https://sputniknews.uz/20261004/volvo-russia-brend-60953600.html
Volvo Россияда брендини рўйхатдан ўтказди — яна қайси брендлар бозорга йўл изламоқда
Volvo Россияда брендини рўйхатдан ўтказди — яна қайси брендлар бозорга йўл изламоқда
Sputnik Ўзбекистон
Volvo Россияда савдо белгисини 2035 йилгача рўйхатдан ўтказди. KGM савдони қайта бошлаган, Nike ва Nikon бренд ҳуқуқларини сақламоқда. Toyota автомобиллари эса параллел импорт орқали сотилмоқда.
2026-10-04T16:41+0500
2026-10-04T16:41+0500
2026-10-04T16:41+0500
санкция
автомобил
интеллектуал мулк
дунё янгиликлари
россия
компания
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ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Швециянинг Volvo компанияси Россияда ўз савдо белгисини 2035 йилгача рўйхатдан ўтказди. Роспатент маълумотларига кўра, Volvo Trademark Holding AB аризани 2025 йил декабрда берган, савдо белгиси эса 2035 йил декабригача ҳимоя қилинади. У автомобиллар, двигателлар, транспорт воситалари ҳамда таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш хизматларини қамраб олади. Компания 2022 йилда Россияда савдо ва ишлаб чиқаришни тўхтатган эди.Жумладан, Nike 2026 йилда Nike Aeroswift, Air Jordan ва SNKRS белгиларининг Россиядаги амал қилиш муддатини 2036 йилгача узайтирди. Япониянинг Nikon компанияси эса NIS Elements товар белгисини рўйхатдан ўтказди. Амалда Россия бозорига қайтган мисол ҳам бор. Жанубий Кореянинг аввал SsangYong номи билан танилган KGM бренди 2025 йил мартда Россияда расмий савдоларни қайта бошлади. Ҳозир мамлакатда 50 дан ортиқ расмий дилер фаолият юритмоқда.Toyota билан вазият мураккаброқ. Компанияга боғлиқ "СП Бизнес Кар" 2025 йилда янги Toyota автомобилларини сотишни бошлаган, аммо Toyota Motor кейинчалик Россияга расмий импортни тиклаш режаси йўқлигини билдирган. Машиналар параллел импорт орқали келтирилмоқда.Шу билан бирга, Renault, McDonald’s ва Henkel каби айрим компаниялар Россиядан чиқиш вақтида активларни қайта сотиб олиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Аммо уларнинг тўлиқ қайтишига санкциялар, бозордаги янги рақобат ва Россия томонидан қўйилаётган шартлар тўсқинлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260909/russia-gaz-france-sanoat-60309444.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
санкция, автомобил, интеллектуал мулк, дунё янгиликлари, россия, компания
санкция, автомобил, интеллектуал мулк, дунё янгиликлари, россия, компания
Volvo Россияда брендини рўйхатдан ўтказди — яна қайси брендлар бозорга йўл изламоқда
KGM Россияда савдони қайта бошлади, Nike ва Nikon товар белгиларини сақлаб қолмоқда, Volvo эса бренд ҳуқуқини 2035 йилгача мустаҳкамлади.
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Швециянинг Volvo компанияси Россияда ўз савдо белгисини 2035 йилгача рўйхатдан ўтказди. Роспатент маълумотларига кўра, Volvo Trademark Holding AB аризани 2025 йил декабрда берган, савдо белгиси эса 2035 йил декабригача ҳимоя қилинади.
У автомобиллар, двигателлар, транспорт воситалари ҳамда таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш хизматларини қамраб олади. Компания 2022 йилда Россияда савдо ва ишлаб чиқаришни тўхтатган эди.
Россия бозорини тарк этган айрим бошқа йирик брендлар ҳам сўнгги йилларда ўз товар белгиларини сақлаш ёки қайта рўйхатдан ўтказишга ҳаракат қилмоқда.
Жумладан, Nike 2026 йилда Nike Aeroswift, Air Jordan ва SNKRS белгиларининг Россиядаги амал қилиш муддатини 2036 йилгача узайтирди
. Япониянинг Nikon компанияси эса NIS Elements товар белгисини рўйхатдан ўтказди.
Амалда Россия бозорига қайтган мисол ҳам бор. Жанубий Кореянинг аввал SsangYong номи билан танилган KGM бренди 2025 йил мартда Россияда расмий савдоларни қайта бошлади
. Ҳозир мамлакатда 50 дан ортиқ расмий дилер фаолият юритмоқда.
Toyota билан вазият мураккаброқ. Компанияга боғлиқ "СП Бизнес Кар" 2025 йилда янги Toyota автомобилларини сотишни бошлаган, аммо Toyota Motor кейинчалик Россияга расмий импортни тиклаш режаси йўқлигини билдирган. Машиналар параллел импорт орқали келтирилмоқда.
Шу билан бирга, Renault, McDonald’s ва Henkel каби айрим компаниялар Россиядан чиқиш вақтида активларни қайта сотиб олиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Аммо уларнинг тўлиқ қайтишига санкциялар, бозордаги янги рақобат ва Россия томонидан қўйилаётган шартлар тўсқинлик қилмоқда.