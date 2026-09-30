https://sputniknews.uz/20260930/izrael-samolyot-tafsilotlar-60845249.html
Исроилга учаётган ва олиб қочилди деб гумон қилинган самолёт Саудияга қўнди — тафсилотлар
Исроилга учаётган ва олиб қочилди деб гумон қилинган самолёт Саудияга қўнди — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Flydubai’нинг Дубай–Тель-Авив рейси самолёт олиб қочилишини англатувчи 7500 кодини узатди. Исроил қирувчиларни ҳавога кўтарди. Борт Саудия Арабистонига қўнди, ҳодисага учувчилар ўртасидаги жанжал сабаб бўлгани айтилмоқда.
2026-09-30T12:42+0500
2026-09-30T12:42+0500
2026-09-30T12:56+0500
самолёт
баа
исроил
саудия арабистони
фавқулодда ҳолат
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1232/95/12329529_391:0:3177:1567_1920x0_80_0_0_fd098a462de84d9c7b4ebf966fe687dd.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Дубайдан Тель-Авивга учаётган "Flydubai" самолёти ҳавода самолёт олиб қочилиши мумкинлигини англатувчи сигнал берди ва Саудия Арабистонига йўналди, деб хабар берди РИА Новости Исроил давлат телевидениесига таяниб.Гап "Flydubai" авиакомпаниясининг FZ1073 рейси ҳақида бормоқда. Boeing 737 MAX 8 аввал умумий фавқулодда ҳолатни билдирувчи 7700 кодини, кейин эса самолётга ноқонуний аралашув ёки уни олиб қочиш эҳтимолини англатувчи 7500 кодини узатган. Шундан сўнг борт йўналишини ўзгартириб, Саудия Арабистони томон бурилган.Исроил ҳарбий-ҳаво кучлари самолёт томон қирувчи самолётларни кўтарди. Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху хавфсизлик ва мудофаа тузилмалари раҳбарлари билан шошилинч маслаҳатлашув ўтказди.Исроил армияси Бош штаби бошлиғи Эял Замир ҳам Ҳарбий-ҳаво кучлари, операциялар ва разведка бошқармалари раҳбарлари иштирокида вазиятни баҳолади.Кейинроқ самолёт Саудия Арабистонининг Табук аэропортига хавфсиз қўнди. Исроил хавфсизлик манбалари самолёт олиб қочилмаганини маълум қилди.Дастлабки маълумотларга кўра, фавқулодда вазиятга самолёт кабинасида икки учувчи ўртасида юз берган жанжал сабаб бўлган. Исроил ОАВлари жанжал вақтида 7500 коди ишга тушганини хабар қилди.Айрим Исроил ОАВлари маълумотига кўра, рейсда 170 нафардан ортиқ йўловчи бўлган. Самолёт қўнганидан кейин экипаждан ҳодиса сабабларини аниқлаш учун тушунтириш олиниши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260707/samolyot-favqulodda-holat-manas-aeroport-58884261.html
баа
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1232/95/12329529_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_866d1d8d4acca5c2e07f92332319e972.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самолёт, баа, исроил, саудия арабистони, фавқулодда ҳолат, дунё янгиликлари, дунёда
самолёт, баа, исроил, саудия арабистони, фавқулодда ҳолат, дунё янгиликлари, дунёда
Исроилга учаётган ва олиб қочилди деб гумон қилинган самолёт Саудияга қўнди — тафсилотлар
12:42 30.09.2026 (янгиланди: 12:56 30.09.2026)
Дубайдан Тель-Авивга учаётган "Flydubai" самолёти "олиб қочиш" сигналини берди. Исроил қирувчиларни ҳавога кўтарди, борт эса Саудия Арабистонига қўнди.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Дубайдан Тель-Авивга учаётган "Flydubai" самолёти ҳавода самолёт олиб қочилиши мумкинлигини англатувчи сигнал берди ва Саудия Арабистонига йўналди, деб хабар берди
РИА Новости Исроил давлат телевидениесига таяниб.
Гап "Flydubai" авиакомпаниясининг FZ1073 рейси ҳақида бормоқда. Boeing 737 MAX 8 аввал умумий фавқулодда ҳолатни билдирувчи 7700 кодини, кейин эса самолётга ноқонуний аралашув ёки уни олиб қочиш эҳтимолини англатувчи 7500 кодини узатган. Шундан сўнг борт йўналишини ўзгартириб, Саудия Арабистони томон бурилган.
Дастлаб самолёт билан алоқа йўқолгани ва у парвозларни кузатиш сервисларидан ғойиб бўлгани ҳақида хабарлар тарқалди. Вазият эҳтимолий самолёт олиб қочиш ҳолати сифатида баҳоланган.
Исроил ҳарбий-ҳаво кучлари самолёт томон қирувчи самолётларни кўтарди. Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху хавфсизлик ва мудофаа тузилмалари раҳбарлари билан шошилинч маслаҳатлашув ўтказди
.
Исроил армияси Бош штаби бошлиғи Эял Замир ҳам Ҳарбий-ҳаво кучлари, операциялар ва разведка бошқармалари раҳбарлари иштирокида вазиятни баҳолади.
Кейинроқ самолёт Саудия Арабистонининг Табук аэропортига хавфсиз қўнди. Исроил хавфсизлик манбалари самолёт олиб қочилмаганини маълум қилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, фавқулодда вазиятга самолёт кабинасида икки учувчи ўртасида юз берган жанжал сабаб бўлган. Исроил ОАВлари жанжал вақтида 7500 коди ишга тушганини хабар қилди.
"Flydubai" ҳам бортда зўравонлик билан боғлиқ ҳодиса юз берганини тасдиқлагани хабар қилинмоқда. Бироқ ҳодисанинг барча тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.
Айрим Исроил ОАВлари маълумотига кўра, рейсда 170 нафардан ортиқ йўловчи бўлган. Самолёт қўнганидан кейин экипаждан ҳодиса сабабларини аниқлаш учун тушунтириш олиниши кутилмоқда.