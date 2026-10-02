Арипов Минскда Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида иштирок этади

ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Минскда бўлиб ўтадиган Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи давлат вакили сифатида иштирок этади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда Арманистон бош вазири Никол Пашинян (онлайн), Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов, Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси Адилбек Касималиев, Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин ва ЕИК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев иштирок этади.Кузатувчи мақомига эга мамлакатлардан Эроннинг Беларусь элчиси Муҳсин Умидзамоний, Кубанинг Россиядаги элчиси Энрике Орта Гонсалес ҳам қатнашади.Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг бўлажак йиғилиши ЕОИИ фаолияти бошланганидан бери 48-йиғилиши ва жорий йилдаги учинчиси бўлади, аввалгилари 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида, 6-7 август кунлари эса Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган эди.Шу тариқа, Минскдаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгашини навбатдан ташқари деб ҳисоблаш мумкин: EОИИ қоидалари бош вазирлардан йилига икки марта йиғилишни талаб қилади.2026 йилда Қозоғистон ЕОИИ органларига, шу жумладан, Евроосиё ҳукуматлараро кенгашига раислик қилмоқда.
Йиғилиш мавзулари орасида иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш, энергетика ва логистика, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик ва бошқалар бор.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Минскда бўлиб ўтадиган Евроосиё ҳукуматлараро кенгашида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи давлат вакили сифатида иштирок этади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Йиғилишда Арманистон бош вазири Никол Пашинян (онлайн), Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов, Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси Адилбек Касималиев, Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин ва ЕИК Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев иштирок этади.
Кузатувчи мақомига эга мамлакатлардан Эроннинг Беларусь элчиси Муҳсин Умидзамоний, Кубанинг Россиядаги элчиси Энрике Орта Гонсалес ҳам қатнашади.
EОИИ мамлакатлари бош вазирлари саноат, энергетика ва қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда интеграциявий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиши кутилмоқда.
Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг бўлажак йиғилиши ЕОИИ фаолияти бошланганидан бери 48-йиғилиши ва жорий йилдаги учинчиси бўлади, аввалгилари 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида, 6-7 август кунлари эса Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган эди.
Шу тариқа, Минскдаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгашини навбатдан ташқари деб ҳисоблаш мумкин: EОИИ қоидалари бош вазирлардан йилига икки марта йиғилишни талаб қилади.
2026 йилда Қозоғистон ЕОИИ органларига, шу жумладан, Евроосиё ҳукуматлараро кенгашига раислик қилмоқда.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.