https://sputniknews.uz/20260927/asia-oyinlar-uzbekistan-medallar-60779625.html
Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин медаллари 10 тага етди — 27 сентябрь якунлари
Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин медаллари 10 тага етди — 27 сентябрь якунлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 27 сентябрь куни Айти–Нагоя Осиё ўйинларида 2 та олтин ва 2 та бронза медаль олди. Курашчилар икки бор чемпион бўлди, уч нафар ўзбекистонлик боксчи эса яримфиналга чиқди.
2026-09-27T19:31+0500
2026-09-27T19:31+0500
2026-09-27T19:34+0500
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ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон спортчилари Японияда ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида 27 сентябрь куни 2 та олтин ва 2 та бронза медални қўлга киритди.Куннинг ҳар икки олтин медали курашчилар ҳиссасига тўғри келди. -57 кг вазн тоифасида Ибодатхон Агожонова финалда Хитой Тайпейи вакили Ли Ваньтинни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпион бўлди.Яна бир бронзани қиличбозлик бўйича аёллар жамоаси қўлга киритди. Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокировадан иборат саблячилар яримфиналда Японияга 33:45 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани учинчи ўринда якунлади.Шу тариқа, Ўзбекистоннинг жами медаллари сони 38 тага етди: 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза.27 сентябрь куни Ўзбекистоннинг уч нафар боксчиси яримфиналга чиқди.-60 кг вазнда Абдумалик Халоков филиппинлик Жунмильярдо Огайрени 5:0 ҳисобида мағлуб этди. -80 кг вазнда Фазлиддин Эркинбоев шри-ланкалик рақибига қарши жангнинг биринчи раундидаёқ кейинги босқичга йўл олди.+90 кг вазнда Жаҳонгир Зокиров тожикистонлик Муҳаммад Аброриддиновни 5:0 ҳисобида енгиб, яримфиналга чиқди. Қозоғистон билан 4-ўрин учун кураш кескин давом этмоқда. Қозоғистонлик Ясмина Токсанбаеванинг спортча юриш марафонидаги ғалабаси юзасидан унинг пойабзалига доир протест берилди. World Athletics кроссовка модели талабларга мослигини текширмоқда. Масала ҳал этилгунига қадар ушбу олтин медаль расмий медаллар жадвалида ҳисобга олинмаган.Ўйинларнинг бошқа муҳим воқеалариЎйинларда аввалроқ бир қатор рекордлар қайд этилди - Хитойлик Чжан Чжаньшо бир Осиё ўйинларида еттита олтин медаль олган биринчи сузувчига айланди.27 сентябрь куни яна бир муҳим хабар эълон қилинди: Халқаро тест агентлиги Ўзбекистоннинг MMA бўйича бронза медали соҳиби Нодирбек Шавкатов намунасида тақиқланган мельдоний моддаси аниқланганини маълум қилди. Спортчи вақтинча четлатилди, аммо иш ҳали якуний ҳал қилинмаган — у қарорга эътироз билдириш ва B-намунани текширишни сўраш ҳуқуқига эга. Ҳозирча унинг медали бекор қилингани ҳақида қарор йўқ.
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спорт, олимпия ўйинлари, япония, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, кураш
спорт, олимпия ўйинлари, япония, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, кураш
Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин медаллари 10 тага етди — 27 сентябрь якунлари
19:31 27.09.2026 (янгиланди: 19:34 27.09.2026)
Ўзбекистон 27 сентябрда 2 та олтин ва 2 та бронза олди. Қозоғистон билан 4-ўрин учун кураш кескинлашди, Нодирбек Шавкатов эса допинг иши бўйича четлатилди
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Ўзбекистон спортчилари Японияда ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида 27 сентябрь куни 2 та олтин ва 2 та бронза медални қўлга киритди
.
Куннинг ҳар икки олтин медали курашчилар ҳиссасига тўғри келди. -57 кг вазн тоифасида Ибодатхон Агожонова финалда Хитой Тайпейи вакили Ли Ваньтинни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпион бўлди.
+90 кг вазнда Шоҳруххон Бахтиёров ҳал қилувчи беллашувда тожикистонлик Шакармамад Мирмамадовни 5:0 ҳисобида енгди. Ушбу ғалаба Ўзбекистонга Осиё ўйинларидаги 10-олтин медални келтирди. Шу вазнда иштирок этган Бекмурод Олтибоев бронза медалга эга чиқди.
Яна бир бронзани қиличбозлик бўйича аёллар жамоаси қўлга киритди. Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокировадан иборат саблячилар яримфиналда Японияга 33:45 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани учинчи ўринда якунлади.
Шу тариқа, Ўзбекистоннинг жами медаллари сони 38 тага етди: 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза.
27 сентябрь куни Ўзбекистоннинг уч нафар боксчиси яримфиналга чиқди.
-60 кг вазнда Абдумалик Халоков филиппинлик Жунмильярдо Огайрени 5:0 ҳисобида мағлуб этди. -80 кг вазнда Фазлиддин Эркинбоев шри-ланкалик рақибига қарши жангнинг биринчи раундидаёқ кейинги босқичга йўл олди.
+90 кг вазнда Жаҳонгир Зокиров тожикистонлик Муҳаммад Аброриддиновни 5:0 ҳисобида енгиб, яримфиналга чиқди.
26 сентябрь якунида Ўзбекистон 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринда эди. 27 сентябрдаги икки олтин делегация ҳисобини 10 тага етказди.
Қозоғистон билан 4-ўрин учун кураш кескин давом этмоқда. Қозоғистонлик Ясмина Токсанбаеванинг спортча юриш марафонидаги ғалабаси юзасидан унинг пойабзалига доир протест берилди. World Athletics кроссовка модели талабларга мослигини текширмоқда. Масала ҳал этилгунига қадар ушбу олтин медаль расмий медаллар жадвалида ҳисобга олинмаган.
Ўйинларнинг бошқа муҳим воқеалари
Ўйинларда аввалроқ бир қатор рекордлар қайд этилди - Хитойлик Чжан Чжаньшо бир Осиё ўйинларида еттита олтин медаль олган биринчи сузувчига айланди.
27 сентябрь куни яна бир муҳим хабар эълон қилинди: Халқаро тест агентлиги Ўзбекистоннинг MMA бўйича бронза медали соҳиби Нодирбек Шавкатов намунасида тақиқланган мельдоний моддаси аниқланганини маълум қилди
. Спортчи вақтинча четлатилди, аммо иш ҳали якуний ҳал қилинмаган — у қарорга эътироз билдириш ва B-намунани текширишни сўраш ҳуқуқига эга. Ҳозирча унинг медали бекор қилингани ҳақида қарор йўқ.