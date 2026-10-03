Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261003/flydubai-uchuvchisi-terakt-uyushtirmoqchi-bolganin-60931693.html
FlyDubai учувчиси теракт уюштирмоқчи бўлгани аниқланди
FlyDubai учувчиси теракт уюштирмоқчи бўлгани аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Иккинчи учувчи экипаж командирига "фавқулодда болта" билан ҳужум қилиб самолёт бошқарувини эгаллаб олмоқчи бўлган. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T12:46+0500
2026-10-03T13:05+0500
баа
исроил
террор
самолёт
саудия арабистони
ҳодисалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/03/60932298_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8abaf3911ee77bee65d5a58871aa5739.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. FlyDubai самолёти иккинчи учувчиси террорчи ҳужум амалга оширмоқчи бўлгани аниқланди. Бу ҳақида БАА Бош прокуратурасига асосланиб WAM агентлиги хабар бермоқда. Бош прокуратура хабарига кўра, иккинчи учувчи самолёт командирига фавқулодда вазиятда қўлланиладиган болта ёрдамида ҳужум қилгани ва самолётни бошқаришга уринганини аниқлади."Воқеа билан боғлиқ барча ҳолатлар, сабаблар ва мумкин бўлган алоқаларни аниқлаш учун тергов давом этмоқда", деди БАА Бош прокурори.Чоршанба куни FlyDubai авиакомпаниясининг Дубайдан Тел-Авивга учаётган рейси фавқулодда ҳолат сигналини бериб, Саудия Арабистонига қўнди. Авиакомпания кейинчалик парвоз пайтида учувчилар ўртасида жанжал чиққанини тасдиқлади.Кейинчалик учувчилардан бири иккинчисини пичоқлагани ва самолётни қулатишга урингани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Исроил расмийлари бу воқеани террористик ҳужумга уриниш деб аташди.
https://sputniknews.uz/20260930/izrael-samolyot-tafsilotlar-60845249.html
баа
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/03/60932298_38:0:949:683_1920x0_80_0_0_57812702a41a3a91fc1f992df68232b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
баа, исроил, террор, самолёт, саудия арабистони, ҳодисалар
баа, исроил, террор, самолёт, саудия арабистони, ҳодисалар

FlyDubai учувчиси теракт уюштирмоқчи бўлгани аниқланди

12:46 03.10.2026 (янгиланди: 13:05 03.10.2026)
© Соц.СетиСамлоёт FlyDubai совершивший экстренную посадку в Саудовской Аравии
Самлоёт FlyDubai совершивший экстренную посадку в Саудовской Аравии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
© Соц.Сети
Oбуна бўлиш
Иккинчи учувчи экипаж командирига "фавқулодда болта" билан ҳужум қилиб самолёт бошқарувини эгаллаб олмоқчи бўлган.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. FlyDubai самолёти иккинчи учувчиси террорчи ҳужум амалга оширмоқчи бўлгани аниқланди. Бу ҳақида БАА Бош прокуратурасига асосланиб WAM агентлиги хабар бермоқда.
FlyDubai FZЗ1073 рейсидаги ҳодиса бўйича дастлабки терговда иккинчи учувчи террорчи ҳужумни амалга оширишга урингани аниқланди, деб хабар берди БАА бош прокурори Ҳамад Саиф Ал Шамси.
Бош прокуратура хабарига кўра, иккинчи учувчи самолёт командирига фавқулодда вазиятда қўлланиладиган болта ёрдамида ҳужум қилгани ва самолётни бошқаришга уринганини аниқлади.
"Воқеа билан боғлиқ барча ҳолатлар, сабаблар ва мумкин бўлган алоқаларни аниқлаш учун тергов давом этмоқда", деди БАА Бош прокурори.
Чоршанба куни FlyDubai авиакомпаниясининг Дубайдан Тел-Авивга учаётган рейси фавқулодда ҳолат сигналини бериб, Саудия Арабистонига қўнди. Авиакомпания кейинчалик парвоз пайтида учувчилар ўртасида жанжал чиққанини тасдиқлади.
Кейинчалик учувчилардан бири иккинчисини пичоқлагани ва самолётни қулатишга урингани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Исроил расмийлари бу воқеани террористик ҳужумга уриниш деб аташди.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
Исроилга учаётган ва олиб қочилди деб гумон қилинган самолёт Саудияга қўнди — тафсилотлар
30 Сентябр, 12:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0