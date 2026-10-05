https://sputniknews.uz/20261005/rossiya-zaporoje-60972430.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T15:06+0500
2026-10-05T15:06+0500
2026-10-05T15:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60822443_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5af9de531d004d1332ea80c678b5af0.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, Самойловканинг озод этилиши Запорожье вилоятининг Терновка йўналишида кейинги ҳужум ҳаракатлари учун замин яратди.Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, бир кун ичида “Шарқ” бўлинмалари Запорожье вилоятидаги еттита аҳоли пункти ва Днепропетровск вилоятидаги иккита аҳоли пункти ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг учта бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларини йўқ қилди.Украина армияси "Шарқ" гуруҳининг ҳаракат ҳудудида бир кеча-кундузда 255 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли машина, 14 та автомобиль, 1 та артиллерия қуроли ва контрбатарея станциясидан айрилди.
https://sputniknews.uz/20261004/russia-ukraine-zarba-60954366.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60822443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc06b1c52b752328f0e3fdd29146a76.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, россия
дунёда, дунё янгиликлари, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, россия
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловкани озод қилди
Бунга “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига силжишни давом эттирди, қатъий ҳаракатлар билан Запорожье вилоятининг Самойловка аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Маълум қилинишича, Самойловканинг озод этилиши Запорожье вилоятининг Терновка йўналишида кейинги ҳужум ҳаракатлари учун замин яратди.
Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, бир кун ичида “Шарқ” бўлинмалари Запорожье вилоятидаги еттита аҳоли пункти ва Днепропетровск вилоятидаги иккита аҳоли пункти ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг учта бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларини йўқ қилди.
Украина армияси "Шарқ" гуруҳининг ҳаракат ҳудудида бир кеча-кундузда 255 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли машина, 14 та автомобиль, 1 та артиллерия қуроли ва контрбатарея станциясидан айрилди.