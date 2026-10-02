https://sputniknews.uz/20261002/rossiya-xarkov-sumi-60912554.html
Россия армияси Харьков ва Суми вилоятларидаги 3 та қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Россия армияси Харьков ва Суми вилоятларидаги 3 та қишлоқ устидан назорат ўрнатди
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Харьков вилоятининг шимоли-шарқида қуршовда қолган Украина Қуролли кучларини яксон қилиш давом эттирилмоқда. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Грачёвка ва Сердобино аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Вазирликнинг маълум қилишича, бу икки қишлоқ “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчиларининг фаол саъй-ҳаракатлари ва ҳужумлари натижасида назоратга олинган. Таъкидланишича, Харьков вилоятининг шимоли-шарқида қуршовда қолган Украина Қуролли кучлари назорати қисқартирилмоқда.Россия армияси қуршовни бошланганидан бери 352 квадрат километр ва 20 та аҳоли пунктини назоратга олган, қуршовда қолган 1085 нафардан ортиқ украиналик ҳарбийни йўқ қилган.Бундан ташқари, Суми вилоятидаги Малая Рибица аҳоли пункти назоратга олинди. Бунга ҳам “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эришди.
https://sputniknews.uz/20261001/rossiya-xarkov-60877639.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси Харьков ва Суми вилоятларидаги 3 та қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Харьков вилоятининг шимоли-шарқида қуршовда қолган Украина Қуролли кучларини яксон қилиш давом эттирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Грачёвка ва Сердобино аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Вазирликнинг маълум қилишича
, бу икки қишлоқ “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчиларининг фаол саъй-ҳаракатлари ва ҳужумлари натижасида назоратга олинган.
Таъкидланишича, Харьков вилоятининг шимоли-шарқида қуршовда қолган Украина Қуролли кучлари назорати қисқартирилмоқда.
Россия армияси қуршовни бошланганидан бери 352 квадрат километр ва 20 та аҳоли пунктини назоратга олган, қуршовда қолган 1085 нафардан ортиқ украиналик ҳарбийни йўқ қилган.
“Душманнинг қуршовдан чиқишга бўлган барча уринишлари бартараф этилди”, – дея қўшимча қилди вазирлик.
Бундан ташқари, Суми вилоятидаги Малая Рибица аҳоли пункти назоратга олинди.
Бунга ҳам “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эришди.