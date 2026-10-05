https://sputniknews.uz/20261005/toshkent-dorixonalar-60968645.html
Олти бараваргача қиммат: Тошкентда айрим дорихоналар нархларни ошириб сотган
Олти бараваргача қиммат: Тошкентда айрим дорихоналар нархларни ошириб сотган
Sputnik Ўзбекистон
Айрим дорихоналар аслида 50 666,17 сўмлик дорини амалда 295 минг сўмдан пуллаётгани аниқланган. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T13:04+0500
2026-10-05T13:04+0500
2026-10-05T13:04+0500
жамият
тошкент
дори
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
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ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Тошкент шаҳрида ўтказилган “сирли мижоз” тадбирлари давомида айрим дори воситалари белгиланган нархдан 6 бараваргача қиммат сотилгани аниқланди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси маълум қилди.Хусусан, "Shunqorlar" МЧЖ дорихонасида "Полимик" 12,8 минг сўм ўрнига 70 минг сўмдан, "Конвулекс" эса 66,5 минг сўм ўрнига 395 минг сўмдан таклиф қилинган. Бу дори воситалари белгиланган нархдан мос равишда 5,5 ва қарийб 6 баравар қиммат бўлган."Muno farm" дорихонасида "Стимулотон" таблеткалари 50,7 минг сўм ўрнига 295 минг сўмдан, "Hosil farm"да "Слидерон" 115,7 минг сўм ўрнига 349 минг сўмдан сотилгани аниқланган."City farm", "Amir farm trade", "Feruza nur med", "Leader pharmgroup", "Pharm s golden" ва "Ruslan buyuk farm" дорихоналарида ҳам айрим дори воситалари белгиланган нархдан юқори баҳода реализация қилинган.Қўмита аниқланган ҳолатлар бўйича дорихоналарга кўрсатмалар бериб, лицензия талабларига риоя этилишини қайта кўриб чиқиш учун ваколатли органга сўров юборган.Қайд этилишича, фармацевтика соҳасида дори воситалари нархлари устидан назорат "сирли мижоз" тадбирлари орқали давом эттирилади.
https://sputniknews.uz/20260810/bad-reklama-qonun-59595524.html
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жамият, тошкент, дори, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
жамият, тошкент, дори, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
Олти бараваргача қиммат: Тошкентда айрим дорихоналар нархларни ошириб сотган
Айрим дорихоналар аслида 50 666,17 сўмлик дорини амалда 295 минг сўмдан пуллаётгани аниқланган.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Тошкент шаҳрида ўтказилган “сирли мижоз” тадбирлари давомида айрим дори воситалари белгиланган нархдан 6 бараваргача қиммат сотилгани аниқланди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси маълум қилди.
Хусусан, "Shunqorlar" МЧЖ дорихонасида "Полимик" 12,8 минг сўм ўрнига 70 минг сўмдан, "Конвулекс" эса 66,5 минг сўм ўрнига 395 минг сўмдан таклиф қилинган. Бу дори воситалари белгиланган нархдан мос равишда 5,5 ва қарийб 6 баравар қиммат бўлган.
"Muno farm" дорихонасида "Стимулотон" таблеткалари 50,7 минг сўм ўрнига 295 минг сўмдан, "Hosil farm"да "Слидерон" 115,7 минг сўм ўрнига 349 минг сўмдан сотилгани аниқланган.
"City farm", "Amir farm trade", "Feruza nur med", "Leader pharmgroup", "Pharm s golden" ва "Ruslan buyuk farm" дорихоналарида ҳам айрим дори воситалари белгиланган нархдан юқори баҳода реализация қилинган.
Қўмита аниқланган ҳолатлар бўйича дорихоналарга кўрсатмалар бериб, лицензия талабларига риоя этилишини қайта кўриб чиқиш учун ваколатли органга сўров юборган.
Қайд этилишича, фармацевтика соҳасида дори воситалари нархлари устидан назорат "сирли мижоз" тадбирлари орқали давом эттирилади.