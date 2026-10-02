Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261002/aripov-evroosiyo-60906132.html
Арипов Минскда Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида иштирок этади
Арипов Минскда Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилиш мавзулари орасида иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш, энергетика ва логистика, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик ва бошқалар бор. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T10:39+0500
2026-10-02T10:39+0500
ўзбекистон ва еоии
сиёсат
абдулла арипов
еоии
еик
ўзбекистон
минск
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54111839_0:283:3039:1992_1920x0_80_0_0_c1cec1c2d8a0bd454014e2a5ef256f1f.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Минскда бўлиб ўтадиган Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи давлат вакили сифатида иштирок этади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда Арманистон бош вазири Никол Пашинян (онлайн), Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов, Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси Адилбек Касималиев, Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин ва ЕИК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев иштирок этади.Кузатувчи мақомига эга мамлакатлардан Эроннинг Беларусь элчиси Муҳсин Умидзамоний, Кубанинг Россиядаги элчиси Энрике Орта Гонсалес ҳам қатнашади.Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг бўлажак йиғилиши ЕОИИ фаолияти бошланганидан бери 48-йиғилиши ва жорий йилдаги учинчиси бўлади, аввалгилари 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида, 6-7 август кунлари эса Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган эди.Шу тариқа, Минскдаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгашини навбатдан ташқари деб ҳисоблаш мумкин: EОИИ қоидалари бош вазирлардан йилига икки марта йиғилишни талаб қилади.2026 йилда Қозоғистон ЕОИИ органларига, шу жумладан, Евроосиё ҳукуматлараро кенгашига раислик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260904/ozbekiston-eoii-60209500.html
ўзбекистон
минск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0b/54111839_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_2f463b18592f4af7ed0c026a135793d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, абдулла арипов, еоии, еик, ўзбекистон, минск
сиёсат, абдулла арипов, еоии, еик, ўзбекистон, минск

Арипов Минскда Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида иштирок этади

10:39 02.10.2026
© Sputnik / Игорь Егоров / Медиабанкка ўтишАбдулла Арипов
Абдулла Арипов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2026
© Sputnik / Игорь Егоров
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Йиғилиш мавзулари орасида иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш, энергетика ва логистика, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик ва бошқалар бор.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Минскда бўлиб ўтадиган Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи давлат вакили сифатида иштирок этади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Йиғилишда Арманистон бош вазири Никол Пашинян (онлайн), Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов, Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси Адилбек Касималиев, Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин ва ЕИК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев иштирок этади.
Кузатувчи мақомига эга мамлакатлардан Эроннинг Беларусь элчиси Муҳсин Умидзамоний, Кубанинг Россиядаги элчиси Энрике Орта Гонсалес ҳам қатнашади.

EОИИ мамлакатлари бош вазирлари саноат, энергетика ва қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда интеграциявий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиши кутилмоқда.

Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг бўлажак йиғилиши ЕОИИ фаолияти бошланганидан бери 48-йиғилиши ва жорий йилдаги учинчиси бўлади, аввалгилари 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида, 6-7 август кунлари эса Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган эди.
Шу тариқа, Минскдаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгашини навбатдан ташқари деб ҳисоблаш мумкин: EОИИ қоидалари бош вазирлардан йилига икки марта йиғилишни талаб қилади.
2026 йилда Қозоғистон ЕОИИ органларига, шу жумладан, Евроосиё ҳукуматлараро кенгашига раислик қилмоқда.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
4 Сентябр, 18:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0