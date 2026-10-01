Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261001/rossiya-xarkov-60877639.html
Россияда армияси Харьков вилоятида яна 3 та қишлоқни назоратга олди
Россияда армияси Харьков вилоятида яна 3 та қишлоқни назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
“Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T15:02+0500
2026-10-01T15:02+0500
ўзбекистон ва еоии
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354771_0:151:3074:1880_1920x0_80_0_0_65ce1046b7a2bedb39a36f5a05db01fd.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Нестерное, Рублёное ва Високая Яруга аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу қишлоқларни “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий сай-ҳаракатлари ва ҳужумлари натижасида назоратга олишга эришилган.Таъкидланишича, “Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда ва ташқи назорат зонасини кенгайтирмоқда. Ҳозир Варваровка, Грачёвка, Резниково, Сердобино ва Приколотное учун жанглар олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260930/russia-uch-punkt-ozod-60853077.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354771_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e781323f3e2dc915028938de5ea40b83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина

Россияда армияси Харьков вилоятида яна 3 та қишлоқни назоратга олди

15:02 01.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
“Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Нестерное, Рублёное ва Високая Яруга аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу қишлоқларни “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий сай-ҳаракатлари ва ҳужумлари натижасида назоратга олишга эришилган.
Таъкидланишича, “Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда ва ташқи назорат зонасини кенгайтирмоқда.
Ҳозир Варваровка, Грачёвка, Резниково, Сердобино ва Приколотное учун жанглар олиб борилмоқда.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини озод қилди
Кеча, 16:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0