Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261005/rossiya-zaporoje-60972430.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T15:06+0500
2026-10-05T15:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60822443_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5af9de531d004d1332ea80c678b5af0.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, Самойловканинг озод этилиши Запорожье вилоятининг Терновка йўналишида кейинги ҳужум ҳаракатлари учун замин яратди.Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, бир кун ичида “Шарқ” бўлинмалари Запорожье вилоятидаги еттита аҳоли пункти ва Днепропетровск вилоятидаги иккита аҳоли пункти ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг учта бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларини йўқ қилди.Украина армияси "Шарқ" гуруҳининг ҳаракат ҳудудида бир кеча-кундузда 255 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли машина, 14 та автомобиль, 1 та артиллерия қуроли ва контрбатарея станциясидан айрилди.
https://sputniknews.uz/20261004/russia-ukraine-zarba-60954366.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60822443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc06b1c52b752328f0e3fdd29146a76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, россия
дунёда, дунё янгиликлари, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, россия

Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловкани озод қилди

15:06 05.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевое дежурство МОГ группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство МОГ группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бунга “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг саъй-ҳаракатлари туфайли эришилди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Самойловка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига силжишни давом эттирди, қатъий ҳаракатлар билан Запорожье вилоятининг Самойловка аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Маълум қилинишича, Самойловканинг озод этилиши Запорожье вилоятининг Терновка йўналишида кейинги ҳужум ҳаракатлари учун замин яратди.
Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, бир кун ичида “Шарқ” бўлинмалари Запорожье вилоятидаги еттита аҳоли пункти ва Днепропетровск вилоятидаги иккита аҳоли пункти ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг учта бригадаси ва иккита ҳужум полки тузилмаларини йўқ қилди.
Украина армияси "Шарқ" гуруҳининг ҳаракат ҳудудида бир кеча-кундузда 255 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, 2 та зирҳли машина, 14 та автомобиль, 1 та артиллерия қуроли ва контрбатарея станциясидан айрилди.
Здание Министерства обороны РФ в Москве, где проходит встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Зеленскийнинг баёнотига жавобан Россия Украина ҳарбий объектларига зарбаларни кучайтиради
Кеча, 15:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0