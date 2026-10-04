https://sputniknews.uz/20261004/russia-ukraine-zarba-60954366.html
Зеленскийнинг баёнотига жавобан Россия Украина ҳарбий объектларига зарбаларни кучайтиради
Зеленскийнинг баёнотига жавобан Россия Украина ҳарбий объектларига зарбаларни кучайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Зеленскийнинг Россия НҚИЗларига зарбаларни кучайтириш ҳақидаги баёнотидан сўнг Киев ва Украинанинг бошқа ҳудудларидаги ҳарбий ва ҳарбий-саноат объектларига зарбалар кучайтирилишини маълум қилди.
2026-10-04T15:54+0500
2026-10-04T15:54+0500
2026-10-04T15:54+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
сайлов участкаси
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1b/24239178_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_cf4e76b550f0793731b8ebcd7112338e.jpg
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Владимир Зеленскийнинг Украина Россия нефтни қайта ишлаш заводларига зарбаларни кучайтириши ҳақидаги баёнотига жавоб берди.Вазирлик Киевдаги Украина ҳарбий-саноат мажмуаси объектларига берилган зарбаларни назарда тутмоқда. Ушбу объектларда Россияга ҳужум қилиш учун дрон ва ракета қуроллари ишлаб чиқарилади, шунингдек, зарбалар УҚК манфаатлари йўлида фойдаланиладиган инфратузилма объектларига ҳам берилган.Мудофаа вазирлиги Киев ва Украинанинг бошқа ҳудудларига берилаётган оммавий зарбалар Киев режими раҳбарининг ҳаракатларига жавоб эканини эслатди.Ушбу ҳужумлар оқибатида олти нафар тинч аҳоли вакили ҳалок бўлган.19 сентябрдан 20 сентябрга ўтар кечаси Москвадаги фуқаролик объектларига 1600 дан ортиқ Украина зарба берувчи дронидан фойдаланган ҳолда оммавий ҳужум уюштиришга уринилган.Шунингдек, 2026 йил июнь ойида Санкт-Петербургда ўтказилган халқаро иқтисодий форумни барбод қилишга қаратилган зарба берувчи дронлар иштирокидаги ҳужумларга уринишлар ҳам қайд этилган.Ўтган тунда эса Белгород шаҳрининг ҳарбий объектлар бўлмаган турар-жой мавзеларига атайлаб зарба берилган. Унинг оқибатида тинч аҳоли орасида ҳалок бўлганлар ва яраланганлар бор, кўп қаватли ва хусусий уйлар, шунингдек, шахсий автомобилларга зарар етган.Зеленскийнинг бугунги баёнотидан сўнг Россия Қуролли кучларининг Киев ва Украинанинг бошқа вилоятларидаги ҳарбий ва ҳарбий-саноат объектларига, шунингдек, улар билан боғлиқ инфратузилмага зарбалари кучайтирилади.
https://sputniknews.uz/20260830/russia-ukraine-javob-zarba-60076562.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1b/24239178_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_6a2073b3dc1bbb45a8d9d584109aa889.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, сайлов участкаси , дрон
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, сайлов участкаси , дрон
Зеленскийнинг баёнотига жавобан Россия Украина ҳарбий объектларига зарбаларни кучайтиради
Россия Мудофаа вазирлиги Зеленскийнинг Россия НҚИЗларига ҳужумларни кучайтириш ҳақидаги баёнотига жавоб бериб, Украинадаги ҳарбий объектларга зарбалар кучайтирилишини эълон қилди
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Россия Мудофаа вазирлиги Владимир Зеленскийнинг Украина Россия нефтни қайта ишлаш заводларига зарбаларни кучайтириши ҳақидаги баёнотига жавоб берди
.
Вазирлик Киевдаги Украина ҳарбий-саноат мажмуаси объектларига берилган зарбаларни назарда тутмоқда. Ушбу объектларда Россияга ҳужум қилиш учун дрон ва ракета қуроллари ишлаб чиқарилади, шунингдек, зарбалар УҚК манфаатлари йўлида фойдаланиладиган инфратузилма объектларига ҳам берилган.
Мудофаа вазирлиги Киев ва Украинанинг бошқа ҳудудларига берилаётган оммавий зарбалар Киев режими раҳбарининг ҳаракатларига жавоб эканини эслатди.
Жумладан, Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига зарбалар орқали Давлат Думасига сайловларда овоз беришни барбод қилишга уринишлар, участка сайлов комиссияларига ракета қуроллари ва дронлар билан мақсадли ҳужумлар назарда тутилмоқда.
Ушбу ҳужумлар оқибатида олти нафар тинч аҳоли вакили ҳалок бўлган.
19 сентябрдан 20 сентябрга ўтар кечаси Москвадаги фуқаролик объектларига 1600 дан ортиқ Украина зарба берувчи дронидан фойдаланган ҳолда оммавий ҳужум уюштиришга уринилган.
Шунингдек, 2026 йил июнь ойида Санкт-Петербургда ўтказилган халқаро иқтисодий форумни барбод қилишга қаратилган зарба берувчи дронлар иштирокидаги ҳужумларга уринишлар ҳам қайд этилган.
Ўтган тунда эса Белгород шаҳрининг ҳарбий объектлар бўлмаган турар-жой мавзеларига атайлаб зарба берилган. Унинг оқибатида тинч аҳоли орасида ҳалок бўлганлар ва яраланганлар бор, кўп қаватли ва хусусий уйлар, шунингдек, шахсий автомобилларга зарар етган.
Зеленскийнинг бугунги баёнотидан сўнг Россия Қуролли кучларининг Киев ва Украинанинг бошқа вилоятларидаги ҳарбий ва ҳарбий-саноат объектларига, шунингдек, улар билан боғлиқ инфратузилмага зарбалари кучайтирилади.
"Украина аҳолиси бунинг учун фақат Киев режими раҳбарини айблаши керак. Айнан Зеленский бунинг учун тўлиқ шахсий ва сиёсий жавобгардир", — дейилади Россия Мудофаа вазирлиги баёнотида.