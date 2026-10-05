Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261005/frantsiya-oquvchilar-norozilik-namoyishlari-60966471.html
Францияда ўқувчилар норозилик намойишлари чоғида 20 тадан ортиқ мактабни вайрон қилди
Францияда ўқувчилар норозилик намойишлари чоғида 20 тадан ортиқ мактабни вайрон қилди
Sputnik Ўзбекистон
Юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари ўтган ҳафта Парижнинг Ил-де-Франс ҳудудида бошланди ва ҳозирда бутун Францияни қамраб олди. Акция иштирокчилари таълим тизимидаги ҳаддан ташқари банд жадвал, ўқитувчилар етишмаслиги ва бошқа муаммоларга қарши чиқишмоқда. Айрим жойларда норозилик намойишлари тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланиб кетди.
2026-10-05T10:32+0500
2026-10-05T10:32+0500
дунё янгиликлари
дунёда
франция
ўқувчилар
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60967027_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ed2b50c735b60eaa947daf9d797703c5.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Францияда юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари пайтида 24 та мактаб ёқиб юборилди ёки вайрон қилинди. Мамлакат бўйлаб 400-500 та таълим муассасасида дарслар тўхтатилди. Бу ҳақда Франция миллий таълим вазири Эдуард Жеффре “France 2” ва “France Inter” телеканаллари эфирида маълум қилди.Юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари ўтган ҳафта Парижнинг Ил-де-Франс ҳудудида бошланди ва ҳозир бутун Францияни қамраб олган. Акция иштирокчилари таълим тизимидаги ҳаддан ташқари банд жадвал, ўқитувчилар етишмаслиги ва бошқа муаммоларга қарши чиқишмоқда. Айрим жойларда норозилик намойишлари тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланиб кетди. Сўнгги маълумотларга кўра, қарийб 2 минг киши ҳибсга олинган, уларнинг 1,8 минг нафари тартибсизликларда иштирок этгани учун ҳибсга олинган.
https://sputniknews.uz/20260702/europe-jazirama-qurbonlar-58775921.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60967027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0016b92891efa29572b8ddfbbb27f88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, франция, ўқувчилар, норозилик намойиши
дунё янгиликлари, дунёда, франция, ўқувчилар, норозилик намойиши

Францияда ўқувчилар норозилик намойишлари чоғида 20 тадан ортиқ мактабни вайрон қилди

10:32 05.10.2026
© AP Photo / Jean-Francois BadiasСтаршеклассники блокируют вход в школу, требуя выделения дополнительных ресурсов для школ, Лилль, Франция
Старшеклассники блокируют вход в школу, требуя выделения дополнительных ресурсов для школ, Лилль, Франция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Oбуна бўлиш
Франциялик юқори синф ўқувчилари синфларнинг тўлиб кетганидан, ўқитувчилар етишмовчилигидан ҳамда таълим муассасаларининг ночор аҳволидан норози.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Францияда юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари пайтида 24 та мактаб ёқиб юборилди ёки вайрон қилинди. Мамлакат бўйлаб 400-500 та таълим муассасасида дарслар тўхтатилди. Бу ҳақда Франция миллий таълим вазири Эдуард Жеффре “France 2” ва “France Inter” телеканаллари эфирида маълум қилди.

“Бу бизнинг ходимларимиз учун ҳам, ўқувчиларимиз учун ҳам хавф туғдириши равшан. Миллий таълим тизимидаги 78 киши яраланди, биз ҳеч қачон бунақасини кўрмагандик. Уларга қасддан ҳужум уюштирилди”, - деди Жеффре.

Юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари ўтган ҳафта Парижнинг Ил-де-Франс ҳудудида бошланди ва ҳозир бутун Францияни қамраб олган. Акция иштирокчилари таълим тизимидаги ҳаддан ташқари банд жадвал, ўқитувчилар етишмаслиги ва бошқа муаммоларга қарши чиқишмоқда.
Айрим жойларда норозилик намойишлари тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланиб кетди. Сўнгги маълумотларга кўра, қарийб 2 минг киши ҳибсга олинган, уларнинг 1,8 минг нафари тартибсизликларда иштирок этгани учун ҳибсга олинган.
Число жертв европейской жары растет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
Парижда мурдахоналар тўлиб кетди: Европа жазирамаси қурбонлари кўпаймоқда
2 Июл, 17:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0