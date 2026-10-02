Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261002/senat-markaziy-bank-60913359.html
Сенат Марказий банк мустақиллигини кенгайтиришни маъқуллади
Сенат Марказий банк мустақиллигини кенгайтиришни маъқуллади
Sputnik Ўзбекистон
Унинг норматив ҳужжатларининг бир қисми соддалаштирилган тартибда 10 иш кунида рўйхатдан ўтказилади. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T14:39+0500
2026-10-02T14:39+0500
сиёсат
ўзбекистон олий мажлиси сенати
ўзбекистон
марказий банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54959228_0:390:831:857_1920x0_80_0_0_1a6765a3c5dfd91aa9e25fe888aa0570.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенатининг 20-ялпи мажлисида Марказий банк фаолиятини янада такомиллаштиришга қаратилган қонун маъқулланди.Қонун билан айрим қонун ҳужжатларига Марказий банкнинг институционал мустақиллигини янада мустаҳкамлашга, унинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда қабул қилиш билан боғлиқ фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган тузатишлар киритилмоқда.Жумладан, Марказий банк, унинг ҳудудий бош бошқармалари ва тасарруфидаги ташкилотлар фаолиятини текшириш Сенатнинг қарори асосида ёки қонунда назарда тутилган ҳолларда амалга оширилиши белгиланмоқда.Сенаторларнинг фикрича, бу қонун банклар ва тўлов тизимларининг барқарорлигини мустаҳкамлашга, банклар ва тўлов тизимларини ривожлантириш борасида илғор халқаро амалиётни янада кенг жорий этишга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260825/markaziy-bank-rejalar-59960273.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54959228_0:312:831:935_1920x0_80_0_0_d53a08e039dd04b14150a12e345b3038.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, ўзбекистон олий мажлиси сенати, ўзбекистон, марказий банк
сиёсат, ўзбекистон олий мажлиси сенати, ўзбекистон, марказий банк

Сенат Марказий банк мустақиллигини кенгайтиришни маъқуллади

14:39 02.10.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовЦентральный банк Узбекистана
Центральный банк Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Унинг норматив ҳужжатларининг бир қисми соддалаштирилган тартибда 10 иш кунида рўйхатдан ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенатининг 20-ялпи мажлисида Марказий банк фаолиятини янада такомиллаштиришга қаратилган қонун маъқулланди.
Қонун билан айрим қонун ҳужжатларига Марказий банкнинг институционал мустақиллигини янада мустаҳкамлашга, унинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда қабул қилиш билан боғлиқ фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган тузатишлар киритилмоқда.
Жумладан, Марказий банк, унинг ҳудудий бош бошқармалари ва тасарруфидаги ташкилотлар фаолиятини текшириш Сенатнинг қарори асосида ёки қонунда назарда тутилган ҳолларда амалга оширилиши белгиланмоқда.
Бундан ташқари, банкларда корпоратив бошқарувни ва ички аудитни ташкил этиш, аҳолининг қарз юкини тартибга солиш, пул-кредит сиёсатини амалга ошириш, тизимли молиявий инқироз юзага келишининг олдини олиш ҳамда тўловларни ва тўлов тизимларини тартибга солиш юзасидан Марказий банкнинг юридик хизматининг ижобий хулосаси берилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар соддалаштирилган тартибда 10 кун ичида давлат рўйхатидан ўтказилиши белгиланмоқда.
Сенаторларнинг фикрича, бу қонун банклар ва тўлов тизимларининг барқарорлигини мустаҳкамлашга, банклар ва тўлов тизимларини ривожлантириш борасида илғор халқаро амалиётни янада кенг жорий этишга хизмат қилади.
Директор по стратегии, трансформации и управлению проектами ЦБ Хусанходжа Абидов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2026
Банк ва тўлов хизматлари қандай ўзгаради — Марказий банк режаларни айтди
25 Август, 15:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0