Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261005/mirziyoev-rahmon-60969077.html
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон – Тожикистон иттифоқчилигини ривожлантиришни муҳокама қилди
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон – Тожикистон иттифоқчилигини ривожлантиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Тожикистон етакчисини таваллуд куни билан самимий табриклаб, иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришни муҳокама қилди. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T12:18+0500
2026-10-05T12:18+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
ўзбекистон
тожикистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_202:112:1200:673_1920x0_80_0_0_d947dac584d6e15b4104147f059eee9c.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат давомида президентлар Ўзбекистон – Тожикистон дўстлик, яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалаларини кўриб чиқди.Мирзиёев ва Раҳмон ҳамкорлик барча йўналишларда жадаллашиб бораётгани мамнуният билан қайд этди. Товар айирбошлаш ҳажми барқарор ўсиб бормоқда, транспорт, энергетика, геология, қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда бошқа соҳаларда ўзаро манфаатли шериклик давом этмоқда.Ҳудудлар ўртасида ва маданий-гуманитар жабҳада фаол алмашинувлар амалга оширилмоқда.Етакчилар минтақавий кун тартибидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20261005/mirziyoev-rahmon-60968263.html
ўзбекистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_7f6df025086cd8777718a30a642b49fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, ўзбекистон, тожикистон
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, ўзбекистон, тожикистон

Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон – Тожикистон иттифоқчилигини ривожлантиришни муҳокама қилди

12:18 05.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств СНГ поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах
Главы государств СНГ поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мирзиёев Тожикистон етакчисини таваллуд куни билан самимий табриклаб, иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида президентлар Ўзбекистон – Тожикистон дўстлик, яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалаларини кўриб чиқди.
Мирзиёев ва Раҳмон ҳамкорлик барча йўналишларда жадаллашиб бораётгани мамнуният билан қайд этди. Товар айирбошлаш ҳажми барқарор ўсиб бормоқда, транспорт, энергетика, геология, қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда бошқа соҳаларда ўзаро манфаатли шериклик давом этмоқда.
Ҳудудлар ўртасида ва маданий-гуманитар жабҳада фаол алмашинувлар амалга оширилмоқда.
Етакчилар минтақавий кун тартибидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилди.
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади
11:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0