https://sputniknews.uz/20260929/uzbekistan-orin-asian-games-60807758.html
Осиё ўйинлари: Жўраевнинг жаҳон рекорди, Ўзбекистон натижалари ва сенсациялар
Осиё ўйинлари: Жўраевнинг жаҳон рекорди, Ўзбекистон натижалари ва сенсациялар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Аичи-Нагоя Осиё ўйинларида 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза билан 4-ўринда бормоқда. Sputnik Япониядаги мусобақанинг 9 кунлик натижалари, медаллар жадвали, сўнгги рекордлар ва сенсацияларни жамлади.
2026-09-29T09:16+0500
2026-09-29T09:16+0500
2026-09-29T09:38+0500
спорт
олимпия ўйинлари
олимпиада
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
рекорд
натижа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60807205_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0282ecd1deb20f87bf3e083fabb2f000.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Бугун ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида жаҳон рекордини янгилади.-110 кг вазн тоифасида иштирок этаётган спортчи даст кўтариш машқида 197 кг натижа қайд этди.28 сентябрь куни Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида яна 4 та медаль — 2 та олтин ва 2 та бронза қўлга киритди.Енгил атлетикачи Анвар Анваров узунликка сакрашда 8,06 метр натижа билан бронза медалини қўлга киритди. Шу тариқа, 28 сентябрь якунларига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза — жами 42 та медаль бор.29 сентябрь куниги натижалар, жумладан, Акбар Жўраев иштирок этаётган оғир атлетика баҳслари ушбу ҳисобга ҳали кирмаган.Ўзбекистон мусобақаларда тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Қозоғистонда умумий медаллар сони Ўзбекистондан кўпроқ — 45 та, бироқ 9 та олтин билан у 5-ўринда.Бир кунда учта рекорд28 сентябрь енгил атлетика мусобақалари бир қатор рекордлар билан ёдда қолди.Баҳрайнлик Уинфред Яви 5000 метрга югуришда ғалаба қозониб, ушбу Осиё ўйинларида учинчи олтин медалини олди. У бундан аввал 10 000 метр ҳамда 3000 метрга тўсиқлар оша югуришда ҳам чемпион бўлган эди. Шу куннинг ўзида енгил атлетикада Осиё ўйинларининг учта рекорди янгиланди.БАА вакили Мариам Карим аёллар ўртасида 400 метрга тўсиқлар оша югуришда 54,31 сония натижа билан рекорд ўрнатди.Япониялик Рюжи Миура 3000 метрга тўсиқлар оша югуришда 8 дақиқа 17,36 сония кўрсатиб, аввалги рекордни янгилади.Унинг ҳамюрти Кадзуто Иизава эса 1500 метр масофани 3 дақиқа 36,35 сонияда босиб ўтиб, 16 йиллик Осиё ўйинлари рекордини янгилади.17 ёшида жаҳон рекорди17 ёшли япониялик Син Оҳаси 200 метрга брасс усулида сузишда масофани 2 дақиқа 4,83 сонияда босиб ўтиб, жаҳон рекордини ўрнатди. У тарихда ушбу масофани 2 дақиқа 5 сониядан тез сузган биринчи спортчи бўлди.Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари 4 октябрга қадар давом этади.
https://sputniknews.uz/20260927/asia-oyinlar-uzbekistan-medallar-60779625.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60807205_50:0:1187:853_1920x0_80_0_0_70ccb7256257b4f318cba564e8d8cc1b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, олимпия ўйинлари, олимпиада , олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, рекорд, натижа
спорт, олимпия ўйинлари, олимпиада , олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, рекорд, натижа
Осиё ўйинлари: Жўраевнинг жаҳон рекорди, Ўзбекистон натижалари ва сенсациялар
09:16 29.09.2026 (янгиланди: 09:38 29.09.2026)
Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026да даст кўтаришда 197 кг билан жаҳон рекордини янгилади. 28 сентябрь якунларига кўра, Ўзбекистон 42 та медаль билан 4-ўринда
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Бугун ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида жаҳон рекордини янгилади.
-110 кг вазн тоифасида иштирок этаётган спортчи даст кўтариш машқида 197 кг натижа қайд этди.
Шу тариқа Жўраев ўзининг аввалги жаҳон рекордини 1 килограммга яхшилади. У 2025 йил 10 октябрда Норвегиянинг Фёрде шаҳрида 196 кг натижа билан жаҳон рекорди ўрнатган эди.
28 сентябрь куни Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинларида яна 4 та медаль — 2 та олтин ва 2 та бронза қўлга киритди.
Кураш бўйича Покизахон Камолиддинова -78 кг, Ахрор Зиёдуллаев эса -81 кг вазн тоифасида Осиё ўйинлари чемпиони бўлди. Шоҳиста Назарова -78 кг вазнда бронза медалига сазовор бўлди.
Енгил атлетикачи Анвар Анваров узунликка сакрашда 8,06 метр натижа билан бронза медалини қўлга киритди.
Шу тариқа, 28 сентябрь якунларига кўра, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза — жами 42 та медаль бор.
29 сентябрь куниги натижалар, жумладан, Акбар Жўраев иштирок этаётган оғир атлетика баҳслари ушбу ҳисобга ҳали кирмаган.
Ўзбекистон мусобақаларда тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Қозоғистонда умумий медаллар сони Ўзбекистондан кўпроқ — 45 та, бироқ 9 та олтин билан у 5-ўринда.
28 сентябрь енгил атлетика мусобақалари бир қатор рекордлар билан ёдда қолди.
Баҳрайнлик Уинфред Яви 5000 метрга югуришда ғалаба қозониб, ушбу Осиё ўйинларида учинчи олтин медалини олди. У бундан аввал 10 000 метр ҳамда 3000 метрга тўсиқлар оша югуришда ҳам чемпион бўлган эди.
Яви Осиё ўйинлари тарихида бир мусобақанинг ўзида ушбу уч йўналишнинг барчасида ғалаба қозонган биринчи спортчи бўлди.
Шу куннинг ўзида енгил атлетикада Осиё ўйинларининг учта рекорди янгиланди.
БАА вакили Мариам Карим аёллар ўртасида 400 метрга тўсиқлар оша югуришда 54,31 сония натижа билан рекорд ўрнатди.
Япониялик Рюжи Миура 3000 метрга тўсиқлар оша югуришда 8 дақиқа 17,36 сония кўрсатиб, аввалги рекордни янгилади.
Унинг ҳамюрти Кадзуто Иизава эса 1500 метр масофани 3 дақиқа 36,35 сонияда босиб ўтиб, 16 йиллик Осиё ўйинлари рекордини янгилади.
17 ёшли япониялик Син Оҳаси 200 метрга брасс усулида сузишда масофани 2 дақиқа 4,83 сонияда босиб ўтиб, жаҳон рекордини ўрнатди. У тарихда ушбу масофани 2 дақиқа 5 сониядан тез сузган биринчи спортчи бўлди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари 4 октябрга қадар давом этади.