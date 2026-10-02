Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261002/zurab-tsereteli-korgazma-60864095.html
“Мангуликка йўғрилган умр”: Тошкентда Зураб Церетели кўргазмаси очилди — фото
“Мангуликка йўғрилган умр”: Тошкентда Зураб Церетели кўргазмаси очилди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Очилиш маросимида Василий Церетели устознинг икки асарини — Тошкент Замонавий санъат маркази ва Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёевга совға қилди.
2026-10-02T19:28+0500
2026-10-02T19:28+0500
тошкент
санъат
россия
кўргазма
ўзбекистон
маданият
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/02/60896101_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8857944d8ba77f166cd9ab26b5da6b14.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Тошкентда машҳур рассом ва ҳайкалтарош Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" номли кўргазмаси очилди. Экспозиция "Санъат олами" Россия санъати фестивали доирасида Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида намойиш этилмоқда.Кўргазмадан рассомнинг рангтасвир, ҳайкалтарошлик ва эмаль техникасида яратилган асарлари ўрин олган. Улар Зураб Церетелининг серқирра ижоди ва бой бадиий меросини намоён этади.Тадбирда Ўзбекистон президенти администрацияси Креатив иқтисодиёт ва туризм департаменти раҳбари, Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси Гаянэ Умерова, Кинофестиваллар ва халқаро дастурлар маркази президенти Татьяна Шумова ҳамда Россия Бадиий академияси президенти Василий Церетели иштирок этди.Кўргазманинг очилишида муҳим воқеалардан бири Зураб Церетелининг икки асарини совға қилиш бўлди. Василий Церетели асарлардан бирини Тошкент Замонавий санъат марказига тақдим этди.Кўргазма доирасида Россия Бадиий академияси академиги, Президиум аъзоси ва РСА вице-президенти Татьяна Кочемасова томонидан кураторлик экскурсияси ҳам ўтказилди."Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси Тошкентда 1 декабрга қадар давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/02/60896101_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3aabcce955d898b4cbcb6717f8457adf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, санъат, россия, кўргазма, ўзбекистон, маданият, фото, фото
тошкент, санъат, россия, кўргазма, ўзбекистон, маданият, фото, фото

“Мангуликка йўғрилган умр”: Тошкентда Зураб Церетели кўргазмаси очилди — фото

19:28 02.10.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Очилиш маросимида Василий Церетели устознинг икки асарини — Тошкент Замонавий санъат маркази ва Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга совға қилди.
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Тошкентда машҳур рассом ва ҳайкалтарош Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" номли кўргазмаси очилди. Экспозиция "Санъат олами" Россия санъати фестивали доирасида Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида намойиш этилмоқда.
Кўргазмадан рассомнинг рангтасвир, ҳайкалтарошлик ва эмаль техникасида яратилган асарлари ўрин олган. Улар Зураб Церетелининг серқирра ижоди ва бой бадиий меросини намоён этади.
Тадбирда Ўзбекистон президенти администрацияси Креатив иқтисодиёт ва туризм департаменти раҳбари, Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси Гаянэ Умерова, Кинофестиваллар ва халқаро дастурлар маркази президенти Татьяна Шумова ҳамда Россия Бадиий академияси президенти Василий Церетели иштирок этди.

"Санъат олами" фестивали одамларни самимий ва барча учун тушунарли бўлган санъат тили орқали бирлаштиради. Бу йил Тошкентнинг муҳим маданий масканларида қизиқарли ва ранг-баранг дастурни тақдим этмоқдамиз", — деди Татьяна Шумова.

Кўргазманинг очилишида муҳим воқеалардан бири Зураб Церетелининг икки асарини совға қилиш бўлди. Василий Церетели асарлардан бирини Тошкент Замонавий санъат марказига тақдим этди.

"Зураб Константинович Ўзбекистон маданиятига доимо алоҳида меҳр билан муносабатда бўлган. Бугун унинг Тошкентда ўз асарларининг катта кўргазмасини намойиш этиш истаги амалга ошгани рамзий маънога эга. Ушбу кўргазма устоз катта аҳамият берган маданиятлар ўртасидаги очиқ мулоқотнинг давомидир", — деди Василий Церетели.

Кўргазма доирасида Россия Бадиий академияси академиги, Президиум аъзоси ва РСА вице-президенти Татьяна Кочемасова томонидан кураторлик экскурсияси ҳам ўтказилди.
"Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси Тошкентда 1 декабрга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси Гаянэ Умерова кўргазма очилишида

Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси Гаянэ Умерова кўргазма очилишида - Sputnik Ўзбекистон
4/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси Гаянэ Умерова кўргазма очилишида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кинофестиваллар ва халқаро дастурлар маркази президенти Татьяна Шумова кўзгарзма очилишида

Кинофестиваллар ва халқаро дастурлар маркази президенти Татьяна Шумова кўзгарзма очилишида - Sputnik Ўзбекистон
5/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кинофестиваллар ва халқаро дастурлар маркази президенти Татьяна Шумова кўзгарзма очилишида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Василий Церетели кўргазма очилишида

Василий Церетели кўргазма очилишида - Sputnik Ўзбекистон
7/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Василий Церетели кўргазма очилишида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Василий Церетели ва Гаянэ Умерова кўргазма очилишида

Василий Церетели ва Гаянэ Умерова кўргазма очилишида - Sputnik Ўзбекистон
8/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Василий Церетели ва Гаянэ Умерова кўргазма очилишида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Ҳаётдан каттароқ" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Ҳаётдан каттароқ&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Ҳаётдан каттароқ" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Ҳаётдан каттароқ" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Ҳаётдан каттароқ&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Ҳаётдан каттароқ" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Ҳаётдан каттароқ" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Ҳаётдан каттароқ&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Ҳаётдан каттароқ" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
20/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
21/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Зураб Церетелининг &quot;Мангуликка йўғрилган умр&quot; кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
22/22
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зураб Церетелининг "Мангуликка йўғрилган умр" кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0