https://sputniknews.uz/20261005/mirziyoev-rahmon-60969077.html
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон – Тожикистон иттифоқчилигини ривожлантиришни муҳокама қилди
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон – Тожикистон иттифоқчилигини ривожлантиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Тожикистон етакчисини таваллуд куни билан самимий табриклаб, иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришни муҳокама қилди. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T12:18+0500
2026-10-05T12:18+0500
2026-10-05T12:18+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
ўзбекистон
тожикистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_202:112:1200:673_1920x0_80_0_0_d947dac584d6e15b4104147f059eee9c.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат давомида президентлар Ўзбекистон – Тожикистон дўстлик, яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалаларини кўриб чиқди.Мирзиёев ва Раҳмон ҳамкорлик барча йўналишларда жадаллашиб бораётгани мамнуният билан қайд этди. Товар айирбошлаш ҳажми барқарор ўсиб бормоқда, транспорт, энергетика, геология, қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда бошқа соҳаларда ўзаро манфаатли шериклик давом этмоқда.Ҳудудлар ўртасида ва маданий-гуманитар жабҳада фаол алмашинувлар амалга оширилмоқда.Етакчилар минтақавий кун тартибидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20261005/mirziyoev-rahmon-60968263.html
ўзбекистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_7f6df025086cd8777718a30a642b49fd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, ўзбекистон, тожикистон
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, ўзбекистон, тожикистон
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон – Тожикистон иттифоқчилигини ривожлантиришни муҳокама қилди
Мирзиёев Тожикистон етакчисини таваллуд куни билан самимий табриклаб, иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида президентлар Ўзбекистон – Тожикистон дўстлик, яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалаларини кўриб чиқди.
Мирзиёев ва Раҳмон ҳамкорлик барча йўналишларда жадаллашиб бораётгани мамнуният билан қайд этди. Товар айирбошлаш ҳажми барқарор ўсиб бормоқда, транспорт, энергетика, геология, қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда бошқа соҳаларда ўзаро манфаатли шериклик давом этмоқда.
Ҳудудлар ўртасида ва маданий-гуманитар жабҳада фаол алмашинувлар амалга оширилмоқда.
Етакчилар минтақавий кун тартибидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилди.