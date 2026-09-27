https://sputniknews.uz/20260927/uzbekistan-asia-oyinlar-60766959.html
Ўзбекистон Осиё ўйинларида 4-ўринга кўтарилди — 26 сентябрь якунлари
Ўзбекистон Осиё ўйинларида 4-ўринга кўтарилди — 26 сентябрь якунлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 26 сентябрь куни Осиё ўйинларида битта олтин ва иккита кумуш медаль олди. Делегация жами 34 та медаль билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринга кўтарилди. Игрларда жаҳон ва Осиё ўйинлари рекордлари ҳам янгиланди.
2026-09-27T09:15+0500
2026-09-27T09:15+0500
2026-09-27T09:15+0500
спорт
олимпия ўйинлари
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
япония
рекорд
байдарка ва каноэда эшкак эшиш
енгил атлетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60766590_0:175:2560:1615_1920x0_80_0_0_13f2a335796c2241ce4a11eb5e646965.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Японияда ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида 26 сентябрь куни битта олтин ва иккита кумуш медални қўлга киритди.Куннинг ягона олтин медалини байдаркада эшкак эшиш бўйича эркаклар ўртасида 500 метрлик яккалик дастурида Шаҳриёр Маҳкамов олди. Арина Танатмишева аёллар ўртасида 500 метрлик байдарка пойгасида иккинчи ўринни эгаллади. Бу унинг ушбу Осиё ўйинларидаги иккинчи кумуш медали бўлди. Яна бир кумуш медални Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова аралаш каноэ жуфтлиги қўлга киритди. Шу тариқа 26 сентябрь якунига кўра Ўзбекистоннинг медаллари сони 34 тага етди: 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза.Ўзбекистон 4-ўринга кўтарилди26 сентябрь якунларига кўра, умумжамоа медаллар ҳисобида Хитой ишончли етакчилик қилмоқда. Унинг ҳисобида 107 та олтин, 41 та кумуш ва 28 та бронза — жами 176 та медаль бор.Иккинчи ўринда Япония — 31 та олтин, 49 та кумуш ва 49 та бронза. Жанубий Корея 16 та олтин, 21 та кумуш ва 36 та бронза билан учинчи ўринда.Ўзбекистон 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза медаль билан 4-ўринга чиқди. Қозоғистонда ҳам 8 та олтин бор, аммо кумуш медаллари камроқ — 8 та. Уч кунда еттита олтинЎзбекистон спортчилари охирги уч кун ичида олтин медаллар сонини кескин оширди.25 сентябрда Сухроб Ходжаев енгил атлетиканинг болға улоқтириш дастурида олтин медалга эга чиқди. Ўзбекистон бу куни яна учта кумуш ва битта бронза олди.26 сентябрда эса Шаҳриёр Маҳкамовнинг ғалабаси Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги олтин медаллари сонини 8 тага етказди.Осиё ўйинларининг асосий рекордлариАйчи-Нагоя-2026да жаҳон рекорди ҳам янгиланди. Япониялик 17 ёшли Син Оҳаши 200 метрга брасс усулида сузишда 2 дақиқа 4,83 сония натижа кўрсатиб, аввалги жаҳон рекордини 0,65 сонияга яхшилади. У тарихда ушбу масофани 2 дақиқа 5 сониядан тез сузган биринчи спортчи бўлди.Таиландлик Пурипол Бунсон эса 25 сентябрь куни 100 метрлик финалда 9,90 сония натижа билан Осиё ўйинлари рекордини ўрнатди. Қизиғи, у ўша куннинг ярим финалида ҳам рекордни янгилаган — 9,91 сония.
https://sputniknews.uz/20260924/asia-oyinlar-uzbekistan-medallar-60695421.html
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60766590_88:0:2473:1789_1920x0_80_0_0_ad76e6e93b8a1e89e56ada3bf4b27296.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, олимпия ўйинлари, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, япония, рекорд, байдарка ва каноэда эшкак эшиш , енгил атлетика
спорт, олимпия ўйинлари, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, япония, рекорд, байдарка ва каноэда эшкак эшиш , енгил атлетика
Ўзбекистон Осиё ўйинларида 4-ўринга кўтарилди — 26 сентябрь якунлари
Ўзбекистон спортчилари 26 сентябрь куни Осиё ўйинларида яна учта медаль қўлга киритди. Делегация 8 та олтин билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринга кўтарилди
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Японияда ўтаётган XX ёзги Осиё ўйинларида 26 сентябрь куни битта олтин ва иккита кумуш медални қўлга киритди.
Куннинг ягона олтин медалини байдаркада эшкак эшиш бўйича эркаклар ўртасида 500 метрлик яккалик дастурида Шаҳриёр Маҳкамов олди.
Арина Танатмишева аёллар ўртасида 500 метрлик байдарка пойгасида иккинчи ўринни эгаллади. Бу унинг ушбу Осиё ўйинларидаги иккинчи кумуш медали бўлди.
Яна бир кумуш медални Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова аралаш каноэ жуфтлиги қўлга киритди. Шу тариқа 26 сентябрь якунига кўра Ўзбекистоннинг медаллари сони 34 тага етди: 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза.
Ўзбекистон 4-ўринга кўтарилди
26 сентябрь якунларига кўра, умумжамоа медаллар ҳисобида Хитой ишончли етакчилик қилмоқда. Унинг ҳисобида 107 та олтин, 41 та кумуш ва 28 та бронза — жами 176 та медаль бор.
Иккинчи ўринда Япония — 31 та олтин, 49 та кумуш ва 49 та бронза. Жанубий Корея 16 та олтин, 21 та кумуш ва 36 та бронза билан учинчи ўринда.
Ўзбекистон 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза медаль билан 4-ўринга чиқди. Қозоғистонда ҳам 8 та олтин бор, аммо кумуш медаллари камроқ — 8 та.
Ўзбекистон спортчилари охирги уч кун ичида олтин медаллар сонини кескин оширди.
24 сентябрь куни терма жамоа бир йўла 5 та олтин медаль олди. Шохсанам Шерзодова, Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев жуфтлиги, Владимир Свечников, Ўткирбек Жўраев ва Шарифа Давронова чемпион бўлди. Ўша куни Ўзбекистон спортчилари жами 16 та медаль қўлга киритган.
25 сентябрда Сухроб Ходжаев енгил атлетиканинг болға улоқтириш дастурида олтин медалга эга чиқди. Ўзбекистон бу куни яна учта кумуш ва битта бронза олди.
26 сентябрда эса Шаҳриёр Маҳкамовнинг ғалабаси Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги олтин медаллари сонини 8 тага етказди.
Осиё ўйинларининг асосий рекордлари
Айчи-Нагоя-2026да жаҳон рекорди ҳам янгиланди. Япониялик 17 ёшли Син Оҳаши 200 метрга брасс усулида сузишда 2 дақиқа 4,83 сония натижа кўрсатиб, аввалги жаҳон рекордини 0,65 сонияга яхшилади. У тарихда ушбу масофани 2 дақиқа 5 сониядан тез сузган биринчи спортчи бўлди.
Таиландлик Пурипол Бунсон эса 25 сентябрь куни 100 метрлик финалда 9,90 сония натижа билан Осиё ўйинлари рекордини ўрнатди. Қизиғи, у ўша куннинг ярим финалида ҳам рекордни янгилаган — 9,91 сония.