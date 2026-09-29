https://sputniknews.uz/20260929/asian-games-uzbekistan-60830771.html
Жўраев ва Сайфуллаева Осиё ўйинларида олтин олди: Ўзбекистон учун кун қандай ўтди
Жўраев ва Сайфуллаева Осиё ўйинларида олтин олди: Ўзбекистон учун кун қандай ўтди
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Акбар Жўраев жаҳон рекорди билан, Барнохон Сайфуллаева баландликка сакрашда олтин медаль олди. Абдумалик Халоков бокс финалига чиқди, Фазлиддин Эркинбоев эса бронза билан қолди.
2026-09-29T19:14+0500
2026-09-29T19:14+0500
2026-09-29T19:14+0500
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ТОШКЕНТ, 29 сент — Sputnik. Ўзбекистон спортчилари Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида 29 сентябрь куни камида иккита олтин медаль қўлга киритди. Оғир атлетика бўйича 110 килограммгача вазн тоифасида Акбар Жўраев 423 килограммлик умумий натижа билан Осиё ўйинлари чемпиони бўлди. У даст кўтаришда 197 килограммни кўтариб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.Боксда Абдумалик Халоков 60 килограммгача вазн тоифаси ярим финалида мезбон Япония вакили Шунсуке Китамотони 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олди.80 килограммгача вазнда амалдаги жаҳон чемпиони Фазлиддин Эркинбоев ҳиндистонлик Анкуш Пангхалга имкониятни бой берди ва Осиё ўйинларини бронза медали билан якунлади.28 сентябрь якунига кўра, Ўзбекистон 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза — жами 42 та медаль билан умумжамоа ҳисобида тўртинчи ўринда бораётган эди. 29 сентябрда Жўраев ва Сайфуллаева делегация ҳисобига яна икки олтин қўшди.Куннинг бошқа йирик натижалари ҳам қайд этилди. Хитойлик икки карра Олимпиада чемпиони Ли Вэньвэнь +86 килограммда 310 килограмм натижа билан ғолиб чиқиб, Осиё ўйинлари рекордларини янгилади.
https://sputniknews.uz/20260929/uzbekistan-orin-asian-games-60807758.html
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спорт, олимпия ўйинлари, олимпиада , олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, рекорд
спорт, олимпия ўйинлари, олимпиада , олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, рекорд
Жўраев ва Сайфуллаева Осиё ўйинларида олтин олди: Ўзбекистон учун кун қандай ўтди
Ўзбекистон спортчилари 29 сентябрь куни Осиё ўйинларида икки олтин медаль олди. Акбар Жўраев эса оғир атлетикада жаҳон рекордини янгилади.
ТОШКЕНТ, 29 сент — Sputnik. Ўзбекистон спортчилари Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида 29 сентябрь куни камида иккита олтин медаль қўлга киритди.
Оғир атлетика бўйича 110 килограммгача вазн тоифасида Акбар Жўраев 423 килограммлик умумий натижа билан Осиё ўйинлари чемпиони бўлди. У даст кўтаришда 197 килограммни кўтариб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Аёллар ўртасида баландликка сакраш баҳсларида Барнохон Сайфуллаева 1,90 метр натижа билан олтин медални қўлга киритди.
Боксда Абдумалик Халоков 60 килограммгача вазн тоифаси ярим финалида мезбон Япония вакили Шунсуке Китамотони 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олди.
80 килограммгача вазнда амалдаги жаҳон чемпиони Фазлиддин Эркинбоев ҳиндистонлик Анкуш Пангхалга имкониятни бой берди ва Осиё ўйинларини бронза медали билан якунлади.
28 сентябрь якунига кўра, Ўзбекистон 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза — жами 42 та медаль билан умумжамоа ҳисобида тўртинчи ўринда бораётган эди. 29 сентябрда Жўраев ва Сайфуллаева делегация ҳисобига яна икки олтин қўшди.
Куннинг бошқа йирик натижалари ҳам қайд этилди. Хитойлик икки карра Олимпиада чемпиони Ли Вэньвэнь +86 килограммда 310 килограмм натижа билан ғолиб чиқиб, Осиё ўйинлари рекордларини янгилади.