Бўлажак педагоглар учун Абдулла Авлоний стипендияси таъсис этилди
Бўлажак педагоглар учун Абдулла Авлоний стипендияси таъсис этилди
Бўлажак педагоглар учун Абдулла Авлоний стипендияси таъсис этилди

14:04 11.09.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони и ознакомился с обновленными условиями.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони и ознакомился с обновленными условиями. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Абдулла Авлоний стипендияси 1 миллион 461 минг сўмни ташкил этади ва бу оддий стипендиядан 839 минг 572 сўмга кўпдир.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йилидан бошлаб педагогика йўналишидаги олийгоҳ талабалари учун Абдулла Авлоний номидаги давлат стипендияси таъсис этилди.
Мазкур стипендия педагогика бўйича таълим берадиган ОТМларнинг бакалавриат йўналишидаги 3-4-босқич талабаларига, 1993 йил 5 февралдаги ПФ–555-сон фармонида белгиланган талаблар асосида тайинланади.
Абдулла Авлоний стипендияси 1 миллион 461 минг сўмни ташкил этади ва бу оддий стипендиядан 839 минг 572 сўмга кўпдир.
Айни вақтда ушбу стипендияга Ўзбекистон педагогика йўналишидаги мавжуд 13 та олийгоҳнинг 74 минг 480 нафар охирги икки курс талабалари номзод бўлишлари мумкин.
Кўзланган мақсад — педагогика йўналишидаги ОТМларида таҳсил олаётган, илмий-тадқиқот фаолияти билан шуғулланаётган ҳамда академик ўзлаштиришда юқори кўрсаткичлар қайд этган иқтидорли талабаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам реформирования системы образования. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
Янги стипендия, миллий ғоя, танлов: таълим тизими қандай ривожлантирилади
8 Сентябр, 19:01
