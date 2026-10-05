Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261005/mirziyoev-rahmon-60968263.html
Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади
Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон раҳбари тожикистонлик ҳамкасбига давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ... 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T11:21+0500
2026-10-05T11:21+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52581242_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_59be41569fd4a83c41d3bccfff53c3f8.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади. Табрик матнини Тожикистон раҳбари матбуот хизмати чоп қилди.Ўзбекистон раҳбари яқин қўшни ва чинакам қардош мамлакат бўлган Тожикистон билан муносабатлар кейинги йилларда ҳар икки давлатнинг салоҳияти ва имкониятларига мос келадиган юксак даражага кўтарилганини катта мамнуният билан таъкидлаган.Мирзиёев Раҳмонга мустаҳкам соғлик, оилавий бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, дўст Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тилаган.Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон 5 октябрь куни 74 ёшини қарши олди.
https://sputniknews.uz/20260327/mirziyoev-rahmon-buxoro-56548243.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52581242_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_78e0f5f6293ffcfe9a7feb74635fc7b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, табрик
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, табрик

Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади

11:21 05.10.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон раҳбари тожикистонлик ҳамкасбига давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тилади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади. Табрик матнини Тожикистон раҳбари матбуот хизмати чоп қилди.
Ўзбекистон раҳбари яқин қўшни ва чинакам қардош мамлакат бўлган Тожикистон билан муносабатлар кейинги йилларда ҳар икки давлатнинг салоҳияти ва имкониятларига мос келадиган юксак даражага кўтарилганини катта мамнуният билан таъкидлаган.
“Бу бизнинг қатъий сиёсий иродамиз ва муштарак интилишларимиз натижаси бўлди. Ишончим комилки, биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз билан халқларимизнинг умумий келажаги йўлида кўп қиррали ва узоқ муддатли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини бундан буён ҳам самарали ривожлантирамиз”, - дейилади табрикда.
Мирзиёев Раҳмонга мустаҳкам соғлик, оилавий бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, дўст Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тилаган.
Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон 5 октябрь куни 74 ёшини қарши олди.
Эмомали Рахмон вместе с Шавкатом Мирзиёевым ознакомились с крепостью Арк, ансамблями Пои-Калян и Ляби-Хауз - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.03.2026
Мирзиёев ва Раҳмон Бухородаги тарихий обидаларни зиёрат қилди
27 Март, 17:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0