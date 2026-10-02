https://sputniknews.uz/20261002/osiyo-oyinlari-ozbekiston-60923196.html
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон бокс, дзюдо ва таэквондода олтин медалга эга чиқди
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон бокс, дзюдо ва таэквондода олтин медалга эга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Осиё ўйинларида Ўзбекистон ҳисобидаги олтин медаллар сони 20 тага етди. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T18:06+0500
2026-10-02T18:06+0500
2026-10-02T18:06+0500
спорт
осиё ўйинлари
ўзбекистон
абдумалик халоков
музаффарбек тўрабоев
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ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Японияда ўтказилаётган Осиё ўйинларида ўзбекистонлик спортчилар шоҳсупага кўтарилишда давом этмоқда. 2 октябрь кунги мусобақалар ўзбекистонлик спортчилар учун анча омадли келди.Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида олтин, кумуш ва бронза медалларини қўлга киритишга муваффақ бўлди.Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Тўрабек Ҳабибуллаев (-90 кг) финалда хитойлик Хуэжен Ханустидан ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди.Абдумалик Халоков (-60 кг) финалда жанубий кореялик Жанг Донгванга қарши рингга кўтарилди. Жангда Халоков рақиби устидан 5:0 ҳисобида ғалабага эришиб, икки карра Осиё ўйинлари ғолибига айланди.Жаҳонгир Зокиров (+90 кг) эса финалда қозоғистонлик боксчи Айбек Оралбайга мағлуб бўлиб, кумуш медаль билан кифояланди.Дзюдочи Музаффарбек Тўрабоев ҳам Осиё ўйинларининг икки карра чемпиони бўлди. У +100 кг вазн тоифасидаги финалда япониялик дзюдочини мағлуб этди.Яна бир дзюдочи Эрназар Сарсенбаев (-100 кг) бронза медалига сазовор бўлди.Тенниснинг яккалик баҳсларида Ҳумоюн Султонов ярим финалга қадар етиб борди ва мусобақани бронза медали билан якунлади.Велотрек баҳсларининг эркаклар ўртасидаги мэдисон дастурида иштирок этган Сергей Ростовцев ва Никита Цветков жуфтлиги бронза медалларига эга чиқди.Таэквондо WT бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Озода Собиржонова кумуш медалга эга чиқди. -67 кг вазн тоифасида иштирок этган спортчи финалда эронлик рақибасига имкониятни бой берди.Таэквондочи Жасурбек Жайсунов эса -80 кг вазн тоифасида финалда Хитой Тайпейи вакилини мағлуб этди ва чемпион бўлди.Шу тариқа, Ўзбекистон ҳисобидаги олтинлар сони 20 тага етди.Айни пайтда медаллар жадвалида Хитой, Япония ва Жанубий Корея кучли учликни банд қилган. Ўзбекистон эса 20 та олтин, 23 та кумуш ва 22 та бронза медаль билан кучли тўртликдан жой олган.
https://sputniknews.uz/20260929/asian-games-uzbekistan-60830771.html
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спорт, осиё ўйинлари, ўзбекистон, абдумалик халоков, музаффарбек тўрабоев
спорт, осиё ўйинлари, ўзбекистон, абдумалик халоков, музаффарбек тўрабоев
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон бокс, дзюдо ва таэквондода олтин медалга эга чиқди
Осиё ўйинларида Ўзбекистон ҳисобидаги олтин медаллар сони 20 тага етди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Японияда ўтказилаётган Осиё ўйинларида ўзбекистонлик спортчилар шоҳсупага кўтарилишда давом этмоқда. 2 октябрь кунги мусобақалар ўзбекистонлик спортчилар учун анча омадли келди.
Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида олтин, кумуш ва бронза медалларини қўлга киритишга муваффақ бўлди.
Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Тўрабек Ҳабибуллаев (-90 кг) финалда хитойлик Хуэжен Ханустидан ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди.
Абдумалик Халоков (-60 кг) финалда жанубий кореялик Жанг Донгванга қарши рингга кўтарилди. Жангда Халоков рақиби устидан 5:0 ҳисобида ғалабага эришиб, икки карра Осиё ўйинлари ғолибига айланди.
Жаҳонгир Зокиров (+90 кг) эса финалда қозоғистонлик боксчи Айбек Оралбайга мағлуб бўлиб, кумуш медаль билан кифояланди.
Дзюдочи Музаффарбек Тўрабоев ҳам Осиё ўйинларининг икки карра чемпиони бўлди. У +100 кг вазн тоифасидаги финалда япониялик дзюдочини мағлуб этди.
Яна бир дзюдочи Эрназар Сарсенбаев (-100 кг) бронза медалига сазовор бўлди.
Тенниснинг яккалик баҳсларида Ҳумоюн Султонов ярим финалга қадар етиб борди ва мусобақани бронза медали билан якунлади.
Велотрек баҳсларининг эркаклар ўртасидаги мэдисон дастурида иштирок этган Сергей Ростовцев ва Никита Цветков жуфтлиги бронза медалларига эга чиқди.
Таэквондо WT бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Озода Собиржонова кумуш медалга эга чиқди. -67 кг вазн тоифасида иштирок этган спортчи финалда эронлик рақибасига имкониятни бой берди.
Таэквондочи Жасурбек Жайсунов эса -80 кг вазн тоифасида финалда Хитой Тайпейи вакилини мағлуб этди ва чемпион бўлди.
Шу тариқа, Ўзбекистон ҳисобидаги олтинлар сони 20 тага етди.
Айни пайтда медаллар жадвалида Хитой, Япония ва Жанубий Корея кучли учликни банд қилган. Ўзбекистон эса 20 та олтин, 23 та кумуш ва 22 та бронза медаль билан кучли тўртликдан жой олган.