дуал таълим асосида йўлга қўйилади.
https://sputniknews.uz/20260610/pedagogika-58245071.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51134329_37:0:694:493_1920x0_80_0_0_64e8d035f8b4e419cb8b4c0217135dbc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, хоразм, хитой, олий таълим муассасалари
жамият, хоразм, хитой, олий таълим муассасалари
Хоразмда Хитой университети филиали ташкил этилади
Битирувчиларга филиал ҳамда Ляонин педагогика университети дипломи берилад
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Хоразм вилоятида Хитойнинг Ляонинг педагогика университети филиали ташкил этилади. Президентнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Таълим жараёни 2026/2027 ўқув йилидан бошланади. Таълим ўзбек, хитой ёки инглиз тилларида олиб борилади.
Ўқиш кундузги ва муқобил таълим шаклларида ташкил этилади.
2030/2031 ўқув йилига қадар ўқишга қабул қилинган талабалар ўқишнинг бутун даври давомида тўлиқ давлат гранти асосида ўқитилади.
2030/2031 ўқув йилидан бошлаб қабул параметрларининг 30 фоизи давлат гранти асосида шакллантирилади.
Филиал талабаларининг амалиётлари ўқув режаларига мувофиқ ҳудуддаги ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналарида, жумладан, дуал таълим асосида йўлга қўйилади.