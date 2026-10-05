https://sputniknews.uz/20261005/frantsiya-oquvchilar-norozilik-namoyishlari-60966471.html
Францияда ўқувчилар норозилик намойишлари чоғида 20 тадан ортиқ мактабни вайрон қилди
Францияда ўқувчилар норозилик намойишлари чоғида 20 тадан ортиқ мактабни вайрон қилди
Sputnik Ўзбекистон
Юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари ўтган ҳафта Парижнинг Ил-де-Франс ҳудудида бошланди ва ҳозирда бутун Францияни қамраб олди. Акция иштирокчилари таълим тизимидаги ҳаддан ташқари банд жадвал, ўқитувчилар етишмаслиги ва бошқа муаммоларга қарши чиқишмоқда. Айрим жойларда норозилик намойишлари тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланиб кетди.
2026-10-05T10:32+0500
2026-10-05T10:32+0500
2026-10-05T10:32+0500
дунё янгиликлари
дунёда
франция
ўқувчилар
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60967027_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ed2b50c735b60eaa947daf9d797703c5.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Францияда юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари пайтида 24 та мактаб ёқиб юборилди ёки вайрон қилинди. Мамлакат бўйлаб 400-500 та таълим муассасасида дарслар тўхтатилди. Бу ҳақда Франция миллий таълим вазири Эдуард Жеффре “France 2” ва “France Inter” телеканаллари эфирида маълум қилди.Юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари ўтган ҳафта Парижнинг Ил-де-Франс ҳудудида бошланди ва ҳозир бутун Францияни қамраб олган. Акция иштирокчилари таълим тизимидаги ҳаддан ташқари банд жадвал, ўқитувчилар етишмаслиги ва бошқа муаммоларга қарши чиқишмоқда. Айрим жойларда норозилик намойишлари тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланиб кетди. Сўнгги маълумотларга кўра, қарийб 2 минг киши ҳибсга олинган, уларнинг 1,8 минг нафари тартибсизликларда иштирок этгани учун ҳибсга олинган.
https://sputniknews.uz/20260702/europe-jazirama-qurbonlar-58775921.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60967027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0016b92891efa29572b8ddfbbb27f88b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, франция, ўқувчилар, норозилик намойиши
дунё янгиликлари, дунёда, франция, ўқувчилар, норозилик намойиши
Францияда ўқувчилар норозилик намойишлари чоғида 20 тадан ортиқ мактабни вайрон қилди
Франциялик юқори синф ўқувчилари синфларнинг тўлиб кетганидан, ўқитувчилар етишмовчилигидан ҳамда таълим муассасаларининг ночор аҳволидан норози.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Францияда юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари пайтида 24 та мактаб ёқиб юборилди ёки вайрон қилинди. Мамлакат бўйлаб 400-500 та таълим муассасасида дарслар тўхтатилди. Бу ҳақда Франция миллий таълим вазири Эдуард Жеффре “France 2” ва “France Inter” телеканаллари эфирида маълум қилди.
“Бу бизнинг ходимларимиз учун ҳам, ўқувчиларимиз учун ҳам хавф туғдириши равшан. Миллий таълим тизимидаги 78 киши яраланди, биз ҳеч қачон бунақасини кўрмагандик. Уларга қасддан ҳужум уюштирилди”, - деди Жеффре.
Юқори синф ўқувчиларининг норозилик намойишлари ўтган ҳафта Парижнинг Ил-де-Франс ҳудудида бошланди ва ҳозир бутун Францияни қамраб олган. Акция иштирокчилари таълим тизимидаги ҳаддан ташқари банд жадвал, ўқитувчилар етишмаслиги ва бошқа муаммоларга қарши чиқишмоқда.
Айрим жойларда норозилик намойишлари тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланиб кетди. Сўнгги маълумотларга кўра, қарийб 2 минг киши ҳибсга олинган, уларнинг 1,8 минг нафари тартибсизликларда иштирок этгани учун ҳибсга олинган.