Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260904/ozbekiston-eoii-60209500.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-июли давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо... 04.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-04T18:22+0500
2026-09-04T18:22+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06dfeec6f2cbdce3a8a9f0e3c77d49c1.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-июли давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди.Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 12,8 млрд долларни (умумий ҳажмнинг 25,9 фоизи) ташкил этган.Шулардан:ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Жорий йил январь-июлида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 8,1 млрд долларни ташкил этди.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60206888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5dc2a5a094fc7c6b6bb63f62e413ce32.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, еоии, инфографика
инфографика, ўзбекистон, еоии, инфографика

Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика

18:22 04.09.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2026 йилнинг январь-июли давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди.
Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 12,8 млрд долларни (умумий ҳажмнинг 25,9 фоизи) ташкил этган.
Шулардан:
экспорт – 4,4 млрд доллар;
импорт – 8,1 млрд доллар.
ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Жорий йил январь-июлида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 8,1 млрд долларни ташкил этди.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0