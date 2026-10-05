https://sputniknews.uz/20261005/mirziyoev-rahmon-60968263.html
Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади
Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон раҳбари тожикистонлик ҳамкасбига давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ... 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T11:21+0500
2026-10-05T11:21+0500
2026-10-05T11:21+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52581242_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_59be41569fd4a83c41d3bccfff53c3f8.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади. Табрик матнини Тожикистон раҳбари матбуот хизмати чоп қилди.Ўзбекистон раҳбари яқин қўшни ва чинакам қардош мамлакат бўлган Тожикистон билан муносабатлар кейинги йилларда ҳар икки давлатнинг салоҳияти ва имкониятларига мос келадиган юксак даражага кўтарилганини катта мамнуният билан таъкидлаган.Мирзиёев Раҳмонга мустаҳкам соғлик, оилавий бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, дўст Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тилаган.Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон 5 октябрь куни 74 ёшини қарши олди.
https://sputniknews.uz/20260327/mirziyoev-rahmon-buxoro-56548243.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52581242_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_78e0f5f6293ffcfe9a7feb74635fc7b9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, табрик
сиёсат, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, табрик
Мирзиёев Раҳмонни туғилган куни билан табриклади
Ўзбекистон раҳбари тожикистонлик ҳамкасбига давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тилади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмонга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади. Табрик матнини Тожикистон раҳбари матбуот хизмати чоп қилди.
Ўзбекистон раҳбари яқин қўшни ва чинакам қардош мамлакат бўлган Тожикистон билан муносабатлар кейинги йилларда ҳар икки давлатнинг салоҳияти ва имкониятларига мос келадиган юксак даражага кўтарилганини катта мамнуният билан таъкидлаган.
“Бу бизнинг қатъий сиёсий иродамиз ва муштарак интилишларимиз натижаси бўлди. Ишончим комилки, биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз билан халқларимизнинг умумий келажаги йўлида кўп қиррали ва узоқ муддатли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини бундан буён ҳам самарали ривожлантирамиз”, - дейилади табрикда.
Мирзиёев Раҳмонга мустаҳкам соғлик, оилавий бахт-саодат ва давлатчилик фаолиятида янги муваффақиятлар, дўст Тожикистон халқига эса тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тилаган.
Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон 5 октябрь куни 74 ёшини қарши олди.