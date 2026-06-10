https://sputniknews.uz/20260610/pedagogika-58245071.html
Педагогика йўналишидаги талабаларнинг билимлари ҳар йили текширилади
Педагогика йўналишидаги талабаларнинг билимлари ҳар йили текширилади
Sputnik Ўзбекистон
Ташқи диагностика ҳар ўқув йилида бир марта педагогика йўналишларида таҳсил олаётган 3-босқич талабалари ўртасида тест синовлари шаклида ўтказилади. Тест синовлари 50 та саволдан иборат бўлиб, уларни бажариш учун 45 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб 2 балл билан баҳоланади ва максимал натижа 100 баллни ташкил этади.
2026-06-10T14:46+0500
2026-06-10T14:46+0500
2026-06-10T14:46+0500
жамият
ўзбекистон
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38440582_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_2ad549fb2e4361ed74fe2e3d5a4abbb8.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Ўзбекистонда педагогика йўналишларида таҳсил олаётган талабаларнинг билимлари ташқи диагностикадан ўтказилади. Адлия вазирлигида тегишли низом рўйхатдан ўтказилди.Унга кўра, педагогика йўналишларида кадрлар тайёрлаш сифатини баҳолаш мақсадида талабаларнинг билимларини ташқи диагностикадан ўтказилади.Ташқи диагностика ҳар ўқув йилида бир марта педагогика йўналишларида таҳсил олаётган 3-босқич талабалари ўртасида тест синовлари шаклида ўтказилади.Тест синовлари 50 та саволдан иборат бўлиб, уларни бажариш учун 45 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб 2 балл билан баҳоланади ва максимал натижа 100 баллни ташкил этади.Ташқи диагностикадан ўтказиш учун ҳар ўқув йилининг сентабр ойида мактабгача ва мактаб таълими вазирининг буйруғи билан камида 5 нафар малакали мутахассислардан иборат ишчи гуруҳ тузилади:Ташқи диагностика натижаларига кўра, ўртача 56 балл ва ундан юқори натижа қайд этган таълим йўналишлари “талабларга жавоб берадиган”, 56 баллдан паст натижа кўрсатган йўналишлар эса “талабларга жавоб бермайдиган” деб баҳоланади.Мазкур диагностика натижалари талабаларнинг жорий ўзлаштириш кўрсаткичлари ва рейтинг балларига таъсир қилмайди ҳамда педагог кадрлар тайёрлаш сифати ҳолатини таҳлил қилишга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20250911/abdulla-avloniy-stipendiyasi-51897279.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38440582_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f5ca9363f706a3f1ecaedaf36e6fb130.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, талабалар
жамият, ўзбекистон, талабалар
Педагогика йўналишидаги талабаларнинг билимлари ҳар йили текширилади
Мазкур диагностика натижалари талабаларнинг жорий ўзлаштириш кўрсаткичлари ва рейтинг балларига таъсир қилмайди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда педагогика йўналишларида таҳсил олаётган талабаларнинг билимлари ташқи диагностикадан ўтказилади. Адлия вазирлигида тегишли низом рўйхатдан ўтказилди.
Унга кўра, педагогика йўналишларида кадрлар тайёрлаш сифатини баҳолаш мақсадида талабаларнинг билимларини ташқи диагностикадан ўтказилади.
Ташқи диагностика ҳар ўқув йилида бир марта педагогика йўналишларида таҳсил олаётган 3-босқич талабалари ўртасида тест синовлари шаклида ўтказилади.
Тест синовлари 50 та саволдан иборат бўлиб, уларни бажариш учун 45 дақиқа вақт ажратилади. Ҳар бир тўғри жавоб 2 балл билан баҳоланади ва максимал натижа 100 баллни ташкил этади.
Ташқи диагностикадан ўтказиш учун ҳар ўқув йилининг сентабр ойида мактабгача ва мактаб таълими вазирининг буйруғи билан камида 5 нафар малакали мутахассислардан иборат ишчи гуруҳ тузилади:
Ташқи диагностика натижаларига кўра, ўртача 56 балл ва ундан юқори натижа қайд этган таълим йўналишлари “талабларга жавоб берадиган”, 56 баллдан паст натижа кўрсатган йўналишлар эса “талабларга жавоб бермайдиган” деб баҳоланади.
Мазкур диагностика натижалари талабаларнинг жорий ўзлаштириш кўрсаткичлари ва рейтинг балларига таъсир қилмайди ҳамда педагог кадрлар тайёрлаш сифати ҳолатини таҳлил қилишга хизмат қилади.