https://sputniknews.uz/20261001/rossiya-xarkov-60877639.html
Россияда армияси Харьков вилоятида яна 3 та қишлоқни назоратга олди
Россияда армияси Харьков вилоятида яна 3 та қишлоқни назоратга олди
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“Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Нестерное, Рублёное ва Високая Яруга аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу қишлоқларни “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий сай-ҳаракатлари ва ҳужумлари натижасида назоратга олишга эришилган.Таъкидланишича, “Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда ва ташқи назорат зонасини кенгайтирмоқда. Ҳозир Варваровка, Грачёвка, Резниково, Сердобино ва Приколотное учун жанглар олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260930/russia-uch-punkt-ozod-60853077.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина
Россияда армияси Харьков вилоятида яна 3 та қишлоқни назоратга олди
“Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik.
Ўтган сутка давомида Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Нестерное, Рублёное ва Високая Яруга аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу қишлоқларни “Шимол” қўшинлари гуруҳи жангчиларининг қатъий сай-ҳаракатлари ва ҳужумлари натижасида назоратга олишга эришилган.
Таъкидланишича, “Шимол” жангчилари Харьков вилоятининг шимоли-шарқида Украина Қуролли кучларининг қуршов ҳалқасини қисқартирмоқда ва ташқи назорат зонасини кенгайтирмоқда.
Ҳозир Варваровка, Грачёвка, Резниково, Сердобино ва Приколотное учун жанглар олиб борилмоқда.